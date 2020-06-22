Соцсети ответили негодованием на награждение главврача больницы Дагогней

22 июня 2020, 06:35

Глава Дагестана присвоил звания заслуженных врачей медработникам республики, которые оказывали помощь зараженным коронавирусом. Возмущение пользователей Instagram вызвало награждение главного врача Центральной городской больницы Дагестанских Огней, на которую жаловались сотрудники медучреждения.

Как писал "Кавказский узел", в начале мая анестезиолог-реаниматолог ЦГБ Дагестанских огней Артур Мурадалиев пожаловался президенту России на то, что персонал больницы работает без средств защиты, а руководство больницы на сигналы врачей об отсутствии средств индивидуальной защиты не реагирует. "Весь персонал работает в самодельных масках, для виду розданы 200 штук так называемых противочумных костюмов - дырявых, прозрачных и то без бахил, необходимой обуви и респираторов", - написал Мурадалиев, после жалоб которого Минздрав Дагестана начал служебную проверку главврача.

В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, что эти пациенты также умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". По данным представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры, у многих пациентов в Дагестане, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз "внебольничная пневмония", поскольку взятие мазков на коронавирус затягивается, и Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов. Неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерли 820 человек, сообщила она 22 мая.

Глава Дагестана Владимир Васильев наградил 21 июня по случаю профессионального праздника медработников республики, которые оказывали помощь зараженным коронавирусом пациентам. Некоторые из медработников получили, в частности, звание "Заслуженный врач Российской Федерации". В их числе - главный врач Центральной городской больницы Дагестанских Огней Джамиля Ваджибова, пишет "Черновик".

О присвоении Ваджибовой звания заслуженного врача ранее ходатайствовал министру здравоохранения республики исполняющий обязанности главы Дагестанских Огней Джалалутдин Алирзаев. Об этом 13 июня сообщил в Instagram-паблике "Dagnews" блогер Рамис Агабеков.

Он опубликовал видеообращение, а также показал копию приказа главы города о просьбе "поддержать кандидатуру к присвоению почетного звания "Заслуженный врач Республики Дагестан" Джамили Ваджибовой.

"Это видео записывается, как крик души, хочется понять, за какие заслуги главврачу больницы Дагогни хотят присвоить звание "Заслуженный врач Республики Дагестан", за какие заслуги?" - говорится в описании видео.

Рамис Агабеков отмечает, что ему лично "поступали десятки сообщений от медперсонала больницы со всевозможными жалобами на главврача". По данным на 06.29 мск сегодня, 22 июня, видеообращение набрало 3 568 просмотров и 251 комментарий.

Пользователи, прокомментировавшие ролик, выказали возмущение в связи с решением присвоить главврачу звание заслуженного врача Дагестана.

"Ну, это, конечно, он - глава города - маху дал! Непростительная ошибка. Интересно, люди на самом деле заблуждаются или делают вид, что ошиблись? Или все просто - "так надо"?" - задается вопросом javahiljavahil.

"Во время коронавируса в Дагестане я думал, что система организации управления медициной в лице министра здравоохранения и местного главврача находится на дне. Но... сегодня я услышал стук снизу", - иронизирует marat_proffi.

"Звание пусть присваивает тем, кому она не выплатила деньги. Тем, кто сутками дежурил и сегодня не может получить свои заслуженные деньги", - предложила velichdina.

"Настоящий главврач всегда идет впереди и горой за свой коллектив! А эта мадам в трудный момент наблюдала за всем происходящим с безопасного расстояния с санитайзером в руках", - считает bizzonno.

"Я лично в период эпидемии отца укладывала в больницу, никаких лекарств и средств ему не предоставлялось, нас лично заставили купить капельницы и пластырь. Более того, от неправильного поставленного диагноза и лечения мой отец умер", - рассказала selimova_aisha_1991.

21 июня Рамис Агабеков также опубликовал видеообращение, поздравив медицинских работников с профессиональным праздником. "Прискорбно наблюдать, как награждают наградами тех, кто бежал с поля боя, показал провальную, позорную работу. Мы, конечно же, не вправе судить - над нами есть тот, кто судит", - отметил при этом он. Обращение по данным на 06.29 мск сегодня, 22 июня, набрало 1 211 просмотров и 18 комментариев. На этот раз ни блогер, ни комментаторы не упомянули фамилий тех, кого посчитали недостойными награды.

"Говорят, пиарят и награждают тех, кто ничего не сделал в этот сложный период", - написал raxman742.

"А нашу наградили, что ли? Спрашивается, за что? За какие-такие заслуги?" - задается вопросом selimovaayisa.

"Герои нашей больницы, сидя дома, получали высшие награды. А настоящие пусть молча пашут. Учитесь выставлять себя", - предложил kemran2405.

Комментариями от руководства ЦГБ Дагестанских Огней относительно мнения пользователей соцсетей "Кавказский узел" пока не располагает.

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