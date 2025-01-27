RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Справочник
12:05, 27 января 2025

Как в Чечне борются с тонировкой машин

Тонировка с портретом Рамзана Кадырова на заднем стекле автомобиля. Фото: Светлана Прокудина официальный сайт партии "Яблоко" www.yabloko.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рейды, во время которых водители вынуждены снимать тонировочную пленку со стекол машин прямо на дороге, за много лет стали обычной практикой чеченских силовиков. Как объясняют эти действия власти Чечни, что именно возмущает водителей и какова законная процедура снятия пленки – в справке "Кавказского узла".

Новые этапы борьбы с тонировкой

8 января 2025 года глава Чечни назвал недопустимой тонировку любых стекол автомобиля в Чечне и предложил "сидеть дома" тем, кто боится рейдов 1. Запрет на тонировку стекол в Чечне не распространяется на самого главу республики и его приближенных, указали комментаторы. Эксперты, опршкенные “Кавказским узлом”, отметили, что новый этап борьбы с тонировкой машин в Чечне влечет дополнительные риски для водителей, но жители республики тонируют в основном те машины, которые используют за ее пределами.

В декабре 2024 года проверки на дорогах в Чечне вновь были усилены. В основном они касались машин с газовым оборудованием, но водители связали рейды также и с борьбой против тонировки 2.

В конце 2023 года водители в Чечне столкнулись с новыми рейдами силовиков против тонировки машин, попытки спорить с полицейскими приводили к вручению повесток, рассказали местные жители. Рейды проводились для того, чтобы рекрутировать водителей для отправки в зону военной операции, предположил политолог Али Магамадов.

Запрет на тонировку машин действует в Чечне с 2013 года

Полный запрет на тонировку автомобильных стекол в Чечне введен в 2013 году, и это способствовало значительному снижению уровня преступности в республике, заявил в 2016 году глава Чечни Рамзан Кадыров. "С того дня как мы заявили, что у нас в регионе тонировка запрещена в любом виде, ситуация на дорогах заметно улучшилась. Более того, благодаря этому в разы снизился уровень преступности. Мы все помним времена, когда наглухо тонированными автомобилями пользовались, в том числе, участники бандподполья, которые просачивались в населенные пункты, совершали диверсии. Мы лишили их этой возможности", - сказал Кадыров. 3

При этом еще в 2011 году в Чечне была ужесточена ответственность водителей за тонировку машин. "Если раньше пленку со стекол мы снимали прямо на месте, то теперь автомобиль доставляется на штрафную стоянку, где и снимается тонировочная пленка, а чтобы получить обратно свое транспортное средство, водитель-нарушитель должен уплатить штраф", - рассказал представитель управления ГИБДД по Чечне. По его словам, исключение сделано для сотрудников прокуратуры и офицеров МВД по Чечне.

Чеченские силовики регулярно проводят на дорогах рейды по борьбе с тонировкой машин. По словам водителей, их вынуждают снимать тонировочную пленку со всех стекол автомобиля прямо на дороге, а в Гудермесском районе в июне 2020 года забирали машины на штрафстоянку, если замечали тонировочную пленку на стеклах. В октябре 2017 года местные жители рассказали, что сотрудники силовых структур не только требовали снять пленку, но и разбивали тонированные стекла автомобилей.

Племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов, который в октябре 2017 года возглавил управление ГИБДД по Чечне, в июне 2020 года публично причислил неправильную тонировку к грубым нарушениям правил дорожного движения. При этом чеченские чиновники и сам Рамзан Кадыров ездят на тонированных машинах.

Рейды на дорогах Чечни вызывают недовольство у водителей

Сотрудник ГИБДД измеряет уровень светопропускания стекол автомобиля. Фото: www.gibddnso.ruДействия силовиков неоднократно вызывали нарекания у водителей в Чечне. "Методы, какими действуют наши гаишники, меня совершенно не устраивают. Я возвращался из Гудермеса в Грозный, так на трассе пришлось стоять минут 30. Милиционеры останавливали машины с темными стеклами прямо посреди проезжей части и там начинали сдирать пленку, образовалась огромная пробка. Но ведь можно же делать это и не создавая проблем для всех водителей. И еще мне не нравится, что снятую пленку бросают прямо на дорогах", - сказал в 2008 году житель Чечни Муса Мовсаров.

17 августа 2020 года житель Чечни Магомед рассказал, что днем ранее ему пришлось снять тонировочную пленку со своей машины. "В Урус-Мартане нарвался на рейд, заставили снять пленку, хотя там прозрачность была больше 70 процентов и не нарушались требования ГОСТа. Сотрудникам не понравилось, что я указал им на незнание требований закона. Хорошо еще, что машину на штрафстоянку не забрали", - сказал Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

Большинство водителей опасаются ездить на тонированных машинах, рассказал 24 ноября 2020 года сотрудник одного из вузов Тамерлан. "У нас тонированных авто почти нет. Есть машины из других регионов, но у водителей должна быть регистрация в другом регионе, к ним вопросов нет. Бывает, еще занавески вешают, вот их вчера [23 ноября] на посту я видел очень много, снимали. У друга также остановили машину, у него заднее стекло было в тонировке, и его заставили снять, это было в воскресенье [22 ноября]. Он ключом отковыривал эту пленку", - сказал Тамерлан.

В Чечне нельзя иметь тонировку на любых стеклах автомобиля, подтвердил бизнесмен Адам. "Есть небольшое исключение, заднее стекло, не совсем тонированное, выглядит как сетка, а все остальные нельзя. Кадыровцы ездят полностью тонированные, это машины эскорта, а также чиновники высокого ранга, они ездят полностью тонированные, без эскорта. Всем остальным - гражданским - никакой тонировки не позволяют. Никаких измерений не производят прибором, никакой проходимости света не учитывают", - пожаловался он.

