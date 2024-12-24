Чеченские водители рассказали о рейдах силовиков на дорогах

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Газобаллонное оборудование, часто выходит из строя и представляет опасность, рассказали автоэксперты после сообщений о проверках на дорогах в Чечне. Водители связали рейды с борьбой против тонировки, проверка ГБО проводится параллельно.

Как писал "Кавказский узел", в конце 2023 года водители в Чечне столкнулись с новыми рейдами силовиков против тонировки машин, попытки спорить с полицейскими приводили к вручению повесток, рассказали местные жители. Рейды проводятся для того, чтобы рекрутировать водителей для отправки в зону военной операции, предположил политолог Али Магамадов.

О проверках водителей в Чечне сообщил комментатор "Кавказского узла". "В последние дни в Чечне идут массовые рейды силовиков против владельцев авто с установленным газобаллонным оборудованием (ГБО). От водителей требуют предъявить разрешительные документы на наличие газовых баллонов в машине. В случае отсутствия таковых – «штраф» в пять тысяч рублей, либо изъятие транспортного средства и отправка на штрафстоянку. С учетом того, что в Чечне чуть ли не каждая вторая или третья машина ездит на газу, работы у «стражей порядка» - непочатый край, потому как редко кто из владельцев задумывался над необходимостью иметь на руках соответствующее разрешение", - написал он. По его словам знакомого задержали за отсутствие разрешения, "отпустили только после уплаты пяти тысяч, строго-настрого указав. чтобы сделал разрешение". "Теперь вот уже четвертый день крутится везде ГАИ, и никак не может попасть на прием, потому как там – огромные очереди из других страждущих", - добавил он

«Разрешительные документы для ГБО не нужны, если оборудование установлено производителем автомобиля. В случаях если ГБО установлено не производителем автомобиля, то разрешительные документы необходимы. Разрешение необходимо оформить в течение 10 дней после установки ГБО. В случае отсутствия разрешения, водителя могут оштрафовать на сумму от 500 до 1000 тысяч рублей, а после повторного нарушения может быть выдано предписание на демонтаж ГБО, но это в исключительных случаях. Штраф в размере 5000 рублей грозит юридическим лицам", - рассказал юрист сервиса «Газомания» Александр.

По его словам, весь процесс занимает 1-2 рабочих дня. "При регистрации ГБО для ГИБДД необходимо иметь заключение о предварительной технической экспертизе оборудования, заявление о декларировании ГБО, далее технадзор проверяет автомобиль и в любом МРЭО можно получить разрешение на эксплуатацию. Это можно сделать за 1-2 дня", - объяснил он.

Он также добавил, что недобросовестные водители часто пытаются получить разрешительные документы без прохождения техосмотра ГБО.

"Каждый баллон имеет свой срок эксплуатации. Когда срок близится к концу, баллон надо каждый год проверять специальным оборудованием и вынести заключение – можно дальше использовать его или нет. Многие водители вместо покупки нового баллона пытаются договориться о продлении срока эксплуатации и таким образом рискуют в первую очередь своей жизнью и жизнью своих близких, которых они ежедневно возят на этом автомобиле", - указал он.

Чаще всего именно такие транспортные средства становятся причиной взрывов в машинах, подчеркнул автоэксперт Александр Ривин.

"Поэтому однозначно можно сказать, что оформление необходимых документов решить вопрос с некачественным и небезопасным ГБО. Любая утечка из устаревшего оборудований может стать причиной взрыва. Таких случаев не мало», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его мнению, процесс проверки ГБО можно сделать под запись, чтобы избежать случаи эксплуатации некачественных или старых ГБО. "Люди устанавливают ГБО либо в организациях без лицензии, которые используют самые дешёвые запчасти. Кроме этого многим удается получить разрешение на использование без надлежащего техосмотра. Чтобы избежать этого, в Казахстане, например, записывают на видео экспертизу ГБО. Мне кажется, это правильное решение. Это не все проблемы решит, но улучшит ситуацию в какой-то мере", - указал он.

Правозащитник, знакомый с чеченскими реалиями, отмечает, что это принятая в республике практика, когда к концу года увеличиваются штрафы для улучшения статистики. "Если не ошибаюсь, такое происходило и раньше. Тогда все кинулись документально оформлять газовое оборудование и это стоило больших денег. На какое-то время это затихло. Видимо, к концу года сотрудники ГИБДД таким образом поднимают показатели. Не удивлюсь, если этим будут заниматься и сотрудники других силовых ведомств", - сказал он "Кавказскому узлу".

Рейды в Чечни, действительно, проводят, но не из-за ГБО, рассказали «Кавказскому узлу» чеченские водители.

"Рейды проводят, но останавливают из-за тонировки. Заставляют удалить ее либо отпускают, но с условием, что в следующий раз ее не будет. Заодно проверяют все документы. У меня на машине нет ГБО, поэтому вопросов ко мне не было", - рассказал Ахмед.

«Может кого-то остановили из-за тонировки и заодно оштрафовали еще и за ГБО. В основном всех штрафуют за тонированные машины. Говорят, запрещено в Чечне и все. Меня на 1000 рублей оштрафовали", - рассказал другой водитель из Грозного по имени Магомед.

"Кавказский узел" писал, что в июне 2020 года племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов, который в октябре 2017 года возглавил управление ГИБДД по Чечне, публично причислил тонировку машин к грубым нарушениям правил дорожного движения. После этого в республике участились рейды, во время которых силовики принуждали водителей снимать тонировочную пленку со стекол прямо на дороге.

Ранее Рамзан Кадыров связал аварийность на дорогах Чечни с ростом числа тонированных машин. Он потребовал "полностью искоренить" эту проблему, привлекая в том числе родственников водителей. О том, что именно в действиях чеченских силовиков возмущает автовладельцев и какова законная процедура снятия пленки, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".

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