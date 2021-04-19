Пользователи Instagram раскритиковали чеченских силовиков за двойные стандарты

19 апреля 2021, 18:00

Силовики, заставляющие водителей в Грозном снимать тонировочную пленку с автомобилей, сами используют ее, указали пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров связал аварийность на дорогах Чечни с ростом числа тонированных машин. Он потребовал "полностью искоренить" эту проблему, привлекая в том числе родственников водителей.

Чеченские чиновники регулярно высказывают угрозы в адрес водителей за разнообразные нарушения. Особое внимание в Чечне уделяется борьбе с тонировкой машин. Племянник главы Чечни Идрис Черхигов, который в октябре 2017 года возглавил региональное управление ГИБДД, в июне 2020 года публично причислил неправильную тонировку к грубым нарушениям правил дорожного движения. Чеченские силовики регулярно проводят рейды, во время которых водителям приходится снимать тонировочную пленку даже с задних стекол машин. О том, что именно в действиях силовиков возмущает автовладельцев и какова законная процедура снятия пленки, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".

18 апреля в Грозном прошел полицейский рейд с участием всех автомобилей УГИБДД Грозного. "Помимо тонировочной пленки запрещаются сетки и шторки - нарушители обязаны снять их на месте", - поясняется в репортаже государственной телекомпании "Грозный". Тонировочная пленка и ее аналоги, с одной стороны, ухудшают видимость в темное время суток, а с другой, позволяют водителям скрывать нарушения - такие как разговоры по телефону за рулем, непристегнутые ремни. По данным ГИБДД, в 2020 году автомобили с тонированными стеклами стали участниками каждого двенадцатого ДТП в Чечне, указано в материале, опубликованном сегодня в Instagram-паблике "Грозный ТВ".

"Прежде всего мы делаем акцент на чрезмерное тонирование стекол автомобиля и тех участников дорожного движения, которые допускают грубые нарушения дорожного движения", - указал в эфире телекомпании командир отдельной спецроты ГИБДД Ислам Магамадов.

За спиной Магамадова в кадре стоит автомобиль ДПС с тонированными задними стеклами, на что обратил внимание пользователь Instagram ti_ma__. "Полицейская машина - надо снять тонер!" - написал он. "А что они сами тонировку носят?" - возмутился zzzzizz__771, собрав 60 "лайков". "Сперва свои растонируйте, тогда и остальные не будут стараться ездить так, как они", - обратился к силовикам _timarov_shamil_114_. "То, что можно вам, почему другим нельзя? Чем вы лучше других? Вы сначала сами снимите эти тонировки, потом и людям скажите. Каждому нужно [c] себя начать", - призвал chechenec000_01_95. "Только простым [людям] мешает это <...>, или у сотрудников зрение не такое, как у всех?" - написал european_dokumentss.

Пользователь uv__95 счел тотальный запрет на тонировку бессмысленным. "Задние стекла тонированные чем могут мешать водителю?" - спросил он. Этот комментарий стал одним из наиболее популярным и собрал 52 "лайка". "Из-за тонировки никаких аварий не совершается. Наоборот, [она нужна,] чтобы не ослепило, или есть люди больные - ну бывают люди с кожными заболеваниями", - заявил shakhrani5. "Я только шторки купила. Интересно, мой малыш должен перегреваться через палящее стекло? У таких малышей еще нет терморегуляции - тепловой удар без защиты от солнца гарантирован", - возмутилась marusya_k80.

Другие комментаторы указали, что борьба с тонировкой на машинах характерна именно для Чечни. "А почему по всей России можно на тонированной ездить?" - удивился bilal.kadiev82. "Надоели эти рейды, честно говоря, хочется жить как в остальных регионах", - добавил muzykaev_muslim. "Из-за нечего делать мешают людям просто жить", - заключил _cars_from_exim_.

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