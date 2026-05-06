Кавказский узел

14:59, 6 мая 2026

Росгвардеец из Чечни убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Турпал-Али Тангиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти и силовики признали убитыми не менее 263 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", с начала военной  операции на Украине власти публично обнародовали имена как минимум 262 убитых там военных из Чечни. 

Турпал-Али Тангиев убит в зоне СВО, сообщило отделение госфонда "Защитники Отечества" по Чечне. Он родился 7 марта 1997 года в селе Бачи-Юрт. В 2015 году поступил на службу в Росгвардию. Летом 2020 года женился, а в 2021 году родились двойняшки. В марте 2022 года отправился в первую из шести своих командировок в зону боевых действий на Украине. 14 февраля 2024 года  убит в посёлке Клещёевка Артёмовского района Донецкой Народной Республики. После его гибели родилась дочь. Награждён посмертно: орденом Мужества (Указ Президента РФ) и званием "Герой Чеченской Республики" (Указ Главы Чеченской Республики), говорится в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 263 военнослужащих из Чечни (власти обнародовали имена 239 убитых, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен). "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Районные власти в Чечне редко информируют о числе убитых бойцов, как правило, информацию публикуют фонд "Защитники Отечества" по республике и местные телекомпании, отчитываясь о наградах, переданных родным.  В марте отделение фонда сообщало, что убиты уроженцы Веденского района Зелимхан Батукаев и Алхазур Сайханов.

Реальные потери среди комбатантов с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать числа убитых. "Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько", - заявил он.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев". Так, без документов о том, что боец принимал участие в боевых действиях и погиб на СВО, невозможно воспользоваться льготами, например, на бесплатное место в детском садике, обратиться за выплатами в военкомат, рассказали семьи, которые столкнулись с проблемами при получении официальных документов у подразделения.

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
