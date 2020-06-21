Республиканская больница в Нальчике возобновила плановый прием после трех месяцев перерыва

21 июня 2020, 11:50

Две пожилые женщины в Кабардино-Балкарии скончались за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, заражение COVID-19 подтверждено еще у 75 пациентов. Республиканская клиническая больница в Нальчике возобновила плановую госпитализацию пациентов, прерванную из-за угрозы коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", из-за угрозы коронавируса плановая госпитализация пациентов прекращена с 17 марта в нескольких больницах, в том числе в республиканской клинической больнице сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.

К 20 июня общее число умерших за период пандемии в Кабардино-Балкарии составило 45, зараженных - 4361. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в республике скончались еще два пациента с COVID-19 - 67-летняя женщина из села Нартан и 72-летняя жительница села Чегем Второй, общее число умерших составило 47. За сутки зарегистрировано 77 случаев заражения, всего за период пандемии - 4436, сообщил сегодня Минздрав Кабардино-Балкарии на своей странице в Instagram.

По данным ведомства, 2334 зараженных выздоровели. В госпиталях проходит лечение 1362 пациент, 63 из них помещены в реанимацию.

1568 пациентов находятся на амбулаторном лечении, количество зараженных, которых лечатся дома, за сутки возросло на 84 человека и составило 2179.

Республиканская клиническая больница начала принимать пациентов, которым необходима плановая медпомощь, сообщил 20 июня со ссылкой на заведующего приемным отделением клиники Гузера Каирова ТАСС.

При этом все пациенты должны иметь направления от врачей, а также отрицательный тест на коронавирус, проведенный не ранее чем за семь дней до госпитализации. Все пациенты будут обязаны подписать документ о согласии на плановое лечение в период неблагоприятной эпидобстановки.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".