Сочинцев встревожило решение открыть курортный сезон на фоне пандемии

28 мая 2020, 07:40

В Сочи 1 июня открывается курортный сезон, при этом ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, не сняты. Опрошенные "Кавказским узлом" горожане сочли преждевременным открытие курортного сезона.

Как писал "Кавказский узел", власти Кубани продлили в крае карантин до 6 июня с рядом послаблений. В частности, в регионе отменены внутримуниципальные пропуски на передвижение, но действие межмуниципальных пропусков сохраняется. Пользователи Instagram попросили власти смягчить пропускной режим для тех, кому приходится ездить в Краснодар из пригородов и других районов края.

27 мая в Краснодарском крае выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3506. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

1 июня в Сочи открывается плановый курортный сезон, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 27 мая руководитель пресс-службы администрации Сочи Микаэль Нерсесян. При этом он отметил, что открытие курортного сезона пройдет в условиях ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

"Все правила на курорте в условиях карантина, который не полностью снят, диктуются Роспотребнадзором и постановлениями губернатора и мэра Сочи. На основании постановления губернатора края № 287 от 21 мая 2020 года карантин продлен до 6 июня. Эти продления будут зависеть от Роспотребнадзора, который следит за эпидемиологической обстановкой и дает свои рекомендации", - пояснил он.

Он также сообщил, что в городе постепенно в зависимости от обстановки начинают работу некоторые санатории и предприятия.

По словам представителя сочинского территориального Роспотребнадзора Аллы Коваленко, "отдых на курорте возможен только при условии соблюдения мер предосторожности, которые рекомендованы Роспотребнадзором".

Для отдыхающих, прибывающих в санатории Краснодарского края, разработана специальная памятка, сообщила Коваленко корреспонденту "Кавказского узла".

В памятке, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла", сказано, что "с 1 июня 2020 года в Краснодарском крае будут открыты только санаторно-курортные организации, которые имеют соответствующие медицинские лицензии, выполнившие все рекомендации Роспотребнадзора.

"Перечень таких санаториев можно найти на сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края kurort.krasnodar.ru. Чтобы заселиться в санаторий, при себе нужно иметь следующие документы: документ, удостоверяющий личность, путевку или курсовку, номер брони или ваучер; санаторно-курортную карту 079/у (для взрослых) и 076/у (для детей); полис ОМС и ДМС (при наличии); справку (заключение) об отрицательном результате на COVID-19, полученную не позднее чем за двое суток до отъезда в санаторий; отсутствие контактов с лицами, зараженными COVID-19, в период не менее 14 дней до даты заезда в санаторий", - говорится в памятке.

По словам Микаэля Нерсесяна, использовать для поездки в Сочи личный автомобиль не рекомендуется. "Лучше добраться к месту отдыха на поезде или самолете. Допускается проезд на личном автомобильном транспорте или организованным трансфером при наличии санаторно-курортной путевки или иного документа, подтверждающего бронирование", - уточнил он.

Для тех, кто планирует отдых "дикарями", остаются в силе правила помещения в обсерватор на 14 суток, добавил Нерсесян. "При заселении у всех отдыхающих измеряется температура, далее ее измерения происходят ежедневно. В закрытых помещениях для защиты органов дыхания используются маски. Менять маску нужно не реже, чем один раз в три часа. Возможность приобретения отдыхающими средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) будет обеспечено на территории санатория, равно как и трансферная доставка пассажиров на транспорте санатория от вокзала или аэропорта до места забронированного отдыха", - пояснил он.

Он также сообщил об ограничениях на размещение отдыхающих. "В одном номере может разместиться только одна семья или один человек. Могут быть также допущены сопровождающие лица. Питание в обеденных залах осуществляется рассадкой по одному человеку за столом (за исключением членов одной семьи или проживающих в одном номере). Исключается групповое посещение процедур и услуг: бассейн, спа-комплекс, фитнес-зал, кинозал и прочего. Медицинские услуги оказываются по предварительной записи, организованной санаторием. Такие меры необходимы, потому что на территории края действует режим повышенной готовности. Все, кто хочет приехать в Сочи, должны сначала ознакомиться с правилами, удостовериться, устраивают ли они их, и лишь потом покупать туры в Сочи или приезжать к нам без путевок и курсовок на свой страх и риск", - резюмировал Нерсесян.

Юристы высказались против продления ограничений

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" юристы скептически отнеслись к продлению ограничительных мер в Краснодарском крае, но при этом отметили, что люди вынуждены будут соблюдать их, чтобы избежать репрессивных мер, введенных властями.

"Несмотря на все ограничения, мы не имеем основного документа о введении ЧП. Никакие органы госвласти не могут устанавливать таких запретов, если нет "чрезвычайного положения", которое ради этого и вводится. Я подал в суд, оспаривая эти ограничения, но суд все тянет с рассмотрением иска по существу", - рассказал адвокат Александр Якимович.

