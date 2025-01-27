Как в Чечне борются с тонировкой машин

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рейды, во время которых водители вынуждены снимать тонировочную пленку со стекол машин прямо на дороге, за много лет стали обычной практикой чеченских силовиков. Как объясняют эти действия власти Чечни, что именно возмущает водителей и какова законная процедура снятия пленки – в справке "Кавказского узла".

Новые этапы борьбы с тонировкой

8 января 2025 года глава Чечни назвал недопустимой тонировку любых стекол автомобиля в Чечне и предложил "сидеть дома" тем, кто боится рейдов . Запрет на тонировку стекол в Чечне не распространяется на самого главу республики и его приближенных, указали комментаторы. Эксперты, опршкенные “Кавказским узлом”, отметили, что новый этап борьбы с тонировкой машин в Чечне влечет дополнительные риски для водителей, но жители республики тонируют в основном те машины, которые используют за ее пределами.

В декабре 2024 года проверки на дорогах в Чечне вновь были усилены. В основном они касались машин с газовым оборудованием, но водители связали рейды также и с борьбой против тонировки .

В конце 2023 года водители в Чечне столкнулись с новыми рейдами силовиков против тонировки машин, попытки спорить с полицейскими приводили к вручению повесток, рассказали местные жители. Рейды проводились для того, чтобы рекрутировать водителей для отправки в зону военной операции, предположил политолог Али Магамадов.

Запрет на тонировку машин действует в Чечне с 2013 года

Полный запрет на тонировку автомобильных стекол в Чечне введен в 2013 году, и это способствовало значительному снижению уровня преступности в республике, заявил в 2016 году глава Чечни Рамзан Кадыров. "С того дня как мы заявили, что у нас в регионе тонировка запрещена в любом виде, ситуация на дорогах заметно улучшилась. Более того, благодаря этому в разы снизился уровень преступности. Мы все помним времена, когда наглухо тонированными автомобилями пользовались, в том числе, участники бандподполья, которые просачивались в населенные пункты, совершали диверсии. Мы лишили их этой возможности", - сказал Кадыров.

При этом еще в 2011 году в Чечне была ужесточена ответственность водителей за тонировку машин. "Если раньше пленку со стекол мы снимали прямо на месте, то теперь автомобиль доставляется на штрафную стоянку, где и снимается тонировочная пленка, а чтобы получить обратно свое транспортное средство, водитель-нарушитель должен уплатить штраф", - рассказал представитель управления ГИБДД по Чечне. По его словам, исключение сделано для сотрудников прокуратуры и офицеров МВД по Чечне.

Чеченские силовики регулярно проводят на дорогах рейды по борьбе с тонировкой машин. По словам водителей, их вынуждают снимать тонировочную пленку со всех стекол автомобиля прямо на дороге, а в Гудермесском районе в июне 2020 года забирали машины на штрафстоянку, если замечали тонировочную пленку на стеклах. В октябре 2017 года местные жители рассказали, что сотрудники силовых структур не только требовали снять пленку, но и разбивали тонированные стекла автомобилей.

Племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов, который в октябре 2017 года возглавил управление ГИБДД по Чечне, в июне 2020 года публично причислил неправильную тонировку к грубым нарушениям правил дорожного движения. При этом чеченские чиновники и сам Рамзан Кадыров ездят на тонированных машинах.

Рейды на дорогах Чечни вызывают недовольство у водителей

Действия силовиков неоднократно вызывали нарекания у водителей в Чечне. "Методы, какими действуют наши гаишники, меня совершенно не устраивают. Я возвращался из Гудермеса в Грозный, так на трассе пришлось стоять минут 30. Милиционеры останавливали машины с темными стеклами прямо посреди проезжей части и там начинали сдирать пленку, образовалась огромная пробка. Но ведь можно же делать это и не создавая проблем для всех водителей. И еще мне не нравится, что снятую пленку бросают прямо на дорогах", - сказал в 2008 году житель Чечни Муса Мовсаров.

17 августа 2020 года житель Чечни Магомед рассказал, что днем ранее ему пришлось снять тонировочную пленку со своей машины. "В Урус-Мартане нарвался на рейд, заставили снять пленку, хотя там прозрачность была больше 70 процентов и не нарушались требования ГОСТа. Сотрудникам не понравилось, что я указал им на незнание требований закона. Хорошо еще, что машину на штрафстоянку не забрали", - сказал Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

Большинство водителей опасаются ездить на тонированных машинах, рассказал 24 ноября 2020 года сотрудник одного из вузов Тамерлан. "У нас тонированных авто почти нет. Есть машины из других регионов, но у водителей должна быть регистрация в другом регионе, к ним вопросов нет. Бывает, еще занавески вешают, вот их вчера [23 ноября] на посту я видел очень много, снимали. У друга также остановили машину, у него заднее стекло было в тонировке, и его заставили снять, это было в воскресенье [22 ноября]. Он ключом отковыривал эту пленку", - сказал Тамерлан.

В Чечне нельзя иметь тонировку на любых стеклах автомобиля, подтвердил бизнесмен Адам. "Есть небольшое исключение, заднее стекло, не совсем тонированное, выглядит как сетка, а все остальные нельзя. Кадыровцы ездят полностью тонированные, это машины эскорта, а также чиновники высокого ранга, они ездят полностью тонированные, без эскорта. Всем остальным - гражданским - никакой тонировки не позволяют. Никаких измерений не производят прибором, никакой проходимости света не учитывают", - пожаловался он.

Закон не предусматривает жесткую борьбу с тонировкой

Требования ГОСТа не регламентируют уровень затемнения боковых окон второго ряда и заднего стекла машины, поэтому их можно тонировать без ограничений, указала адвокат Татьяна Окушко. Лобовое стекло, по словам юриста, должно пропускать не менее 75% света, а два передних боковых стекла — не менее 70%. "Контроль светопроницаемости стекол инспектор ГИББД проверяет специальным прибором. Если водитель сомневается в правильности показаний прибора, он имеет право потребовать повторный замер в присутствии двух понятых", - рассказала она.

Согласно части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопроницание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, предусматривает штраф в размере 500 рублей.

Оштрафовать водителя по закону можно только за тонировку передних боковых и лобового стекла, подчеркнула адвокат. "Если тонировку в указанный срок водитель не снимает, а штраф не оплачивается, то водителя ожидает уже штраф в размере 1000 рублей или арест на срок до 15 суток за невыполнение законного требования сотрудника полиции. При этом назначать арест или повторный штраф может только суд", — подчеркнула Татьяна Окушко.

Член общества "Синие ведёрки", юрист Алексей Дозоров также сообщил в октябре 2017 года, что в случае проблем с тонировкой водителю лишь выдается требование удалить пленку. "Если ты со сроком не справился, с течением времени тебя могут подвергнуть аресту за неисполнение требований", — сказал юрист.

Согласно российскому законодательству, которое распространяется и на Чечню, тонировать заднее и задние боковые стекла можно, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. "Все остальное нужно смотреть на допуски. Пропускная способность передних боковых стекол должна быть не менее 70%, переднее лобовое стекло тонируется не более 15 сантиметров сверху. При наличии нарушения тонировки процедура проста: либо человек снимает, либо выписывается штраф. Но сотрудники ГИБДД подводят под запрет эксплуатации транспортного средства, а в этом случае эвакуация, потому все добровольно отдирают. Хотя и начальник ГИБДД [Михаил] Черников об этом говорил, что это не является причиной запрета на эксплуатацию авто", - сказал Канаев.

Примечания