Карантин на Кубани создал проблемы для адвокатов

13 апреля 2020, 03:12

Адвокат Александр Якимович подал иск к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, так как считает введенные им ограничения из-за коронавируса неправомерными. Коллеги поддержали его, отметив, что жесткие меры в крае препятствуют их работе, а также ставят жителей в неудобное положение.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении карантина до 18 апреля. При этом он отменил пропуска на автомобили внутри муниципалитетов с 10.00 до 16.00 мск.

Временно исполняющий обязанности начальника пресс-службы администрации Сочи Микаэль Нерсесян сообщил 12 апреля корреспонденту "Кавказского узла", что постановление главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева вводит ряд изменений в условия карантина в регионе.

"Пропуска на автомобили внутри муниципалитетов отменяются с 10.00 до 16.00 мск. В это время можно передвигаться на автомобиле внутри городов и районов для решения накопившихся дел, например, съездить на открывшееся СТО для ремонта, в супермаркет или на продовольственный рынок, проверить состояние дачи, если она внутри района или города. При этом сотрудники ГИБДД могут остановить транспортное средство, чтобы уточнить цель поездки. В остальное время режим сохраняется прежний. До 10.00 мск и после 16.00 мск передвижение на автомобиле возможно только при наличии пропуска до места работы или домой. Без пропуска – только в случае крайней необходимости. Общественный транспорт по-прежнему продолжит работу только в утренние и вечерние часы. Жители края смогут доехать на предприятия беспрерывного цикла и жизнеобеспечения, которые продолжают функционировать, согласно указу президента в дни, объявленные нерабочими. Таким образом, в городах и районах будут разведены потоки работающего и неработающего населения", - сообщил он.

По его словам, пропуска для пешеходов обязательны по-прежнему. "Исключение – поход в ближайший магазин или аптеку", - отметил Нерсесян.

Он также указал на некоторые другие смягчения режима. "Родителям с маленькими детьми разрешено совершать прогулки вдоль многоквартирных домов вне игровых площадок с соблюдением социальной дистанции. Массовые скопления людей на улицах по-прежнему не допускаются. Полномочия по принятию решений об открытии и режиме работы ярмарок и рынков продовольственных товаров возложены на глав муниципалитетов. Они должны исходить из эпидемиологической ситуации в городе или районе и потребности людей в этих товарах. В случае открытия ярмарок и рынков необходимо проводить обязательную дезинфекцию рабочих мест, нанести специальную разметку, продавцы могут работать только в масках и перчатках. По-прежнему нельзя передвигаться между городами и районами без красного пропуска. На въездах в муниципалитеты контроль будет усилен. Также сохраняется строгий контроль транзитного транспорта во избежание занесения инфекции из других регионов", - пояснил Нерсесян.

Адвокат потребовал отменить постановление губернатора Кубани об ограничительных мерах

12 апреля адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Александр Якимович 12 апреля подал в суд на губернатора края Вениамина Кондратьев за неправомерные, по его мнению, ограничения, введенные на Кубани в связи с коронавирусом.

По мнению Якимовича, введение и отмена режима карантина не входят в полномочия главы региона, а являются, в соответствии со статьей 6 ФЗ №52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", прерогативой главных государственных санитарных врачей и их заместителей.

Якимович сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что направил свой иск посредством электронной связи, так как Краснодарский краевой суд закрыт на основании постановления Верховного суда от 8 апреля. "Верховный суд продлил изоляцию судей от участников процесса и слушателей до 30 апреля включительно", - пояснил он.

По его словам, подавая иск, он хочет создать прецедент и обратить внимание адвокатского сообщества и граждан на нарушение их прав.

