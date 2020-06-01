Грозненцы раскритиковали полицию за рейды и штрафы

01 июня 2020, 02:37

Проведение сотрудниками полиции рейдовых мероприятий по выявлению нарушителей режима самоизоляции и высокие штрафы вызвали критику жителей Грозного.

Как писал "Кавказский узел", спикер парламента Чечни Магомед Даудов 26 мая сообщил, что эпидемиологическая ситуация постепенно нормализуется, но режим самоизоляции необходимо сохранять. Пользователи Instagram и жители Чечни возмутились неопределенностью выхода из карантина и пожаловались на возникшие из-за карантина материальные трудности. При этом силовики в Грозном продолжили проверки на фоне ослабления карантина, а жители республики пожаловались на то, что силовики требуют носить маски даже на улице.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска, при этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три дня в неделю, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Глава Чечни Рамзан Кадыров 16 мая заявил о поэтапном выходе республики из режима самоизоляции . "Подписал указ о снятии ограничительных мер и выходе из режима самоизоляции", – написал он на своей странице "ВКонтакте". Он указал, что первый этап смягчения ограничений продлится до 27 мая.

В новостях телеканала "Грозный" 30 мая был показан репортаж о проведении сотрудниками полиции рейдовых мероприятий по пресечению нарушений режима самоизоляции.

В репортаже показывается работа сотрудников полиции, которые обходят дворы и проверяют наличие пропусков у пешеходов и водителей автомобилей. Автор репортажа заявил, что снятие отдельных ограничительных мер было неправильно воспринято людьми, которые посчитали, что режим самоизоляции отменен "и начали выходить на улицу".

"Патрулируем между домами, проверяем пропускной режим, есть ли люди, нарушающие режим самоизоляции [...] Люди понимают, прислушиваются к тому, что им говорят, сидят дома, соблюдают самоизоляцию […] Хотелось бы призвать людей, чтобы, пока не закончится эпидемия, соблюдали самоизоляцию, делали необходимые работы у себя во дворах. Кто тренируется – чтобы тренировались, занимались спортом, находясь у себя дома", – рассказал в репортаже сотрудник полиции Арби Мутуев.

Местные жители, которых проверяли сотрудники полиции, выражали благодарность последним, а также руководству республики за принимаемые меры.

"За первое нарушение самоизоляции – предупреждение, дальше штраф. Для физических лиц – от 15 до 40 тысяч рублей", – сообщает автор репортажа.

Он также отметил, что с начала апреля в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации были внесены новые статьи, которые позволяют штрафовать нарушителей. "Выписывать протокол теперь может не только сотрудник полиции, но и Росгвардии, и МЧС", – отметил он. Это подтвердил в репортаже и начальник отдела правового обеспечения управления Росгвардии по Чечне Алавди Исламов.

Видеорепортаж был размещен также в Instagram-паблике "Грозный ТВ". По данным на 02.38 мск сегодня, 1 июня, он набрал 86 746 просмотров и 409 комментариев. Многие пользователи раскритиковали введенные меры, посчитав их слишком суровыми. Комментарии оставлены главным образом на чеченском языке, они переведены корреспондентом "Кавказского узла".

"Это пропуск, что, защиту дает?" – поинтересовалась makka_borz.

"На два часа бессмертным становишься", – ответил ей с сарказмом fyvaprol9, который таким образом прокомментировал выдачу двухчасовых пропусков "в каждой семье на одного человека".

"Откуда люди заплатят штраф, безработные люди", – задается вопросом ashura971.

"В других регионах спокойно люди гуляют, (в) Чечне издеваются", – полагает qwertyy199944.

"Штрафы в таких размерах незаконны, и действуют они только для нарушителей карантина по предписанию врача", – указала tatka2485.

"Интересно, в квартире однокомнатной, где пять человек живут, как спортом заниматься?" – спрашивает 2_2_0_4_1_9_9_0.

В Чечне 31 мая выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1227. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, отслеживается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Грозного рассказали 31 мая про рейды полицейских.

"Маршрутных такси на улицах нет, везде полиция, останавливают прохожих, требуют пропуски. Ко мне придрались, что вышла не в то время, что указано в пропуске, и записали данные. Заявили, что в следующий раз сразу на 15 тысяч рублей оштрафуют. У меня мать после операции, лекарство только по заказу в аптеке, что в центре города. Пыталась объяснить ситуацию полицейскому, что фиксировал мои данные. Но он просто не стал слушать, сказав, что это его не касается, и что их задача – следить за тем, чтобы люди соблюдали карантин", – рассказала Луиза.

"Мы ждали, что карантин будут понемногу смягчать, но почему-то происходит обратное. Контроль полный, даже из подъезда выйти нельзя. Вчера (30 мая) племянника забрали с другом, они на лавочке во дворе сидели. У мужа конфликт случился с сотрудниками из-за того, что он хотел вступиться за ребят. Ему пригрозили штрафом до 40 тысяч "за нарушение карантина", – сообщила Тоита.

По словам Зайнди, сотрудники правоохранительных органов вызывают негативную реакцию не только у взрослых, но и у детей.

"Люди реально стали нервными, раздражительными. Причем это касается не только взрослых, но и детей. Сотрудники, кроме неприятия, уже не вызывают ничего. Народ устал от бесконечных проверок пропусков, наличия масок и тому подобного. Вчера (30 мая) меня остановили за то, что шел в магазин без маски, забрали в отдел, штраф наложили. В другой раз, говорят, уже на 30-40 тысяч оштрафуют. Дети от полицейских шарахаются, как от чумы. В моем подъезде живет молодой парень, сотрудник. Так он возвращался накануне со службы домой, увидел во дворе соседскую девочку. Хотел ее домой завести, взял за руку, а она его укусила и убежала", – рассказал он.

30 мая в Instagram-паблике "ЧП Чечня" было опубликовано видео, на котором группа подростков убегает от подъехавшего полицейского автомобиля. Пользователи соцсети раскритиковали действия сотрудников полиции, которые устроили, по их словам, погоню за подростками.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" ученые отметили, что распространению коронавируса способствуют массовые скопления людей.

"В толпе достаточно даже дыхания, а не чихания, чтобы остальные люди заразились", – отметил профессор Научно-исследовательского института вакцин и сывороток Михаил Костинов.

По словам профессора кафедры микробиологии СПбГУ Алексея Потехина, важно даже не то, сколько человек находится в одном месте, а каково между ними расстояние. "Безопасным расстоянием при воздушно-капельных инфекциях считается дистанция в 3-4 метра, если вы разговариваете с заболевшим собеседником", – рассказал он.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".