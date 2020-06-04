Жители Северной Осетии поставили под сомнение статистику смертей от COVID-19

04 июня 2020, 06:49

Официальные данные о числе умерших от коронавируса в Северной Осетии вызывают сомнение, рассказали некоторые жители республики. У многих умерших от пневмонии не был вовремя диагностирован COVID-19, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня в Северной Осетии выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3104.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Житель Владикавказа Алан Диамбеков рассказал 3 июня корреспонденту "Кавказского узла", что его родственница умерла 23 мая, причем в заключении о смерти была указана коронавирусная инфекция, но при этом в список лиц, умерших от COVID-19, она не попала.

По словам Диамбекова, при поступлении в больницу его родственнице успели сделать только первичный тест на коронавирус. «Ее не было в списке, потому что тесты не проводились, пока она болела и лечилась в домашних условиях. Когда она попала в больницу, результат первичного теста дал отрицательный результат, второй тест не успели сделать. А по клинической картине и по снимкам у нас почему-то таких диагнозов не ставят. То есть, грубо говоря, нет теста - значит, человека нет в статистике по коронавирусу. Вот почему ее не было в этом списке», - сказал он.

Алан Диамбеков опубликовал в соцсети Facebook историю близкого ему человека, у которого умерла сестра. "Близкий мне человек, которого я не видел в отчаянии даже в самые трудные дня нее минуты, прислала мне эту историю. Реальную историю последних дней жизни сестры", - написал он. "На Лену нам разрешили взглянуть с расстояния 1,5 метров и течение пяти минут. Потом гроб закрыли. Даже в закрытом гробу врачи порекомендовали не забирать ее на ночь домой. В 17.00 23 мая умерших, которых оставили в морге до захоронения, было девять. И еще выносили... В официальной сводке и 23 мая было указано три человека. Лены ни в одной сводке нет. Хотя и в заключении указана коронавирусная инфекция. Мне запомнилась одна картина. 23 мая к зданию морга подошли двое мужчин. Они были без масок и перчаток и деловито разговаривали по телефону. Увидев этот конвейер выдаваемых гробов, они остолбенели, как и все мы. На следующий день я снова с ними столкнулся. На этот раз они были в масках и перчатках", - написал Диамбеков. По данным на 5.00 мск сегодня, 4 июня публикация набрала 64 комментария, 112 отметок "Сочувствую", 47 отметок "Нравится" и десять отметок "Возмутительно".

Диамбеков был свидетелем того, как жителям республики выдавали тела родственников, но при этом не уверен, что они умерли от коронавируса. «Многие пользователи соцсетей, которые не скрывают свои имена и фамилии, пишут, что пока были в морге, видели около 10-15 тел одномоментно. Я сам был в морге и могу подтвердить, что, да, там было больше десяти трупов. Они даже лежали в коридоре морга. Но утверждать, что все они умерли от коронавируса, я не могу», - сообщил он.

Он посетовал, что статистика, которую предоставляет Минздрав Северной Осетии, касается только тех, у кого подтверждена коронавирусная инфекция, но практически не учитывает тех, кто умер от внебольничной пневмонии. «Вопрос не в недоверии. Проблема в том, как считать. Они не считают больными коронавирусом людей с вирусной пневмонией, которые по всем клиническим показателям идентичны коронавирусу. Статистика, которую дает Минздрав, касается исключительно тех, у кого подтвержден коронавирус», - отметил он.

Согласно данным Минздрава Северной Осетии на 20 мая, от пневмонии в республике в 2020 году умерли 72 человека, пишет "Основа".

Жители Северной Осетии не доверяют официальным цифрам властей по коронавирусу, заявил корреспонденту "Кавказского узла" блогер, эколог Алик Пухаев.

«Люди не верят в официальную статистику [...] Все больницы у нас забиты людьми с пневмонией. То есть у нас, оказывается, есть отдельно коронавирус и отдельно пневмония», - отметил он.

