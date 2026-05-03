Житель Чечни подвергся публичному порицанию за продажу тонировки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Чечни, который продавал через соцсети быстросъемную тонировку, подвергся публичному порицанию. Пользователи соцсети сочли, что внимание силовиков к инциденту не соответствует масштабу правонарушения.

Как писал "Кавказский узел", в конце ноября 2025 года силовики СОБР "Ахмат" и бойцы подразделения "Дустум К-13" провели совместный рейд на дорогах Чечни, в ходе которого снимали тонировку с машин. Пользователи соцсети указали, что подобные рейды относятся к полномочиям ГИБДД. Из опубликованных видео следует, что сами силовики приехали на рейд на машинах с тонированными стеклами. Очередной рейд против тонировки в Чечне, который прошел в марте, подчеркнул избирательность в применении законов, а масштабность не соответствовала правонарушению, указали пользователи соцсети.

8 января 2025 года глава Чечни назвал недопустимой тонировку любых стекол автомобиля в Чечне и предложил "сидеть дома" тем, кто боится рейдов. В конце 2023 года водители в Чечне столкнулись с новыми рейдами силовиков против тонировки машин, попытки спорить с полицейскими приводили к вручению повесток, рассказали местные жители. Что именно возмущает водителей во время рейдов и какова законная процедура снятия пленки, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".

Ролик, на котором жителя Чечни подвергли публичному порицанию за продажу быстросъемной тонировки, опубликовал Instagram*-паблик "ЧП Грозный".

Как следует из видео, молодой человек рекламировал в соцсети быстросъёмную тонировку для передних стёкол автомобилей. В частности, он говорит, что тонировка "подходит на разные модели автомобилей", призывает обращаться к нему и показывает, как ее правильно установить.

Далее в видео показан большой зал, в котором молодой человек сидит перед силовиками, а затем на фоне надписи: "Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Чеченской Республике" он говорит на чеченском языке с вкраплениями русских слов.

В описании к видео сказано, что силовики выявили рекламу тонировки в ходе мониторинга соцсетей.

Эта запись собрала 229 отметок "нравится" и 35 комментариев, многие из которых - лишь набор одобрительных символов. Авторы комментариев на русском языке преимущественно осудили действия силовиков.

"А почему сотрудники ездят тогда тонированные?" спросил barahoev060661.

"Пусть теперь ГАИ сами начнут соблюдать свои законы по работе, а то после того как отключают свет ни одного регулировщика не бывает в центре города на перекрёстк со светофором, из-за чего бывают аварии постоянно. Умеют лишь тонировку, двойную сплошную и лампы из фар убирать", - возмутился invisible.holacost.

Рейды против тонировки поддерживают атмосферу страха в Чечне Действия вооруженных бойцов спецподразделений на тонированных машинах во время дорожных рейдов в Чечне создают постоянную напряженность и вновь напоминают жителям о действующих в республике двойных стандартах, указали правозащитники.

"Из-за этой мелочи зачем человека на камеру снимать, на всеобщее обозрение показывать? Глупость", - отметил almv.100.

"Опасный преступник пойман. Теперь-то я могу жить и спать со спокойной душой", - сыронизировал adam_60kk.

Ряд пользователей спросил, подойдет ли такая тонировка на определенные марки автомобилей.

В Telegram-канале УГИБДД по Чечне к 21.20 мск 3 мая не содержится видео с публичным порицанием за быстросъемную тонировку.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.