Награждение главврача больницы Дагогней вызвало недоумение подчиненных

24 июня 2020, 04:00

Центральная городская больница Дагестанских Огней, главврачу которой присвоено звание «Заслуженный врач Дагестана» за работу с зараженными коронавирусом пациентами, не была готова к эпидемии, пациенты и врачи покупали лекарства за свой счет, средств защиты не хватало, из-за чего многие медработники заболели, заявили сотрудники медучреждения. Главврач опровергла слова подчиненных.

Как писал "Кавказский узел", глава Дагестана присвоил звания заслуженных врачей медработникам республики, которые оказывали помощь зараженным коронавирусом. Возмущение пользователей Instagram вызвало награждение главного врача Центральной городской больницы Дагестанских Огней, на которую жаловались сотрудники медучреждения.

Присвоение почетных званий сотрудникам Центральной городской больницы Дагестанских Огней вызвало недовольство у некоторых их коллег, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» врач-реаниматолог Артур Мурадалиев.

Трем работникам горбольницы присвоено звание «Заслуженный врач Дагестана» за «самоотверженный труд и высокий профессионализм, проявленные при оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией (COVID-19)», следует из указа главы Дагестана Владимира Васильева от 21 июня, опубликованного на официальном сайте главы республики. В число отмеченных званием медработников вошли главврач Джамиля Ваджибова, врач ультразвуковой диагностики Гюльнара Гаджиарсланова и кардиолог Жаннета Мамеева. Кроме того, звание «Заслуженный работник здравоохранения республики» получила акушерка Айгул Гаджиарсланова.

"Очень много недовольных было этим указом. Но мы уже ничего не можем поделать. Наградили, так наградили. Такие вопросы решаем не мы, наше дело лечить. Мы это делали не для награды... В нашей больнице достаточно докторов, которые заслужили эти награды", - сказал он.

По мнению Мурадалиева, давать такие звания главврачу после того, как медработники ходили в "красную зону" без средств защиты, нельзя. "Думаю, многие коллеги в Дагестане согласятся с тем, что этим указом обесценено звание «заслуженного врача"", - считает Мурадалиев.

В начале мая анестезиолог-реаниматолог ЦГБ Дагестанских огней Артур Мурадалиев пожаловался президенту России на то, что персонал больницы работает без средств защиты, а руководство больницы на сигналы врачей об отсутствии средств индивидуальной защиты не реагирует. "Весь персонал работает в самодельных масках, для виду розданы 200 штук так называемых противочумных костюмов - дырявых, прозрачных и то без бахил, необходимой обуви и респираторов", - написал Мурадалиев, после жалоб которого Минздрав Дагестана начал служебную проверку главврача.

По его словам, после обнародования его жалобы на действия руководителя больницы приехали три сотрудника Минздрава республики, которые пробыли в кабинете у главврача полчаса и уехали. В начале мая Ваджибова ушла на 10 дней на больничный, и заменивший ее на этот срок Рашид Абдулов «в корне изменил ситуацию», отметил Мурадалиев. «Он наладил всю работу. У нас появились и препараты и кислород в огромном количестве. Практически всех обеспечили средствами защиты. Доставленных тогда препаратов хватило еще на долгое время», - рассказал врач. По его словам, сейчас ситуация с заболеваемостью пошла на убыль, больных уже намного меньше.

Дагестан занимал четвертое место в России по числу умерших от коронавируса (351 летальный исход на 22 июня) и восьмое - по числу случаев заражения (7267), следует из данных, опубликованных на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Первыми с COVID-пациентами столкнулись врачи взрослой поликлиники, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" заведующая взрослой поликлиникой Раисат Рамазанова. «22 марта к нам поступило распоряжение Роспотребнадзора, чтобы мы проводили обследование лиц, приехавших из неблагополучных регионов страны и заграницы. Участковые врачи и терапевты должны были ходить по домам и брать тесты. Персонала было мало, но никому не выдали средства защиты. Сколько бы мы ни обращались к главврачу, слышали только, чтобы закупались сами, а затем нам компенсируют расходы. Но в итоге нам пришлось самим себе шить марлевые повязки. Я закупила 25 литров спирта, 70 разовых халатов. Помогли некоторые предприниматели, но город у нас небольшой, богатых мало», - рассказала Рамазанова.

