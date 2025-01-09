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05:14, 9 января 2025

Кадыров потребовал ужесточить борьбу с тонировкой на автомобилях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Чечни назвал недопустимой тонировку любых стекол автомобиля в Чечне и предложил "сидеть дома" тем, кто боится рейдов. 

Как писал "Кавказский узел", в конце 2023 года водители в Чечне столкнулись с новыми рейдами силовиков против тонировки машин, попытки спорить с полицейскими приводили к вручению повесток, рассказали местные жители. Рейды проводятся для того, чтобы рекрутировать водителей для отправки в зону военной операции, предположил политолог Али Магамадов. В декабре 2024 года проверки на дорогах в Чечне вновь были усилены, водители связали рейды с борьбой против тонировки. 

Ранее Рамзан Кадыров связал аварийность на дорогах Чечни с ростом числа тонированных машин. Он потребовал "полностью искоренить" эту проблему, привлекая в том числе родственников водителей. О том, что именно в действиях чеченских силовиков возмущает автовладельцев и какова законная процедура снятия пленки, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".

Рамзан Кадыров на совещании с силовиками 8 января призвал усилить борьбу против тонировки. 

“Обратил внимание на актуальную проблему, связанную с использованием тонировок. Подчеркнул, что соблюдение закона в этом вопросе обязательно для всех”, - написал он в своем телеграм-канале. 

Телеграм-канал “ЧП Грозный 95”, опубликовавший 12-секундное видео с совещания, привел перевод высказывания Кадырова о тонировке. "Тонировка на автомобилях недопустима, на заднем стекле оставляли, так начали даже на лобовое клеить. Никаких больше пленок быть не должно. Кто боится, пусть дома сидит", - говорится в публикации канала.

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