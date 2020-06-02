Слова Кадырова о массовой поддержке карантина вызвали недоумение в соцсети

02 июня 2020, 13:55

98% жителей Чечни поддерживают меры властей по борьбе с COVID-19, заявил Рамзан Кадыров. Карантин оставил людей без доходов, а пропускной режим избыточно строг, возразили в Instagram местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня власти Чечни объявили о послаблениях ограничительных мер - в республике разрешены прогулки вблизи дома и занятия спортом на открытом воздухе. Также решено открыть стоматологии, салоны красоты и парикмахерские, допускается, с рядом ограничений, розничная торговля непродовольственными товарами. При этом пропускной режим был оставлен в силе. В тот же день муфтият Чечни объявил, что введенный из-за коронавируса запрет на коллективные пятничные молитвы отменяется в крупных мечетях городов и райцентров. Избирательное открытие мечетей выглядит нелогичным, указали пользователи Instagram и местные жители.

С 13 апреля в Чечне запрещено покидать дома без спецпропуска, при этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три дня в неделю. С 18 мая были частично сняты ограничения на работу общественного транспорта, однако пользователи соцсетей и жители республики отметили, что некоторые маршруты по-прежнему не обслуживаются, а отведенных на покупки двух часов недостаточно для поездок за продуктами. Жители республики также жаловались на возникшие из-за карантина материальные трудности. Особое недовольство вызывали действия силовиков, следящих за соблюдением карантина, и высокие штрафы.

Рамзан Кадыров отметил, что подписал "указ о значительных послаблениях для населения", а также согласовал с муфтиятом возобновление молитв в мечетях и смягчение требований к похоронным обрядам при условии соблюдения жителями Чечни мер предосторожности - "от обеспечения социальной дистанции до наличия масок". Однако "некоторые жителей республики" этими мерами пренебрегают, заявил он. "Такая ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Я потребовал от рабочей группы взять эти вопросы под особый контроль", - написал Кадыров 1 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава Чечни также заявил, что абсолютное большинство жителей республики поддерживает меры властей по борьбе с COVID-19. "Об этом свидетельствуют результаты опроса на электронных ресурсах СМИ Чеченской Республики, проведённого по инициативе ЧГТРК "Грозный". Свое согласие принятыми мерами высказали 98 процентов из более 100 000 респондентов", - говорится в публикации.

Пересказ этих заявлений Кадырова в Instagram-паблике groznytv к 13.55 мск 2 июня собрал 58,8 тысячи просмотров и 188 комментариев. У паблика 821 тысяча подписчиков.

Многие читатели паблика, позиционирующие себя как жители Чечни, вопреки заверениям о поддержке карантинных мер, раскритиковали их. "Для чего эти пропуски? Они что, защищают нас от вируса?" - высказался против пропускного режима mir__9595Ваа. "Так и что с пропусками? <...> Кто и как может успеть в парикмахерскую или куда-либо еще, если пропуск на два часа в определенные дни и только на одного человека в семье?" - возмутился пользователь mcbethhh56, собрав 16 "лайков".

"Психика людей нарушена, и дети уже нервные", - заявила о последствиях карантина hacievaeliza1980.

Психологическая усталость от карантина привела к тому, что жители Чечни осмеливаются выражать недовольство нарушением своих прав, несмотря на угрозу принуждения к публичным извинениям, указал ранее кавказовед Руслан Кутаев. Ситуацию обостряет несоблюдение жестких ограничений силовиками и чиновниками, отметил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

Комментаторы указали на необходимость дальнейшего ослабления карантина. "Когда закончится это все, о Аллах! Уже 2,5 месяца без работы - съемное жилье, уже жить не на что! Откройте школы и садики", - попросила _amina0301_. "Когда на работу можно будет выйти таксистам? На хлеб денег надо заработать", - написал massagist_detskiy95, собрав семь лайков. "Торговые центры когда откроют?" - спросила laura_201824.

Другие комментаторы указали на неудобства из-за ограничений на передвижение. "Когда же моя дочь с Шелковского сможет приехать?" - задал вопрос khazamatovaasuman. "А как до рынка на работу добираться тем, кто не из Грозного? Без пропусков не пускают же", - отметил m_____sh___b.

Часть пользователей подтвердила согласие с принятыми в Чечне мерами карантина. "Я тоже из этих 98%, а вы?" - написал zelim.munaev. За 13 часов этот комментарий собрал только один "лайк". "В Чечне ввели строгие правила карантина и соблюдали. Посмотрите, результаты говорят сами за себя, они очень хорошие, сравните с другими республиками", - указала shogenova529.

Согласно официальной статистике, по числу заражений на 100 тысяч жителей ситуация в Чечне является наиболее благоприятной во всем Северо-Кавказском федеральном округе. К 1 июня Чечня была на предпоследнем месте в СКФО по абсолютному числу умерших от коронавируса и общему числу заражений с начала пандемии. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Аналогичная публикация на странице спикера парламента Чечни Магомеда Даудова к 13.55 мск 2 июня собрала 31,1 тысячи просмотров и 245 комментариев. У страницы Даудова 345 тысяч подписчиков.

Читатели страницы Даудова оставили в основном комплиментарные комментарии. "В Чеченской Республике созданы все условия для противодействия распространению коронавируса", - заявил rizvan2951. "Методы были разные, но, в общем, итог налицо. <...> но есть моменты, когда уже нужно накормить семью, а кормить нечем, потому что деньги имеют свойство заканчиваться", - отметила roza4ka.

Другие комментаторы не стали хвалить карантинные меры, а указали на неудобства, которые испытывают. "Когда такси начнут возить пассажиров? Просто я после операции, и мне проблематично ездить общественным транспортом - например, на УЗИ или к врачу", - написал пользователь Instagram la1409817. "Уже два месяца не могут нам привезти навес из-за карантина на территории нашей республики - из одного села в другое село. Вопрос: когда они смогут выехать к нам на установку? Им нужны деньги, а нам навес", - спросил __sabrin_.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".