По ее словам, врачи обошли 186 домов. «Перед входом в каждый новый дом мы должны были переодеваться в новый халат. Но так как их не было, не было и масок, перчаток, мы оставались в том же, что были», - отметила врач.

В середине апреля, когда была выявлена первая COVID- положительная, приехавшая из Москвы, было решено перепрофилировать больницу в специальный госпиталь, рассказала Рамазанова. «Нас тогда собрали всех вместе. Врачи пытались объяснить, что учреждение не готово, в нем нет практически ничего. Но нас никто не услышал», - отметила она.

За апрель и май было выявлено 23 человека с положительным тестом на коронавирус, рассказала Рамазанова. «Без средств защиты, без подготовки, мы все равно шли к пациентам. Одноразовые халаты, которые были у нас, мы стирали и повторно одевали... В итоге у нас в поликлинике переболело около 30 человек, это почти половина всего персонала. В самой больнице заболело 98 работников, и им приходилось самим покупать лекарства, потому что в больнице их не было», - сказала она.

По ее словам, когда 2 мая назначили временным руководителем Рашида Абдулова, в больницу начали поступать лекарства, средства защиты, а после выхода из больничного главврача опять начались перебои с поставками.

Обещанные дополнительные выплаты за апрель персонал больницы не получил в полном объеме, утверждает Рамазанова. «Медсестры получили за апрель дополнительно от 3700 до 9000 тысяч. Мне выплатили 13 тысяч рублей. Сначала обещали нам еще доплатить, но потом уже сказали, что все положенное мы уже получили. За май выплаты были уже чуть больше», - сказала врач.

Она сказала, что сама находится в больнице с подтвержденным диагнозом COVID-19. По словам Рамазановой, ухудшение состояния она почувствовала еще в конце апреля, но тесты на коронавирус давали отрицательный результат. «Как медработник я сдала около восьми-девяти тестов... Два дали отрицательный результат и только последний оказался положительным», - пояснила она.

Эпидемия коронавируса внесла разлад в коллектив больницы, считает врач. «У нас всегда был дружный и трудолюбивый коллектив. Мы думали, что эпидемия коронавируса ещё больше сплотит его. А произошло все наоборот... потеряли уважение друг к другу, нет сплоченности и доверия коллектива. Нет желания работать как прежде, потому что нет честной и справедливой оценки тех коллег, которые полностью с душой отдались работе с первых дней эпидемии», - сказала Рамазанова.

Центральная городская больница Дагестанских Огней не была готова к эпидемии, считает заведующая инфекционным отделением Джавагил Абакарова. «В больнице элементарно не было достаточного количества противочумных костюмов, было минимум противовирусных препаратов, антибиотиков широкого спектра действия, антисептиков, спирта, бесконтактных термометров, пульсоксиметров, кислорода, аппаратов искусственной вентиляции легких. Маски были самодельные, сшитые силами персонала – матерчатые, многоразового пользования, восьмислойные марлевые. Руководство велело, чтобы мы доложили о повышенной готовности к эпидемии COVID-19 - что у нас всё имеется. Я отказалась докладывать это и впала в немилость», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла"

В первое время, по её словам, им самим приходилось покупать лекарства для больных. «С начала эпидемии нас внезапно, без предупреждения, закрыли в COVID-госпитале вместе с пациентами. 12 дней я и персонал из девяти человек (плюс больные COVID-19 в отделении) не могли никуда выйти, были лишены элементарных средств личной гигиены и средств в существованию, персонал отделения не был подан даже на довольствие. Люди, услышав о случившемся, разными путями доставляли необходимое до персонала и больных. Никто из руководства так и не поинтересовался за всё время пандемии, в каких условиях обитали персонал и больные... Пациенты тоже, узнав о бедственном положении больницы, были вынуждены покупать лекарства. Я лично 19 апреля заказала лекарства на 25 тысяч рублей для пациентов и заболевшего медперсонала. Я должна была быть уверена, что у меня есть всё для лечения, чтобы минимизировать количество возможных смертей», – отметила врач.

