Пользователи соцсети сочли избирательной кампанию против тонировки в Чечне

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Запреты на тонировку в Чечне на распространяются на самого главу республики и его приближенных, указали комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", 8 января глава Чечни назвал недопустимой тонировку любых стекол автомобиля в Чечне и предложил "сидеть дома" тем, кто боится рейдов. В конце 2023 года водители в Чечне столкнулись с новыми рейдами силовиков против тонировки машин, попытки спорить с полицейскими приводили к вручению повесток, рассказали местные жители. В декабре 2024 года проверки на дорогах в Чечне вновь были усилены, водители связали рейды с борьбой против тонировки.

Ранее Рамзан Кадыров связал аварийность на дорогах Чечни с ростом числа тонированных машин. Он потребовал "полностью искоренить" эту проблему, привлекая, в том числе родственников водителей. О том, что именно в действиях чеченских силовиков возмущает автовладельцев и какова законная процедура снятия пленки, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".

Пользователи Instagram*-паблика "ЧП Чечня", у которого насчитывается 501 тысяча подписчиков, указали на особый подход в Чечне к тонировке. Пост о требовании Рамзана Кадырова ужесточить борьбу с тонировкой к 21.40 мск набрал 39 комментариев.

"Не забывайте, что есть заводская тонировка у некоторых иномарок", - прокомментировал требования главы Чечни gorec151276.

"Да больше же проблем нету, тонировка главный враг", - прокомментировал hagigamaga85502024.

"Обычные люди и так не вешают, своим приближенным надо говорить это", - написал он же в другом комментарии.

"А почему Мерседесы и Камри всякие с тонировками? Всем или не всем?" - спросил пользователь pakkimakcriri.

"Это не ко всем все машинам относится. Дороже двух миллионов можно, на дешёвых опасно", - ответил ему комментатор с ником 092_010.