Адвокат Валерий Гаглоев также не доверяет официальной информации по COVID-19 в республике. «Лично я не верю официальным данным, потому что власти, перед тем, как давать информацию, оценивают, как люди воспримут данные, и решают, насколько полную картину давать [...] Информацию дает дозировано», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению Гаглоева, недоверие к официальным структурам мешает развитию государства. «Надо добиться того, чтобы не было недоверия к словам пресс-секретаря какого-то ведомства. Люди поверят в реальные цифры, поскольку уже все так или иначе столкнулись с этой проблемой. А недоверие к государству в целом мешает его развитию», - выразил мнение адвокат.

Пациентам с пневмонией делают тесты на коронавирус

Всем поступившим в профильные больницы пациентам делают тест на коронавирус, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" врач-терапевт из Москвы Ирена Нерсесова. «Всем делают тесты. Если есть все симптомы, характерные для инфицированных коронавирусом, в этом случае делаются тесты», - рассказала она.

По ее словам, течение болезни и симптоматика у пациентов с установленным диагнозом "коронавирус" и неустановленным не могут отличаться, если есть признаки инфицирования.

«Если по каким-то причинам тест не сделан, но есть все признаки коронавируса, то симптомы будут одни и те же. А течение болезни изначально не отличается. Но это зависит от состояния здоровья пациента. Если есть хронические заболевания, тогда вирус по-разному влияет на организм. Это зависит от хронического заболевания. Если у пациента проблемы со сердцем, то лечение назначается с учетом этих особенностей. Но в целом болезнь протекает стандартно. Отличается только тактика лечения пациентов с установленным коронавирусом и неустановленным. Как я уже сказала, это связано с состоянием больного и хроническими заболеваниями», - отметила она.

Отметим, что в Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что эти пациенты также умерли от COVID-19, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". Представитель Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирина Трагира пояснила, что взятие мазков на коронавирус в Дагестане затягивается, результаты анализов подтверждаются долго, и поэтому многим пациентам, несмотря на все симптомы COVID-19, ставится диагноз "внебольничная пневмония". По данным Ирины Трагиры, от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, в регионе умерло 820 человек, указано в публикации от 22 мая на официальном сайте Дербента. От коронавируса, согласно статистике Роспотребнадзора, к 22 мая скончались 65 человек.

Проведение теста на коронавирус обязательно, сказала корреспонденту "Кавказского узла" врач-педиатр из Санкт-Петербурга Алена Вилина. «Всем пациентам с пневмонией сейчас в обязательном порядке делают тест на коронавирус. Поступают ли так в региональных больницах России, я не знаю, но в Петербурге делают всем», - рассказала она.

По ее словам, универсального лечения коронавируса все еще нет. «Что касается вопроса, отличается ли лечение пациента с установленным коронавирусом или неустановленным, то, к сожалению, специфического лечения пока еще нет. Вообще от любых вирусов у нас нет специфического лечения. Есть иммуностимуляторы и модуляторы, которые рекомендуют принимать [...] А если это взрослые пациенты с установленным коронавирусом, то им еще назначают антибактериальные препараты с целью профилактики бактериальных осложнений», - отметила она.

Вилина сообщила, что течение болезни и симптоматика у пациентов с установленным коронавирусом и неустановленным не отличается. «Если у пациента явные признаки коронавируса, но при этом тест не проведён, то и у него в принципе течение болезни не должно отличаться от пациента, у которого тест на коронавирус дал положительный результат. Если у вас на упаковке написано молоко, и если у вас на упаковке ничего не написано, но нарисована корова, жидкость в ней белого цвета и на вкус как молоко, от отсутствия надписи это же не перестаёт быть молоком. Но нет теста - нет факта заболевания коронавирусом», - подчеркнула врач.

Комментариями Минздрава Северной Осетии относительно того, почему родственница Алана Диамбекова не была учтена в сводке смертей из-за коронавируса, "Кавказский узел" пока не располагает.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".