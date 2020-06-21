Силовики в Грозном продолжают проверки на фоне обещаний смягчить карантинные меры

21 июня 2020, 02:13

Силовики останавливают общественный и личный транспорт и заставляют людей надевать маски, а также изымают у них пропуска, несмотря на анонсированное смягчение карантинных мер, сообщили жители Грозного.

Как информировал "Кавказский узел", с 6 мая в Чечне действует масочный режим. Отсутствие защитной маски расценивается как нарушение санитарных правил, нарушителям назначаются штрафы. 1 июня власти Чечни объявили о послаблениях ограничительных мер - в республике разрешены прогулки вблизи дома и занятия спортом на открытом воздухе, также решено открыть стоматологии, салоны красоты и парикмахерские. При этом масочный режим в городе был сохранен. Власти сообщили, что после 20 июня в республике запланирован переход на третий этап снятия ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса.

К 18 июня в Чечне выявлено 1543 инфицированных коронавирусом, 19 зараженных умерли, 1147 выздоровели. В республике зафиксирована самая низкая заболеваемость среди регионов Северо-Кавказского федерального округа - 104,35 случая на 100 тысяч человек. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Грозного пожаловались 20 июня, что силовики проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте, а также забирают пропуска.

«Ехали в автобусе в центр (Грозного). Там по трассе стоит несколько постов. На одном остановили, зашел сотрудник, посмотрел, все ли в масках, а потом попросил предъявить пропуска. Почти все промолчали. Я и две женщины передали ему пропуска, а он взял их и вышел. Водителю сказал, ехать дальше. Я попросила вернуть мой пропуск, на что он ответил, что я еду не в то время, что там указано, и поэтому документ подлежит изъятию. Получилось, что те, у кого не было пропусков, оказались в лучшем положении, чем мы. Пропуск мне так и не вернули», - рассказала местная жительница Зарема.

«Люди уже массово ездят на автобусах и маршрутках. Все говорили, что главное - это соблюдать масочный режим, а пропуска и прочие ограничения отменены. Я за последнюю неделю три-четыре раза ездила на «Беркат» (республиканский торговый центр в Грозном - прим. "Кавказского узла"), никто претензий не имел. Водители, правда, просили, чтобы маски надевали перед постами, и все. А вчера (19 июня) ни с того, ни с сего остановили на перекрестке автобус и потребовали у пассажиров пропуска. У двоих или трех человек они только были. У одного время не совпало с тем, что было указано в пропуске, и ему его не вернули», - сообщила Роза.

«Рамзан (Кадыров) объявил, что после 20-го числа в республике начнется третий этап снятия ограничений. Процентов на 90-100 обещал все отменить. Люди решили, что все уже позади. Но силовики почему-то именно сейчас усилили контроль. Вчера (19 июня) по всему Грозному рейды были, проверяли наличие масок у водителей машин и даже пассажиров автобусов. Сейчас на улице жара за 30, в салоне дышать невозможно, в масках вообще тяжело. В машине, даже если один едешь, требуют быть в маске, хотя сами полицейские могут себе позволить маски не надевать», - утверждает житель Грозного Мовсар.

«После перехода на второй этап пошло серьезное смягчение. Но вот вчера и сегодня (19 и 20 июня) почему-то опять силовики усилились. Придираются к отсутствию пропусков, или если кто без маски едет в автобусе или на машине. Меня на мобильном посту остановили, полицейский придрался, что у меня маски не было. Я ему сказал, что нахожусь в салоне один, стекла закрыты, потому как работает кондиционер, и смысла надевать маску, нет. В ответ он пригрозил мне штрафом за нарушение масочного режима, сказав, что носить маски обязательно, и даже полицейские обязаны их носить. Пришлось надеть. Хорошо хоть, что действительно не оштрафовали», - заметил грозненец Исмаил.

Опрошенные ранее "Кавказским узлом" эксперты отметили, что во время эпидемии особо опасны массовые скопления людей, так как вирус передается воздушно-капельным путем. "В толпе достаточно даже дыхания, а не чихания, чтобы остальные люди заразились", - пояснил профессор Научно-исследовательского института вакцин и сывороток Михаил Костинов.

Важно, каково расстояние между людьми, отметил профессор кафедры микробиологии СПбГУ Алексей Потехин. "Безопасным расстоянием при воздушно-капельных инфекциях считается дистанция в 3-4 метра", - указал он.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".