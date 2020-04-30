Дагестан вновь стал лидером по росту числа зараженных коронавирусом в СКФО

30 апреля 2020, 18:29

Число случаев инфицирования COVID-19 в Северо-Кавказском федеральном округе за сутки выросло на 423, более трети из них приходятся на Дагестан.

"Кавказский узел" писал, лидерство среди регионов СКФО и ЮФО по абсолютному числу случаев заражения сохраняет Дагестан. По темпам роста числа зараженных с 28 по 29 апреля эту республику обгоняла Северная Осетия.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа или чаще обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса и принимаемых властями мерах можно узнать из обновляемой справки "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Как сообщил Роспотребнадзор, максимальный прирост числа зараженных за сутки зафиксирован в Дагестане – 158. По этому показателю республика занимает четвертое место среди субъектов РФ и опережает все другие регионы как СКФО, так и ЮФО.

По данным на 10.50 мск 30 апреля в Северной Осетии подтверждены 93 новых случая заражения коронавирусом, в Кабардино-Балкарии – 44, в Ингушетии и на Ставрополье – 43, в Карачаево-Черкесии – 22, в Чечне – 20, сообщается на сайте ведомства. Таким образом, в целом в СКФО за сутки зафиксировано 423 новых случая заражения.

Минздрав Дагестана связал распространение инфекции с нарушением режима изоляции местными жителями. Система здравоохранения Дагестана испытывает большую нагрузку в связи с ростом числа больных коронавирусом, заявил глава республиканского Минздрава 28 апреля.

К 10.35 мск 30 апреля общее число инфицированных в Дагестане достигло 1389, по этому показателю республика по-прежнему занимает пятое место среди субъектов РФ. Северная Осетия (763 случая заражения) обошла Ингушетию (теперь там 722 случая заражения). На Ставрополье зафиксированы 562 заражения, в Чечне – 485, в Кабардино-Балкарии – 456, в Карачаево-Черкесии – 352, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф". Следовательно, общее число случаев заражения в регионах СКФО составляет 4729.

Активных зараженных, то есть за исключением умерших и излечившихся, в Дагестане 1265, в Северной Осетии - 688, в Ингушетии - 597, на Ставрополье - 467, в Чечне - 351, в Кабардино-Балкарии – 392, в Карачаево-Черкесии – 336, сообщается на "Стопкоронавирусе". Общее число болеющих в СКФО достигло 4096 человек.

По числу зараженных на 100 тысяч населения лидером остается Ингушетия, одна из самых малонаселенных республик региона. Там, по подсчетам "Кавказского узла", 142,39 зараженных на 100 тысяч населения, тогда как в Северной Осетии – 109,49, в Карачаево-Черкесии – 75,61, в Кабардино-Балкарии – 52,51, в Чечне – 32,8. Лучше всего ситуация в Ставропольском крае, где на каждые 100 тысяч жителей приходятся 20,05 случаев заражения. В Дагестане, который является лидером по числу зараженных, число местных жителей с COVID-19 на 100 тысяч населения равно 44,65.

К 1 января 2020 года, по данным Росстата, в Дагестане проживали 3,11 млн человек, на Ставрополье – 2,8 млн, в Чечне – 1,478 млн человек. В Кабардино-Балкарии число жителей составляло 868 тысяч, в Северной Осетии – 697 тысяч, в Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии – 465 тысяч, сообщается на сайте Росстата.

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина приводится в размещенной на "Кавказском узле" статье "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".