Закон не предусматривает жесткую борьбу с тонировкой

Требования ГОСТа не регламентируют уровень затемнения боковых окон второго ряда и заднего стекла машины, поэтому их можно тонировать без ограничений, указала адвокат Татьяна Окушко. Лобовое стекло, по словам юриста, должно пропускать не менее 75% света, а два передних боковых стекла — не менее 70%. "Контроль светопроницаемости стекол инспектор ГИББД проверяет специальным прибором. Если водитель сомневается в правильности показаний прибора, он имеет право потребовать повторный замер в присутствии двух понятых", - рассказала она.

Согласно части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопроницание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, предусматривает штраф в размере 500 рублей.

Оштрафовать водителя по закону можно только за тонировку передних боковых и лобового стекла, подчеркнула адвокат. "Если тонировку в указанный срок водитель не снимает, а штраф не оплачивается, то водителя ожидает уже штраф в размере 1000 рублей или арест на срок до 15 суток за невыполнение законного требования сотрудника полиции. При этом назначать арест или повторный штраф может только суд", — подчеркнула Татьяна Окушко.

Член общества "Синие ведёрки", юрист Алексей Дозоров также сообщил в октябре 2017 года, что в случае проблем с тонировкой водителю лишь выдается требование удалить пленку. "Если ты со сроком не справился, с течением времени тебя могут подвергнуть аресту за неисполнение требований", — сказал юрист.

Согласно российскому законодательству, которое распространяется и на Чечню, тонировать заднее и задние боковые стекла можно, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. "Все остальное нужно смотреть на допуски. Пропускная способность передних боковых стекол должна быть не менее 70%, переднее лобовое стекло тонируется не более 15 сантиметров сверху. При наличии нарушения тонировки процедура проста: либо человек снимает, либо выписывается штраф. Но сотрудники ГИБДД подводят под запрет эксплуатации транспортного средства, а в этом случае эвакуация, потому все добровольно отдирают. Хотя и начальник ГИБДД [Михаил] Черников об этом говорил, что это не является причиной запрета на эксплуатацию авто", - сказал Канаев.

Примечания

  1. Кадыров призвал убрать тонировку с автомобилей // ИА “Грозный-информ”, 09.01. 2025.
  2. Кадыров поручил принять меры к тем, кто регистрируется в других регионах ради тонировок // ИА “Чечня Сегодня”, 03.12.2024.
  3. Кадыров: запрет тонировки автостекол способствовал снижению преступности в Чечне // ТАСС, 29 октября 2016 года.

Автор: Кавказский Узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:33, 27 января 2025
Группировка подростков в Краснодаре обеспокоила Бастрыкина
11:48, 27 января 2025
Кадыров похвастался отправкой в зону СВО бронированных пикапов
08:01, 27 января 2025
Более 60 тысяч жителей Ингушетии осталось без света
06:21, 27 января 2025
Контрактник из Адыгеи осужден за дезертирство
21:50, 26 января 2025
Очередь почти из 500 автомобилей образовалась перед Крымским мостом
18:54, 26 января 2025
Боец из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
Бронированные пикапы Changan. Фото: https://grozny.tv/news/main/66919
11:48, 27 января 2025
Кадыров похвастался отправкой в зону СВО бронированных пикапов
Плакат в память об Альбеке Махмудове. Скриншот фото с сайта ЧГТРК "Грозный" от 22.01.25, https://grozny.tv/news/army/66789.
21:34, 25 января 2025
Росгвардеец из Чечни убит на Украине
Бойцы в аэропорту Грозного. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 24.01.25, https://t.me/RKadyrov_95/5443.
00:19, 25 января 2025
Новая группа бойцов вылетела из Грозного в зону военной операции
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау. Фото: Акимат Мангистауской области
13:21, 24 января 2025
Достоверность расшифровки переговоров экипажа AZAL поставлена под сомнение
Мужчина в колонии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
06:08, 24 января 2025
Близкие заявили о фабрикации уголовного дела против жителя Чечни
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
08:53, 6 января 2025
BERG...man Tbilisi
46
Алаудинов о контрнаступе ВСУ в Курской области и вопросы к русским пленным
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Теракт в аэропорту "Домодедово". Москва, 24 января 2011 г. Фото: Yuri Timofeyev (RFE/RL) Теракт в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года

Видео с камер видеорегистратора. Скриншот https://oxu.az/ru/proisshestviya/ Имишли: гибель детей и уличные беспорядки

Блогеры
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Фото
13:16, 11 января 2025
BERG...man Tbilisi
45
Алаудинов о предателях и иноагентах. Встреча с Мильчаковым. Критика власти или хайп?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Электрошокер. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
27 января 2025, 10:17
Магомедов добился резонанса вокруг своего дела

Шествие в Тбилиси. 26 января 2025 года. Кадр видео, опубликованного в телеграм-канале Tbilisi life https://t.me/Tbilisi_life/36425
26 января 2025, 16:56
Участники протестов в Тбилиси призвали освободить задержанных

Шествие в Тбилиси. 25 января 2025 года. Фото: Tabula https://t.me/Tbilisi_life/36401
25 января 2025, 16:57
Участники шествия в Тбилиси потребовали освободить задержанных

Кормовая часть севшего на мель танкера "Волгонефть-239". Фото: пресс-служба правительства России https://t.me/government_rus/18416
25 января 2025, 14:58
Завершена откачка мазута из танкера у мыса Панагия

Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Показать больше