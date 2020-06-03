Гости курортов Ставрополья избежали двухнедельного карантина

03 июня 2020, 12:06

Первые санатории на Ставрополье возобновили прием отдыхающих на фоне ужесточенных из-за пандемии санитарных требований, однако гостей решено не помещать в обсерваторы. Спрос на отдых в Кавминводах в этом году вырастет из-за запрета на полеты за границу, предположили представители турфирм. Некоторые жители Москвы подтвердили, что отказались от европейских курортов в пользу Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", в Ставропольском крае число новых случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 80 и достигло 2733. Из них 50 человек умерли, 1208 выздоровели, сообщил сегодня губернатор региона.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения коронавируса, в том числе в Ставропольском крае, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Наплыв отдыхающих в санатории Кавминвод ожидается осенью

Работа санаториев в Ставропольском крае возобновилась 1 июня, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минтуризма края. По его словам, правительство региона приняло такое решение потому, что лишь 26 из 124 санаториев и пансионатов в Кавминводах включены в реестр малого-среднего предпринимательства, то есть имеют право на получение господдержки в связи с пандемией, а остальные 98 здравниц находятся "под риском приостановки финансово-хозяйственной деятельности", что неизменно приведет к сокращению штата сотрудников.

При этом санатории Кавминвод "готовы продолжить свою деятельность в штатном режиме", взимание курортного сбора также продолжается, сказал представитель Минтуризма. Проблем с нехваткой отдыхающих, по его словам, не ожидается: в ведомстве предполагают, что с сентября по декабрь 2020 года загруженность санаториев будет выше, чем в прошлом году, в связи с тем, что из-за самоизоляции многие россияне перенесли отпуск на осень.

Чтобы поселиться в санатории или пансионате, турист должен выполнить ряд требований: по прибытии он обязан предъявить результаты флюорографического исследования и отрицательные результаты лабораторных обследований на коронавирус, а если человек болел коронавирусом, то его допуск возможен только спустя 14 дней после выздоровления, подтвержденного двумя лабораторными анализами, перечислил сотрудник министерства.

По его словам, в номере может проживать только один человек, хотя родственники вправе поселиться вместе, но не более двух человек в номере. Отдыхающие могут покидать территорию санатория, но при условии ношения маски и перчаток, которыми их должен обеспечить санаторий. При этом Минтуризма не рекомендует туристам посещать рестораны, развлекательные мероприятия, парки и прочие людные места.

Власти выдвинули ряд условий для работы санаториев и домов отдыха

Особые требования предъявляются и к санаториям. В частности, сотрудники пансионатов обязаны носить медицинские маски и перчатки, при поступлении всем отдыхающим сотрудники пансионата должны измерить температуру и пульс, гостей должен осмотреть терапевт. Проведение групповых процедур отменяется, а при приеме грязевых ванн должна соблюдаться дистанция в 1,5-2 метра. Согласно требованию Минтуризма, сотрудники санаториев должны ежедневно проходить контроль состояния здоровья, им запрещен прием пищи на рабочих местах. Каждый сотрудник должен иметь справку об отсутствии заболевания коронавирусом, выданную не ранее чем за семь дней до выхода на работу.

Помимо санаторно-курортных учреждений, 1 июня возобновили работу дома отдыха, загородные дома, апарт-отели, сообщил сотрудник Минтуризма. Для пребывания в таких учреждениях необходимо иметь справку об отсутствии заболевания коронавирусом, выданную за два дня до отъезда, соблюдать масочный режим и носить перчатки, а при себе иметь санитайзеры.

Предприятия, в свою очередь, обязаны обеспечить социальную дистанцию между постояльцами, ежедневно измерять их температуру, раз в три недели тестировать своих сотрудников на коронавирус, а работников, вернувшихся из других регионов, перевести на 14-дневный карантин. При этом ограничивается использование лифтов, работа увеселительных зон, клубов, детских комнат.

Организованный прием детских и взрослых групп, спортивных команд станет доступен с 1 июля. Затем будут сняты ограничения по числу человек в номере, организации питания, ношению масок и перчаток, будет отменено обязательное измерение температуры. Дата отмены этих ограничений пока не установлена, сообщил вечером 2 июня сотрудник Минтуризма, затруднившись предоставить какую-либо информацию об уже открытых санаториях или отелях. Сотрудник представительства губернатора Ставропольского края заверил корреспондента "Кавказского узла", что к открытию готовы 30 санаториев.

Сотрудники санаториев сочли приемлемыми требования властей

С 1 июня в крае работают "уже несколько санаториев", в том числе здравницы "Луч" и "Целебный нарзан" в Кисловодске, сообщил 2 июня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник компании по организации туров "Единая служба бронирования". Точное количество таких учреждений он назвать затруднился.

Сотрудник санатория "Луч" рассказал, что стоимость путевки на одного человека в сутки составит 6000 рублей. В эту сумму входит питание, проживание и лечение. В "Целебном нарзане" питание, проживание и лечение обойдется в 7,9 тысячи рублей в сутки, сказал работник этой здравницы. Эти цены, по словам сотрудников санаториев, будут действовать как минимум до конца июня.

