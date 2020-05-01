Центральная городская больница Дагестанских Огней Фото: официальный сайт Центральной городской больницы Дагестанских Огней https://dagognicgb.ru/

01 мая 2020, 13:40

Минздрав Дагестана откликнулся на жалобы врача о нехватке средств защиты и лекарств

После жалоб медработника горбольницы Дагестанских Огней начата служебная проверка главврача, сообщил Минздрав региона. Персонал медучреждения работает в самодельных масках, а врачи самостоятельно закупают лекарства и средства защиты, пожаловался анестезиолог больницы.

По данным на 30 апреля Дагестан являлся лидером среди регионов СКФО по абсолютному числу случаев заражения коронавирусом. В республике выявлены 1389 инфицированных, умерли 12 пациентов. Прирост за день составил 158 случаев Система здравоохранения республики испытывает большую нагрузку в связи с ростом числа больных коронавирусом, заявил глава республиканского Минздрава и призвал местных жителей к более строгому режиму самоизоляции. 

Скриншот на странице Минздрава Дагестана в Instagram/ https://www.instagram.com/p/B_nmMS_FXTP/Минздрав Дагестана отчитался о служебной проверке главного врача центральной городской больницы Дагестанских Огней. «В социальных сетях распространяется обращение от одного из медработников ЦГБ, где он пожаловался на полное бездействие и беспредел со стороны руководства медучреждения в условиях пандемии коронавируса. Все перечисленные факты в жалобе главный врач отрицает, однако специалистами министерства здравоохранения РД будет проведено внутреннее расследование», - говорилось в сообщении ведомства, опубликованном на страница в Instagram (111 тысяч подписчиков) ночью с 30 апреля на 1 мая.

Комментарии к посту отключены. За 12 часов публикация набрала 1989 лайков.

Жалоба анестезиолога-реаниматолога ЦГБ Дагестанских Огней Артура Мурадалиева президенту России была опубликована в группе Tut.dagestan (1,5 миллиона подписчиков) в соцсети Instagram 30 апреля.

«Персонал больницы работает без средств защиты уже больше месяца […] на сигналы врачей об отсутствии СИЗ (средств индивидуальной защиты) никакой реакции руководства ЦГБ не последовало […] Весь персонал работает в самодельных масках, для виду розданы 200 штук так называемых противочумных костюмов - дырявых, прозрачных и то без бахил, необходимой обуви и респираторов», - приводятся слова из обращения врача в публикации.Скриншот фрагмента поста в группе Tut.dagestan в Instagram. https://www.instagram.com/p/B_mBJw6F1xx/

По словам врача, сотрудники медучреждения писали несколько жалоб, но никакой реакции на них не получили. «На данный момент мы имеем полный стационар больных, в основном лежит наш персонал […] Мы, врачи, сами закупаем противовирусные препараты, антибиотики для коллег, препараты для наркоза, растворы для инфузий, шовный материал для хирургов и акушеров-гинекологов, перчатки, спирт, кислород и многое другое. Каждый потратился по 20-25 тысяч рублей», - говорится в обращении Мурадалиева.

Он также добавил, что 80% персонала в течение первой недели слегли с тяжелейшими пневмониями. Письмо собрано из жалоб сотрудников разных подразделений ЦГБ, добавил врач.

По состоянию на 13.11 мск сегодня публикация набрала 206 574 лайков и 1617 комментариев, в абсолютном большинстве из которых пользователи соцсети выразили возмущение слоившейся ситуации. «Бедные люди. Как можно так обращаться с теми, от кого непосредственно зависит наше здоровье. Почему такой беспредел твориться у нас. Сколько можно терпеть такую безнаказанность», - написал пользователь под ником meseduny.

«Беспредел происходит», - согласился с предыдущим комментатором mariam46064139.  «Страшно даже лечь в больницу», - также считает fit_ness__life.

Артур Мурадалиев значится в списке анестезиологов-реаниматологов на сайте ЦГБ Дагестанских Огней. «Кавказский узел» не может подтвердить подлинность сообщения, опубликованного в соцсети.

На сайте горбольницы Дагестанский Огней на 13.15 мск сегодня нет комментариев по поводу заявлений анестезиолога.

"Кавказский узел" также писал и о других проблемах в ЦГБ Дагогней. Так, в марте 2019 года пятнадцать работников больницы  остались без зарплаты, сообщила прокуратура. А в декабре 2018 года Роспотребнадзор через суд потребовал закрыть часть больницы, обнаружив там нарушения санитарного законодательства. Однако суд в январе отказал ведомству в этом требовании и принял решение оштрафовать больницу на 20 тысяч рублей.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Активисты закупили дагестанским врачам средства защиты", "Следком заинтересовался роликом о неготовности Калачевской больницы к эпидемии", "Дагестанские активисты собрали 60 тысяч на средства защиты для врачей".

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