Александр Якимович подал иск к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, так как считает введенные им ограничения из-за коронавируса неправомерными. Коллеги поддержали его, отметив, что жесткие меры в крае препятствуют их работе, а также ставят жителей в неудобное положение.

Адвокат Андрей Алонсо считает введение ограничения без введения режима чрезвычайного положения противоречащим закону. Он также пожаловался, что рассмотрение его иска к Роспотребнадзору по поводу принудительного помещения в обсерватор отложено на 8 июня.

"Из Минздравов России и края пришли одни отписки о пересылке моих жалоб в нижестоящие структуры, хотя я просил дать разъяснения по поводу ограничительных мер в Сочи", - уточнил он.

Все приезжающие в Краснодарский край и не имеющие регистрации в регионе отправляются в обсерваторы. По данным регионального оперативного штаба, всего их открыто 18 в девяти муниципальных образованиях. Андрей Алонсо пожаловался, что помещенным на изоляцию в городской обсерватор отказывают в медпомощи, а охраняющие территорию силовики осматривают личные вещи без согласия собственника и вскрывают передаваемые продукты. После жалобы Алонсо на условия содержания в обсерваторе в правоохранительные органы, суд и СМИ он получил предупреждение из полиции о недопустимости экстремизма.

Власти Сочи рекомендовали соблюдать социальную дистанцию и носить маски

Глава Сочи Алексей Копайгородский в постановлении от 22 мая рекомендовал, помимо продленных до 6 июня ограничений, также "соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте; использовать в транспорте, в общественных местах, на всех предприятиях (организациях), а также при любом выходе на улицу средства индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека".

"(Рекомендуется) не покидать без необходимости места проживания (пребывания), максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами. Использовать личный транспорт. Соблюдать следующие условия при осуществлении прогулок на улице: не более двух человек вместе; социальное дистанцирование; исключение посещений мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок [...] при осуществлении занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе: совместные занятия не более двух человек; соблюдение расстояния между занимающимися не менее пяти метров. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания). Соблюдать обязанности и запреты, установленные постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», - говорится также в постановлении мэра Сочи.

Глава города также рекомендовал "гражданам старше 65 лет, проживающим (находящимся) на территории муниципального образования город-курорт Сочи, а также лицам с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лицам с сердечнососудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, соблюдать до 0 часов 00 минут 6 июня 2020 года режим самоизоляции, за исключением случаев, связанных с передвижением в границах муниципального образования город-курорт Сочи с целью обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в иных случаях прямой угрозы жизни и здоровью".

"В Сочи 82 городских пляжа. Но пока из-за угрозы распространения коронавируса все пляжи и набережные закрыты. В данный момент здесь регулярно дежурят мобильные отряды самоконтроля. Сочинцы и гости курорта смогут посещать общественные места, как только в городе будет снят режим карантина. Такая мера принята на территории всего Краснодарского края. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе видеосовещания с главами муниципалитетов", - сообщил Микаэль Нерсесян.

По его словам, на совещании озвучены меры поэтапного снятия ограничений на территории Краснодарского края. В Сочи, как и во всём регионе, начали работу предприятия строительного и смежного с ним комплекса, салоны красоты и парикмахерские, автосалоны, автомойки, магазины стройматериалов и объекты торговли непродовольственными товарами до 400 квадратных метров. Доступ в места массового скопления граждан – в парки, скверы, торговые центры, на набережные и пляжи - по-прежнему закрыт. Передвигаться между муниципалитетами можно только по красным спецпропускам, для перемещения на автомобиле по городу пропуска больше не требуются.

Жители Сочи высказались против продления курортного сезона

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Сочи высказались категорически против начала курортного сезона. Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения опрошенных горожан.

"Мы боимся приезжих", - призналась биолог Ольга Паршина, которая считает, что город надо закрыть, пока угроза распространения коронавируса не миновала.

Ресторатор Виктор Исаев полагает, что правительство России должно было ввести режим чрезвычайного положения и помочь и физлицам, и предпринимателям. "Моему бизнесу пришел крах, и никому до этого нет дела. Я свернул предприятие, оформленное на супругу, потому что мы оказались в большом минусе, и чем все закончится - неизвестно", - признался он. Исаев назвал "ненормальным" открытие курортного сезона в условиях коронавируса.

С его мнением согласна студентка юрфака Зоя Лепко, которая считает, что правительство должно выплатить деньги все граждан. "Людям есть нечего, какой турсезон без моря пляжей и без денег в изоляции?" - недоумевает она.

Марина Лагутина рассказала, что приехала из сибирской деревни в Сочи на постоянное место жительства. "Пусть любые ограничения, лишь бы в Сочи", - заявила она.

Терпеть любые ограничения согласен и Виктор Савушкин, который приехал в Сочи из Иркутска. Он считает что в Сочи "под солнцем места всем хватит".

"Лучше в теплом Сочи с ограничениями, чем в холодной Уфе", - поддержал их Олег Вирзунов из Уфы, который заявил также, что "согласен на любые ограничения, но лишь бы в Сочи".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".