Средства защиты приходилось делать самим, сказала она. «О снабжении средствами индивидуальной защиты и речи не было, респираторов и очков в первые полтора месяца в глаза не видели... Мы оказались лицом к лицу с коронавирусом, без защиты. Позже прибыли прозрачные-полупрозрачные противочумные костюмы, некондиционные. Они никакую защиту не обеспечивали, не пригодны для защиты от вируса. Кондиционные противочумные костюмы доктора начали приобретать сами, выписывая по интернету. Не было защитных очков, бахил, антисептиков. Вот так мы и шли к больным, и поэтому практически весь медперсонал в итоге заболел. Но приходилось работать дальше, потому что больше было некому лечить больных», - рассказывает Абакарова.

Рашид Абдулов, проработав всего 10 дней, смог наладить поставку лекарств и средств защиты для персонала, сказала она. "Мы воодушевились и расслабились, что дальше можно не беспокоиться о том, чем и как лечить больных... Им же были привлечены спонсоры, силами и средствами которых был подведён кислород в палаты отделения терапии, далее кислород также приобретался на средства спонсоров. Но за тем к нам вернулась наш главный врач и опять начались перебои с лекарствами», - рассказала она.

Абакарова рассказала, что с 12 июня находится в изоляции после двух с половиной месяцев работы в COVID-госпитале. Она сказала, что не собирается возвращаться на работу, пока не сменится руководство. «Для работы необходимы элементарные условия труда и нормальная рабочая обстановка», - заявила врач.

Главврач сообщила об 11 смертях за время эпидемии в больнице

Больница в Дагогнях переходит к обычному режиму работы, перепрофилированные отделения для больных коронавирусом приступают к приему других пациентов, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» исполняющий обязанности главврача больницы Джамиля Ваджибова. В инфекционном отделении находятся 21 пациент, из которых пятеро с COVID-положительным тестом, остальные 15 - с внебольничной пневмонией. Еще 27 человек находятся на амбулаторном лечении. Новых поступивших за последнее время не было, добавила она.

В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, что эти пациенты также умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". По данным представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры, у многих пациентов в Дагестане, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз "внебольничная пневмония", поскольку взятие мазков на коронавирус затягивается, и Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов. Неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерли 820 человек, сообщила она 22 мая.

Всего же за время эпидемии в больнице лечение прошли 720 человек. За все это время в стационаре умерло два пациента с подтвержденным коронавирусом, которые страдали хроническими заболеваниями, и еще девять человек - с внебольничной пневмонией.

Глава больницы опровергла информацию, что в учреждении были проблемы с лекарствами и средствами защиты. "Лекарственное обеспечение было стопроцентное. Нам помогли и меценаты с близлежащих районов, и исполняющий обязанности главы города, по линии Минздрава мы получали препараты", - сказала она.

По ее словам, в первые дни эпидемии была некоторая растерянность, так как не знали, с чем имеем дело. "Налаженной системы не было. Но острого недостатка в лекарствах и средствах защиты не было. У нас было 900 защитных костюмов – сто многоразовых и 800 одноразовых. Маски мы шили сами - марли было достаточно. Было указание Минздрава, чтобы на каждого работника было по четыре маски, и мы это обеспечили. Недостатка в дизрастворах и антисептиках тоже не было», - заверила Ваджибова.

По ее словам, всем, кто находился в «красной» зоне и лечил COVID-больных, выплатили положенные надбавки в полном размере. «Были некоторые упущения из-за того, что первоначально было указано считать почасовую оплату. Но потом это отменили... Положенные выплаты были перечислены и тем, кто контактировал с больными – это поликлиническая сеть, лаборанты и рентгенологи», - заявила Ваджибова.

Все жалобы на невыплаты она назвала необоснованными. «Нужно было спасать жизни людей, а потом вести речь о деньгах. Наши врачи очень хорошо поработали. Стоматологи, акушеры пошли в «красную зону». Я сама не ожидала такой самоотверженности от них, это меня удивило», - рассказала она.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".