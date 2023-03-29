Адвокат разъяснил мотивы попытки Важдаева поджечь военкомат в Краснодаре

29 марта 2023, 17:30

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Олег Важдаев пошел на попытку поджога военкомата в Краснодаре, чтобы избежать частичной мобилизации, а не с целью совершить акт терроризма, объяснил адвокат обвиняемого по статье о теракте Алексей Аванесян. Разная трактовка следователями одинаковых действий стала в России обыденностью на фоне правового произвола, констатировали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", житель Краснодара Олег Важдаев был задержан 29 сентября 2022 года и арестован по делу о попытке поджога военкомата, 24 марта суд продлил ему арест на два месяца. Первоначально дело было возбуждено по статье об умышленном уничтожении имущества, но затем его переквалифицировали на статью о теракте. Адвокат Важдаева Алексей Аванесян сообщил, что его подзащитный пожаловался на пытки током.

Попытка поджога военкомата Западного и Прикубанского округов, расположенного на улице Яна Полуяна в Краснодаре, произошла в ночь на 25 сентября 2022 года. По данным Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска, мужчину спугнули казаки и полицейские, которые круглосуточно дежурят около военкоматов. Попытка поджога не удалась: одна из двух бутылок с горючей смесью загорелась перед зданием, а вторая не разбилась, сообщила SOTA.

На теле Важдаева не зафиксированы следы пыток, лечение ему не требуется, сообщил адвокат Алексей Аванесян. Дело по данному вопросу пока не возбуждено, потому что "материал должен быть направлен следователю в следственный комитет". Он добавил, что Важдаева допросили по его заявлению о пытках, но дело по этому поводу пока не возбуждено.

Адвокат напомнил, что по словам его подзащитного, желая прекратить пытки, Важдаев сказал, что посылка с 5 тысячами долларов от заказчиков поджога военкомата ждет его на почте, при этом в почтовом отделении находилась лишь бандероль с кулоном. "Кулон был изъят, приобщен к делу, осмотрен. Следствие посчитало, что это и есть оплата за поджог военкомата. Когда дело было передано в ФСБ, следователь разобрался, что кулон никакого отношения к делу не имеет, и передал украшение жене <Важдаева>", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Олегу Важдаеву 35 лет, до инцидента он работал шиномонтажником. Он женат, но не имеет детей. Важдаев не является членом какой-либо партии или общественно-политического объединения, заверил Аванесян. "Но ему вменяют то, что он "придерживается либерально-радикальных оппозиционных взглядов… На судах нам никто так и не объяснил, что это означает. Ни в каких уличных акциях Важдаев участия никогда не принимал", - рассказал Аванесян.

Важдаев признает вину в том, что после объявления мобилизации, опасаясь быть призванным, уверенным в том, что его дело находится именно в этом военкомате, изготовил коктейль Молотова и бросил в дверь учреждения. "Это покушение на поджог", - отметил адвокат.

Статья об умышленном повреждении или уничтожении имущества (статья 167 Уголовного кодекса России предусматривает до пяти лет лишения свободы. Однако во время закрытого судебного заседания дело Важдаева переквалифицировали на более тяжкую статью о теракте (часть 1 статьи 205 Уголовного кодекса России предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы).

Практика переквалификации дел с одной статьи на другую в ходе следствия является нормальной практикой, рассказал московский адвокат Евгений Черноусов. "После совершения преступления и сбора доказательств возбуждается уголовное дело по одной или нескольким статьям. Однако не всегда можно сразу определить, какое преступление было совершено, и впоследствии, если будут открыты новые вводные – например, показания свидетелей, - дело может быть переквалифицировано. В данном случае УПК не нарушен, следователи могут это сделать", - рассказал Черноусов корреспонденту "Кавказского узла".

Есть вероятность, что дело о поджоге было переквалифицировано на основании показаний Важдаева, отметил адвокат. "В данном случае главное – это субъективная сторона, то есть умысел. Какой он был? Как он дал показания? Объект преступления – военкомат. Почему он кинул бутылку не в подъезд жилого дома, магазин, а именно в военкомат? Что он этим выразил? Что хотел доказать? Его ответы и могли послужить причиной переквалификации дела. В этом должен разобраться адвокат и опровергнуть доводы следствия", - прокомментировал Черноусов.

