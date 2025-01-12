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21:39, 12 января 2025

Пользователи соцсети сочли избирательной кампанию против тонировки в Чечне

Машины с тонированными стеклами из кортежа главы Чечни. Стоп-кадр видео "Сапа Медиа" от 06.07.24, https://t.me/sapa_15/3722

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Запреты на тонировку в Чечне на распространяются на самого главу республики и его приближенных, указали комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", 8 января глава Чечни назвал недопустимой тонировку любых стекол автомобиля в Чечне и предложил "сидеть дома" тем, кто боится рейдов. В конце 2023 года водители в Чечне столкнулись с новыми рейдами силовиков против тонировки машин, попытки спорить с полицейскими приводили к вручению повесток, рассказали местные жители. В декабре 2024 года проверки на дорогах в Чечне вновь были усилены, водители связали рейды с борьбой против тонировки. 

Ранее Рамзан Кадыров связал аварийность на дорогах Чечни с ростом числа тонированных машин. Он потребовал "полностью искоренить" эту проблему, привлекая, в том числе родственников водителей. О том, что именно в действиях чеченских силовиков возмущает автовладельцев и какова законная процедура снятия пленки, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".

Пользователи Instagram*-паблика "ЧП Чечня", у которого насчитывается 501 тысяча подписчиков, указали на  особый подход в Чечне к тонировке. Пост о требовании Рамзана Кадырова ужесточить борьбу с тонировкой к 21.40 мск набрал 39 комментариев.

"Не забывайте, что есть заводская тонировка у некоторых иномарок", -  прокомментировал требования главы Чечни  gorec151276.

"Да больше же проблем нету, тонировка главный враг", - прокомментировал hagigamaga85502024.

"Обычные люди и так не вешают, своим приближенным надо говорить это", - написал он же в другом комментарии.

"А почему Мерседесы и Камри всякие с тонировками? Всем или не всем?" - спросил пользователь pakkimakcriri.

"Это не ко всем все машинам относится. Дороже двух миллионов  можно, на дешёвых опасно", - ответил ему комментатор с ником 092_010.

Руководства Чечни запрет на тонировку не касается, указал читатель "Кавказского узла". Он отметил, что еще много лет назад Кадыров объяснял требования убрать тонировку борьбой с боевиками.  "Вроде и «шайтанов» давным-давно уже в республике повывели, и угроз ни внешних, ни внутренних как бы нет, но глава теперь почему-то снова ополчился на тонировку автомобилей. Причем это касается исключительно автотранспорта, принадлежащего жителям региона. На приезжающих в Чечню многочисленных туристов и гостей эти ограничения не распространяются. Кстати, в конце прошлого года Кадыров также озаботился проблемой тонировки, и на одном из совещаний с силовиками заявил, что некоторые местные жители специально становятся на учет в соседних регионах, чтобы иметь возможность ездить на тонированных машинах. Не знаю, с чем именно связана такая нелюбовь чеченского главы к тонировке, но он сам, члены его семьи, окружение и их близкие ездят почему-то только на тонированных вкруг дорогих иномарках. И никакие запреты на них не распространяются", - написал он.

В кортеже главы Чечни, который в июле 2024 года посетил Северную Осетию, насчитывалось 30 машин. Практически машин с затонированными стеклами, следует из видео в Telegram-канале "Сапа Кавказ".

Некоторые пользователи спросили, будут ли силовики требовать снять тонировку от жителей других регионов. "Это и к гостям и приезжим Республики относится?" - в частности поинтересовался vazlada_ing_06.

Вчера остановили в Гудермесе за тонировку. Сказал из Дагестана. <Cиловик> пожелал счастливого пути", - отметил dok111.

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Автор: "Кавказский узел"

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