Часть пансионатов откроется 8 и 15 июня. Сотрудник "Санатория им.С.М.Кирова" сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что стоимость отдыха начинается с 2,9 тысячи рублей в сутки, а номер первой категории стоит 3,5 тысячи рублей. В санатории "Виктория" одноместный номер предлагается за 5,3 тысячи рублей. Санаторий "Союз" предлагает одноместный номер на сутки за 5,2 тысячи рублей без балкона и за 5,6 тысячи рублей с лоджией. Это учреждение предлагает гостям шведский стол и бассейн, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" работник "Союза". Работа бассейна при этом будет лимитирована – пускать в воду будут не больше определенного числа человек и только в назначенное время.

Все сотрудники санаториев заверили, что санатории готовы соблюдать перечисленные властями требования.

Уже приехавшие туристы "смело покидают территории своих пансионатов", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница "Единой службы бронирования". "Люди гуляют по Курортному бульвару. Никто не держит 14 дней на карантине по приезде в санаторий", - сказала она.

Другой сотрудник "Единой службы бронирования" предположил, что путевки будут дорожать с приходом осени. "В сентябре и октябре - сезон, людей больше и путевки дороже", - пояснил он.

Московские турагентства начали продажу путевок в санатории КМВ

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" сотрудники турфирм сообщили, что спрос на места в пансионатах Кавминвод есть. "В связи с тем, что заграничные поездки невозможны из-за закрытия границ, российский турист предпочел отечественные курорты. Тут ничего странного нет. Туроператоры очень ждали, когда откроются санатории. Это хотя бы какой-то заработок. Москва вполне может зацепиться за данный вид отдыха, хотя столичному туристу больше по душе «веселый» отдых – качественная Турция, Италия, Испания", - рассказала Евгения Петрова, сотрудница одной из крупных российских туристических фирм.

Работник другой туристической компании Игорь Велесов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что пока продажи идут "вяло", но выразил надежду, что "реклама даст о себе знать". "В планах – запуск агрессивного пиара отечественных мест отдыха, в том числе пансионатов. Среди взрослого населения России есть немало людей с деньгами, готовые отдать по 100 евро за сутки в приличном санатории", - сказал Игорь Велесов.

По его словам, если что-то и расстроит отдыхающих, так это отсутствие развлечений. "Это все-таки отдых для пенсионеров. Молодым там будет скучно", - предположил сотрудник турфирмы.

Ставропольские курорты нуждаются в туристах, поскольку в этой отрасли задействовано много местных жителей, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский. Однако, по его оценке, предъявляемые к санаториям требования являются "достаточно серьёзными". Такие условия созданы государством искусственно, чтобы понять, каким образом выходить из карантина здравницам в других регионах России, предположил Уманский.

"Это можно назвать тестовым прогоном. Следом мы ожидаем полноценное открытие курортов по всей России… Слава богу, что решение [открыть санатории] принято. Ожидаем, что к 1 июля внутренний туризм будет представлен в полноценном виде", - сказал эксперт.

По его мнению, цены на услуги пансионатов с прошлого года не изменились. "Цены на лечение в пансионатах не изменились с 2019 года. Но стоит учитывать дефицит предложений и профицит спроса, а также ограничения предложений. Курорты КМВ высоко были востребованы, и санатории нельзя сравнивать с обычными гостиницами, где предлагают только питание и проживание. Санаторий – это объект, где используется большое количество труда квалифицированных специалистов. Такие предложения и не могут быть дешевыми. Качественный медицинский сервис и должен хорошо стоить", - считает Илья Уманский.

Запрет на полеты в Европу вынудил москвичей выбрать отдых в Кавминводах

Некоторые москвичи, выбравшие санатории Кавминвод в качестве летнего отдыха в этом году, признались корреспонденту "Кавказского узла", что первоначально действительно планировали поехать в пансионаты за границей.

"Мне 60 лет. Я летаю в Венгрию уже 21 год, в Будапеште восхитительные источники. Но теперь ситуация вынудила меня полететь в КМВ, что, в целом, неплохо. Это новый опыт. Последний раз я была в Кисловодске в 12 лет", - рассказала, в частности, педагог Светлана.

Ее подруга Елена, работающая в издательстве, сообщила, что предпочитает итальянский курорт Монтекатини-Терме. "Не сказать, что это дешево, но я коплю деньги, мне помогает сын, и мы с мужем летаем в Италию на три недели вот уже шесть лет подряд. Теперь настало время родных мест. Я не против", - сказала жительница Москвы.

Предприниматель Борис решил отправить в Кисловодск супругу. "Сам остаюсь здесь, в Подмосковье. Привык лечиться тут. А жена любит путешествовать. Вот решила вспомнить, каково это – побывать на Кавказе", - рассказал он.

Напомним, что 1 июня открылся курортный сезон и в Краснодарском крае. При этом опрошенные "Кавказским узлом" жители сочли преждевременным открытие сезона на фоне продолжающегося карантина.

Руководители здравниц в Краснодарском крае, в свою очередь, предположили, что санитарные требования к работе санаториев в условиях пандемии избыточны и приведут к удорожанию путевок. Часть санаториев вовсе отказались возобновлять работу до отмены карантина.