Специалисты должны тщательно изучать уголовные дела, отметил, комментируя дело Важдаева, сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов. "Неединообразное использование норм права на территории России – это, конечно же, ненормально. Такого быть не должно. Но такое может быть, потому что в России право не действует и в России демонстративно творят произвол, поэтому могут плевать на нормы права и плевать, что в одном случае так, в другом так. Вот захотели и сделали", - сказал Орлов корреспонденту "Кавказского узла". При этом он подчеркнул, что его оценка основана лишь "на поверхностном знании ситуации", а чтобы квалифицировано дать оценку, надо видеть материалы уголовного дела.

Председатель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* придерживается аналогичного мнения. Разница в квалификации следователями одинаковых деяний происходит из-за отсутствия единства судебной практики, считает она. "К тому же дела такого рода имеют политическую окраску, и все зависит от того, насколько хочется показать свою приверженность партии, правительству, тому, кто принимает решения. Суд давно перестал быть как-либо связан с законом. Выслуживается, как может, поэтому единой судебной практики нет. Поскольку закон не действует, то все остальное принимается в зависимости от эмоционального состояния и чувства подданства", - сказала Ганнушкина* корреспонденту "Кавказского узла".

30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. Он отметил, что в стране фиксируются "единичные случаи" таких поджогов.

С 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, на Кубани, в Волгоградской и Ростовской областях произошли, с учетом дела Важдаева, как минимум девять попыток поджога зданий военкоматов и администраций. Как минимум один из случаев, а именно поджог здания администрации Зимовниковского района Ростовской области квалифицирован как теракт. В ночь на 6 октября 2022 года попытка поджога военкомата была зафиксирована в Горячем Ключе. Спустя три дня, 9 октября, появилась информация, что предполагаемого поджигателя военкомата в Горячем Ключе задержали силовики в Краснодаре.

14 февраля стало известно, что суд признал 19-летнего жителя Гуково Ростовской области виновным в хулиганстве и попытке уничтожения имущества при поджоге военкомата 13 мая 2022 года и приговорил его к четырем годам колонии. По версии управления ФСБ по Ростовской области, за поджог он получил три тысячи рублей.

Денис Сердюк приговорен к четырем годам лишения свободы по делу о поджоге военкомата в Волгограде в ночь на 15 мая 2022 года. На заседании суда в январе обвиняемый, 30-летний Денис Сердюк, признал вину, подтвердив, что бросил бутылки с зажигательной смесью внутрь здания. В суде он пояснил, что стремился выразить гражданскую позицию и "остановить боевые действия", а теперь сожалеет об "импульсивном поступке", совершенном на фоне жизненных неурядиц.

Также 23 сентября 2022 года в здание администрации Камышина были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Зданию причинен незначительный ущерб, сообщила мэрия. Подозреваемый был задержан 25 сентября. В этот же день в поселке Береславка произошел пожар в здании местной администрации. 26 сентября произошел пожар в здании военкомата в Урюпинске, в тот же день силовики отчитались о задержании подозреваемого в поджоге. В ночь на 29 сентября двое мужчин пытались поджечь здание администрации Куликовского сельского поселения Волгоградской области, они планировали поджечь часть здания, где хранились документы, связанные с воинским учетом. Один из двух подозреваемых, 23-летний житель Новониколаевского района задержан.

Помимо этого, известно и о делах по подготовке поджогов военкоматов. Так, в Ростовской области молодые люди были задержаны за подготовку поджога военкоматов. Житель Махачкалы планировал поджечь военкомат под угрозой расправы над находящимся в украинском плену сыном, следует из обнародованного 14 октября 2022 года видео ФСБ. 16 февраля суд в Ставрополе продлил срок ареста Михаилу Балабанову, подозреваемому в подготовке к поджогу военкомата.

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