Жители Чечни раскритиковали ограничения на прогулки

03 июня 2020, 16:14

Абсурдно заставлять носить маску во время прогулок на свежем воздухе, а отведенного на прогулки времени недостаточно, заявили в Instagram жители Чечни и потребовали сильнее ослабить карантинные меры.

Как сообщал "Кавказский узел", с 1 июня жителям Чечни в рамках ослабления карантина разрешили гулять с детьми вблизи дома и заниматься спортом на открытом воздухе. Власти также сняли запрет на работу стоматологий, салонов красоты и парикмахерских. При этом пропускной режим остался в силе, что вызвало недовольство среди местных жителей. Кроме того, спикер парламента Чечни Магомед Даудов пригрозил штрафами и двухнедельным карантином для тех, кто окажется в общественном месте без медицинской маски. Он заявил, что будут наказываться не только нарушители, но и члены их семей. Жители республики раскритиковали суровые меры.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска, при этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три дня в неделю. С 18 мая были частично сняты ограничения на работу общественного транспорта, но жители республики указали, что некоторые маршруты по-прежнему не обслуживаются, а отведенных на покупки двух часов недостаточно для поездок за продуктами.

Прогулки на улице с детьми разрешены при целом ряде ограничений, отметили 2 июня в вечернем выпуске новостей ЧГТРК "Грозный". Такие прогулки не должны продолжаться более двух часов, их можно совершать лишь в промежуток между 9 и 19 часами и не далее 500 метров от дома. Разрешено собираться группами не более четырех человек, причем обязательны маски. В сюжете были показаны местные жители, которые сказали, что рады появившейся возможности гулять во дворе дома, и заверили, что соблюдают меры безопасности. Пропуск для таких прогулок не нужен, достаточно иметь при себе паспорт, отмечается в новостном сюжете.

Читатели Instagram-паблика "Грозный ТВ", позиционирующие себя как местные жители, раскритиковали ограничения, о которых говорится в сюжете телекомпании. "Надо дышать и поглощать достаточно кислорода! Маски [нужны] только в закрытых помещениях!" - возмутилась goryanka__ya. "Снимите маски, нужно дышать свежим воздухом полной грудью", - согласилась rezihana3333. "Дети дышать должны <во время> прогулок", - высказался пользователь mylnyye_rozy.

По поводу функции медицинских масок существует противоречивая информация. Одни источники, например Роспотребнадзор, утверждают, что использование одноразовой медицинской маски снижает риск заболевания вирусными инфекциями. В других источниках утверждается, обратное. Такая маска – лишь средство защиты окружающих от заболевшего, приводит мнение инфекциониста Николая Малышева РИА "Новости", говорится в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?"

Пользователь karat_2020 указал на то, что двух часов в день на прогулки недостаточно. "Сделайте четыре часа <...> хотя бы", - написал он. "А кто пойдет в магазины и к зубному врачу? Хватит двух часов?" - добавила h_a_m_k_a_777_.

Пользователь shoroomeugenekaraganda_ отметил, что продолжительность прогулок сложно проконтролировать. "А кто это время засекает? [Электронные] браслеты на ногах?" - спрашивает он.

Рамзан Кадыров заявил, что абсолютное большинство жителей республики поддерживает меры властей по борьбе с COVID-19. "Об этом свидетельствуют результаты опроса на электронных ресурсах СМИ Чеченской Республики, проведённого по инициативе ЧГТРК "Грозный". Свое согласие принятыми мерами высказали 98 процентов из более 100 000 респондентов", - сообщил он 1 июня. Местные жители возразили на это в Instagram что карантин оставил людей без доходов, а пропускной режим избыточно строг.

Карантин необходимо отменять, заявила в паблике государственной телекомпании marinakukal. "Сколько можно над людьми издеваться? Как можно сидеть без работы, чем семью кормить? Все, кто заболел, уже заболел, а остальные от голода и депрессии заболеют", - пишет она.

Другие читатели паблика задали вопросы о дальнейших послаблениях. "Границы когда откроют? Третий месяц без работы", - посетовал gr.af80. "Когда спортзалы откроют?" - спросил adaniialov. "А в Нацбиблиотеку когда можно будет пойти за книгой?" - задал вопрос pomni_kto_ti_est_dont_forget.

К 16.14 мск 3 июня публикация в паблике "Грозный ТВ" собрала 36 тысяч просмотров и 89 комментариев. У паблика 822 тысячи подписчиков.

Перепост этой публикации в группе "ЧП Грозный_95" также вызвал негативные комментарии. "Только выйдешь, тут же домой загоняют, какие прогулки", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя a__m__a___95, написанный на чеченском языке. "Намордник в зубы, и вперед, на прогулку по зоне. 500 метров и на 2 часа", - написал bro_lamro, сравнив действующие в Чечне ограничения с тюремным режимом. "У нас что, военное положение?" – указала, в свою очередь, rakhil___000.

По состоянию на 16.14 мск 3 июня эта публикация недоступна. У паблика 7154 подписчика.

Читательница Instagram-паблика "Чечня сегодня" seda_.m удивлена требованию брать на прогулку с детьми паспорт. "С паспортом [прогулки]. А паспорт - это защита от коронавируса, что ли?" – написала она. "А как вы узнаете, что человек гулял два часа?" - обратился к властям другой читатель паблика, ing.avita06.

"Прогулки на свежем воздухе в маске? Наличие паспорта? Это какой такой закон [допускает], покажите мне! Нарушаются все права гражданина", - возмутился skype_0000. "<...> травят дома. Свежий воздух нужен!", - заявил khoze54.

К 16.14 мск 3 июня публикация в паблике "Чечня сегодня" о втором этапе послаблений карантина собрала 904 "лайка" и 106 комментариев. У паблика 313 тысяч подписчиков.

Отметим, что 1 июня муфтият Чечни снял запрет на коллективные пятничные молитвы в крупных мечетях городов и райцентров. Избирательное открытие мечетей выглядит нелогичным, указали пользователи Instagram и местные жители.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе на Ставрополье, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приводятся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".