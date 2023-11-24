Водители тонированных машин в Чечне столкнулись с риском отправки на Украину

24 ноября 2023, 12:38

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Водители в Чечне столкнулись с новыми рейдами силовиков против тонировки машин, попытки спорить с полицейскими приводят к вручению повесток, рассказали местные жители. Рейды проводятся для того, чтобы рекрутировать водителей для отправки в зону военной операции, предположил политолог Али Магамадов.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2020 года племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов, который в октябре 2017 года возглавил Управление ГИБДД по Чечне, публично причислил тонировку машин к грубым нарушениям правил дорожного движения. После этого в республике участились рейды, во время которых силовики принуждали водителей снимать тонировочную пленку со стекол прямо на дороге.

Ранее Рамзан Кадыров связал аварийность на дорогах Чечни с ростом числа тонированных машин. Он потребовал "полностью искоренить" эту проблему, привлекая в том числе родственников водителей. О том, что именно в действиях чеченских силовиков возмущает автовладельцев и какова законная процедура снятия пленки, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".

О рейдах силовиков сообщил 16 ноября читатель "Кавказского узла" с ником vena. "Буквально на днях у нескольких моих друзей и родственников силовики в ходе проведения рейдов конфисковали автомобили. Причина – наличие тонировки на стеклах. Транспорт находится на штрафстоянках, они, как и сотни других несчастных водителей, бегают по различным инстанциям, обзванивают родственников, друзей, знакомых, родственников знакомых и друзей родственников, пытаясь решить вопрос с изъятым транспортом. Пока что бесполезно", - написал он.

Силовики в Чечне с новым размахом стали проводить рейды, останавливая автомобили с тонированными окнами, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" житель села Гойты Урус-Мартановского района Муса. Мужчина пояснил, что в июле его супругу из-за ее болезни нужно было дважды неделю возить в Грозный на процедуры.

"Возил мать в клинику старший сын. Лето было жаркое, и он затонировал задние стекла, чтобы матери было легче переносить поездку. Да так и осталось. А на днях меня останавливают на блокпосту ГИБДД и обвиняют, что я езжу с затонированными стеклами, а это грубые нарушения. А я после того раза все правила по тонировке хорошо изучил, и даже специально заставил сына набрать на компьютере цитату из этих правил: "Согласно ГОСТу 33997-2016, светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна составлять не менее 70%. Ограничений по тонировке задних стекол (в том числе и боковых) нет. Их можно тонировать без ограничений. Штраф за тонировку не по ГОСТу сегодня составляет 500 рублей, согласно ст. 12.5 КоАП" 1 . Всё это набрал сын крупными буквами, и этот листок я показываю остановившим меня сотрудникам ГИБДД", - рассказал мужчина.

По словам Мусы, силовики рассмеялись и сказали: "Это там, в России, можешь показывать эту бумажку, в Чечне другие дороги и другие правила".

По закону, в случае обнаружения проблем с тонировкой водителю лишь выдается требование удалить пленку в определенный срок, сообщил в октябре 2017 года "Кавказскому узлу" член общества "Синие ведёрки", юрист Алексей Дозоров. "Если ты со сроком не справился, с течением времени тебя могут подвергнуть аресту за неисполнение требований", - описал законную процедуру Алексей Дозоров.

Немолодой селянин пояснил, что занимается частным извозом и ранее сам был оштрафован за тонировку. "Штраф пришлось заплатить в размере моего дневного заработка. Правда, на штрафстоянку машину не отгоняли - может, потому, что один из сотрудников ГИБДД был сыном моего товарища, с которым мы одно время работали в сельхозхозяйстве. Парень узнал меня, однако штраф все равно выписал, но посоветовал воздержаться от тонировки", - добавил Муса.

Жительница села Закан-Юрт Румиса сообщила, что ее сыну Аслану на днях вручили повестку и отправляют в зону военной операции. По ее словам, на машине, на которой ездил ее сын, тоже были затонированы задние стекла. "Когда его остановили, то один из гибэдэдэшников потребовал снять тонировку. Сын ответил, что снимет тонировку, если тот снимет свою фуражку. Слово за слово, разгорелся скандал. До рукоприкладства, к счастью, дело не дошло, но Аслан наговорил много неприятных слов в адрес сотрудников ГИББД. Короче, те посадили сына в машину, отвезли в УВД. Пробыл он там до следующего дня. Визит закончился тем, что сыну вручили повестку, несмотря на то, что у него астма и он все время ходит с карманным ингалятором", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Конечная цель рейдов ГИББД - пополнение отрядов для отправки на Украину, предположил чеченский политолог Али Магамадов. Хотя Рамзан Кадыров многократно призывал жителей республики отправиться на военную операцию, затруднительно утверждать, что был период, когда у военкоматов выстраивались очереди желающих участвовать в военной операции, отметил он.

Рамзан Кадыров не раз призывал жителей Чечни отправиться на военную операцию. При этом в декабре 2022 года он утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни отправились на нее добровольно. Однако правозащитники и жители Чечни сообщали о случаях принуждения к участию в военной операции. Также Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину групп бойцов, прошедших подготовку в Гудермесе. 11 ноября, отчитываясь об отправке очередной группы, глава Чечни сообщил, что с начала военной операции на Украину отправлены 15 тысяч добровольцев.

"Властям республики приходится прилагать немало усилий, чтобы глава Чечни Рамзан Кадыров смог регулярно отчитываться перед Путиным об отправке на Украину групп бойцов, прошедших подготовку в Гудермесе. А делать это с каждым разом становится все труднее. Отсюда эти рейды с требованиями убрать со стекол тонировку. То, что эти требования незаконные, так же, как и изъятие машин, хорошо знают как сами владельцы автотранспорта, так и сотрудники ГИББД. Но одни выполняют приказ руководства, конечный результат этой акции - выявление таким образом «добровольцев» - а другие вынуждены подчиняться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, автовладельцы в Чечне и ранее жаловались на действия силовиков. Так, в октябре 2017 года местные жители сообщили, что сотрудники силовых структур, сопровождавшие инспекторов ГИБДД, требовали снимать с машин тонировочную пленку, а в некоторых случаях разбивали тонированные стекла автомобилей.

При этом чеченские чиновники и сам Рамзан Кадыров нарушают собственные правила и вопреки многолетней кампании против тонирования стекол автомобилей ездят на таких машинах. В частности, в октябре 2020 года в сюжете ЧГТРК "Грозный" о поездке Кадырова в Гудермес глава республики и люди, сопровождающие его, были показаны в черных автомобилях бизнес-класса с тонированными стеклами.

Рейды силовиков подчеркивают неравенство в чеченском обществе, считают местные жители. "Кадыровцы ездят полностью тонированные, это машины эскорта, а также чиновники высокого ранга, они ездят полностью тонированные, без эскорта. Всем остальным - гражданским - никакой тонировки не позволяют", - заявил ранее "Кавказскому узлу" один из жителей Чечни.

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