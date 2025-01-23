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18:12, 23 января 2025

Правозащитники оценили новый этап борьбы с тонировкой в Чечне

Тонировка машины. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/news/society/148458/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новый этап борьбы с тонировкой машин в Чечне влечет дополнительные риски для водителей, но жители республики тонируют в основном те машины, которые используют за ее пределами.

Как писал "Кавказский узел", 8 января глава Чечни назвал недопустимой тонировку любых стекол автомобиля в Чечне и предложил "сидеть дома" тем, кто боится рейдов. В конце 2023 года водители в Чечне столкнулись с новыми рейдами силовиков против тонировки машин, попытки спорить с полицейскими приводили к вручению повесток, рассказали местные жители. В декабре 2024 года проверки на дорогах в Чечне вновь были усилены, водители связали рейды с борьбой против тонировки.  Запреты на тонировку стекол в Чечне не распространяются на самого главу республики и его приближенных, указали комментаторы.

Ранее Рамзан Кадыров связал аварийность на дорогах Чечни с ростом числа тонированных машин. Он потребовал "полностью искоренить" эту проблему, привлекая, в том числе родственников водителей. О том, что именно в действиях чеченских силовиков возмущает автовладельцев и какова законная процедура снятия пленки, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".

Требования  в Чечне тонировкой "Кавказскому узлу" прокомментировали занимающийся тонировкой стекол в Чечне Ахмед Висалиев,  сотрудник автосервиса в Назрани, где делают тонировку стекол, Маирбек Кагаев и  юрист-консультант Ассоциации автоюристов Марина Запорожная. Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев  и знакомый с чеченскими  реалиями правозащитник оценили

Ахмед Висалие рассказал, что в республике жесткие требования к прозрачности стекол. "Я делаю тонировку, но для тех, кто не ездит по Чечне. Это в основном те водители, которые прописаны здесь, но работают, живут в других регионах. Сейчас очень внимательно следят за этим, 2-3 года назад не так строго было, поэтому водители снова стали тонировать стекла. В последнее время очень строго следят, всех останавливают", - рассказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, делать тонировку для местных машин нет смысла. "Потому что рано или поздно остановят и придется все снимать. Из-за этого многие предпочитают делать тонировку в соседней Ингушетии. Ездят туда, делают тонировку и потом уже отправляются туда, где живут. Были случаи, когда машина только выезжает из сервиса, едет пару километров и тут же ловят, снимают тонировку. Если машина проездом, то не трогают", - отметил он.

Он также сообщил, что не слышал о разбитых из-за тонировки стеклах или мобилизации в армию.

Маирбек Кагаев подтвердил, что многие чеченские водители предпочитают делать тонировку в Ингушетии.

"Там правила довольно строгие, снимают без исключений. Поэтому ребята едут к нам, мы делаем тонировку, отсюда уезжают кто куда. Я даже слышал, что когда возвращаются в Чечню, то машины оставляют где-то рядом, не заезжают в Чечню, чтобы не оштрафовали", - рассказал он "Кавказскому узлу".

Марина Запорожная сообщила, что правила тонировки остались неизменными после 2016 года. "Государственный стандарт ГОСТ 33997-2016, определяющий светопропускание плёнки, был принят еще в 2016 году. С тех пор изменений в нормативный документ не вносилось, действуют те же условия: боковые и передние стёкла должны пропускать более 70% света. Если этот показатель нарушен, то водитель может быть оштрафован", - сказала она "Кавказскому узлу".

По ее словам, правила могут быть ужесточены решением органов власти субъектов Российской Федерации. "В данном случае речь идет про Чечню, где  ужесточены правила, касающиеся тонировки автомобильных стекол. Органы власти субъектов могут менять, в основном в сторону ужесточения, правила и требовать от водителей соблюдения новых правил", - указала она.

Правозащитник, знакомый с чеченскими реалиями, рассказал, что не редки случаи, когда сотрудники силовых структур срывали тонировку с автомобилей. "Таких случаев много, но никто не жаловался никуда. Во всяком случае, у меня таких сведений нет, к нам не обращались с жалобами", - сказал он "Кавказскому узлу".

При этом он считает маловероятным вручение повесток сотрудниками ГИБДД. "Они могут ходить по домам с повестками разве что с сотрудниками военкоматов. Но не слышал, чтобы они вручали повестки нарушителям ПДД", - отметил он.

Руслан Кутаев также не располагает сведениями о новой ожесточенной кампании против тонировок в Чечне. "Я не слышал, чтобы силовики срывали тонировку, разбивали стекла в рамках вот этой новой кампании против тонировок в Чечне. Раньше, да, такая практика была, кампания по преследования водителей машин с тонировкой была жесткой, срывали ее, разбивали стекла. Кажется, эта практика закончилась", - сказал он «Кавказскому узлу».  

При этом он не исключает, что за нарушение этого правила дорожного движения могут отправить на СВО.

«Сейчас я полагаю, что есть опасность, что тонированные стекла и штраф за это могут стать причиной для отправки на СВО. Я еще не слышал о таких случаях, но судя по тому, что мы видим и слышим, я этого не исключаю. Если человека, который проехал под красный, отправили на СВО, то почему тонировка не может стать такой причиной. Теоретически власти могут спустить указ в МВД, а оттуда в ГИБДД для привлечения людей на СВО. В теории это возможно», - указал он.  

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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