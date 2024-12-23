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18:08, 23 декабря 2024

Рейд силовиков в Урус-Мартане удивил выходцев из Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Урус-Мартане провели обыски в пустующих домах Мусы Вацуева и Лечи Эльмурзаева, давно покинувших Чечню. Оба выходца из республики сочли неожиданным такое внимание силовиков.

Сотрудники силовых структур в Урус-Мартане провели 16 декабря рейд, в том числе провели обыск в доме, где раньше жил Муса Вацуев, ныне проживающий в Европе.

"Обыск был в моем доме в Урус-Мартане. Вернее, это отцовский дом, я последний раз там был в 1999 году. После этого в 2000 году этот дом был сожжен военными. Получилось так, что в 2003 году меня посадили в тюрьму по 317 статье УК ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких". - Прим. "Кавказского узла"), хотя ничего доказано не было, на 18 лет. Я в 2020 году только освободился. За это время, в 2007-2008 годах, отец с матерью восстановили этот дом кое-как, и там с младшим братом они жили", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Мусы Вацуева, в 2016 году умер его отец, а в 2020 году мать. "У меня оставался дома брат, и я, естественно, после освобождения тоже недолго там пожил. Был надзор, пытались навесить на меня что-то", - отметил Вацуев.

Ключи от дома были у соседей, они вынуждены были открыть

Вскоре ему удалось выехать в Европу, где он хотел бы, как будет возможность, подать иск в ЕСПЧ. "Год назад мой брат тоже покинул этот дом. Он уехал в США. И дом пустовал. Ключи от дома были у соседей, они вынуждены были открыть дом силовикам. Те осмотрели дом, но не очень усердствовали, не переворачивали вверх дном, ничего не изъяли. Никого дома не нашли, спросили родственников, там ни брата, ни моей жены не было. И они ушли", - рассказал Муса Вацуев.

Он полагает, что визит силовиков обусловлен подозрением его в оппозиционной деятельности. "В любом случае, хотя я и за НВФ не сидел, но они считают меня и другого человека, у которого был обыск, как бы оппозиционными к действующей власти в Чечне, наверное. Наверное, ловить им некого, решили пройтись по адресам. Может, если кто-то есть, забрать их. Они всех подряд ловят. Легко же нас в чем-то обвинить", - считает Вацуев.

Дом Лечи Эльмурзаева, где также прошёл обыск, расположен недалеко от дома Вацуевых, и там тоже никого не было на момент прихода силовиков. Лечи Эльмурзаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что о прошедших обысках узнал от родственников.

"У нас дома никого нет, последними там проживали моя мама и младший брат. Они тоже где-то два года назад уехали оттуда, после начала этой [военной операции] с Украиной. Из-за опасений, что моего младшего брата могут отправить туда, они тоже уехали из Чечни. И у нас дом пустует", - рассказал он.

Побывали во всех комнатах, всё посмотрели, всё открывали

По его сведениям, силовики проводили обыск относительно "деликатно", но тщательно. "Каких-то грубых действий не было. Но они в нашем доме побывали во всех комнатах, всё посмотрели, всё открывали: и в сарае, и под навесом, и в огороде копали что-то, искали металлоискателем во всех комнатах, лестницу поставили, на чередак залезли", - перечислил Эльмурзаев.

Он подчеркнул, что не имеет представления о том, что могло понадобиться силовикам. "Я вообще без понятия, что они искали. Меня нет дома с 2008 года. Я отсидел с 2003 по 2008 год пять лет. Мы шли с Мусой (Вацуевым) по одному делу. Но ему дали большой срок. В 2008 году, когда я освободился, несколько месяцев был дома и уехал оттуда в августе 2008 года. С тех пор меня ни разу не было дома, я никогда после этого не ездил домой. Раньше, со слов матери, периодически разные структуры, службы приходили. Бывали случаи, участковый приходил. Но такого обыска, действий такого масштаба не было", - рассказал Лечи Эльмурзаев.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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