"Я не оспариваю право губернатора издавать постановления. Я оспариваю присвоение им полномочий главного санитарного врача, который карантин не вводил. Следовательно, людям должны дать обоснование, почему губернатор без оснований запретил с 31 марта и уже по 18 апреля покидать место своего жительства, свободно передвигаться по территории Краснодарского края, пользоваться своими транспортными средствами; участвовать в деловых мероприятиях; оказывать деловые услуги; посещать здания, строения и сооружения, предназначенных для указанных мероприятий и услуг", - пояснил Якимович свою позицию.

В иске (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") адвокат просит отменить постановление губернатора Кубани и признать его незаконным.

При этом Якимович заявил, что согласен соблюдать ограничительный режим, но только в том случае, если он будет введен на основании действующего закона. Он утверждает, что постановления губернатора нарушают его право заниматься профессиональной деятельностью адвоката и его обязанности перед его клиентами, которые оставлены без юридической помощи.

"Я зарегистрирован, проживаю и нахожусь на территории Краснодарского края, являюсь адвокатом, должен для оказания услуг передвигаться по краю для встречи с клиентами. Но я лишен такой возможности. Мои попытки получить пропуск для передвижения по городу или по краю не возымели успеха", - добавил он.

Коллеги поддержали Якимовича

Его позицию поддержал сочинский адвокат Рафаэль Хачатуров. По его словам, он не может выехать на работу на улицу Воровского, потому что адвокатура закрыта из-за объявленного карантина.

"Люди нуждаются в юридической помощи сейчас особенно остро. Им не ясно, кто им должен выплатить за вынужденные каникулы, за нерабочие дни. Люди сообщают, что им нечего есть, а карантин продлевается и продлевается. Не работая, они, естественно, ничего не получают. Сейчас самое главное - это помочь людям материально. У многих закончились средства для покупки продуктов", - рассказал Хачатуров корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, получить пропуск для передвижения непросто, да и сама процедура малопонятна.

О проблемах с получением пропуска сообщил корреспонденту "Кавказского узла" и адвокат Адвокатской палаты Краснодарского края Сергей Костюк. Он также отметил, что клиентам в условиях введенных ограничений невозможно оказывать услуги.

"Из-за карантина мы, адвокаты лишены возможности передвигаться по краю. В настоящее время суды по гражданским делам приостановлены, но никто не отменял подачу процессуальных документов. Но чтобы их подать через почту, еще до почты надо дойти или доехать. Есть большой риск быть остановленным и оштрафованным. Адвокат может участвовать только в суде по делам о продлении стражи, либо иным безотлагательным процессам. Но опять возникает проблема с передвижением. Мне лично после длительных усилий удалось наконец получить пропуск. Я адвокат и то испытываю проблемы. А что говорить о простых людях которые не знают закон и своих прав?" - задается он вопросом.

По его мнению, подача иска едва ли приведен к выигрышу, но таким образом можно создать прецедент.

По словам адвоката Адвокатской палаты Краснодарского края Александра Енина, на днях в суде в Краснодаре должен рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела о создании финансовой пирамиды.

"Выехать из города Сочи в Краснодар я не могу из-за ограничений губернатора и отсутствия у меня пропуска, который я не могу получить. А вопрос очень важный - фигуранты дела могут скрыться от суда и следствия, и поэтому позицию представителей стороны потерпевших я должен озвучить, но такой возможности у меня нет", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он считает, что перед введением ограничительных мер должны были быть продуманы все нюансы жизнеобеспечения в этот период.

На отсутствие возможности нормально работать в условиях ограничений пожаловался и юрист Роман Шикарев. "Мой офис находится рядом с судом в административном здании на улице Горького. Я индивидуальный предприниматель - юридическое лицо, оказывающее юридические услуги населению. Снимаю офис за 30 тысяч рублей в месяц. Там у меня оргтехника, компьютеры, юридическая литература и все, что является моей повседневной работой. Но вдруг губернатор объявил карантин, мой офис и другие которые находятся в этом здании, закрыли на замок. Хозяйка здания объявила, что она не будет платить полмиллиона штрафа за то, что даст возможность, к примеру, мне работать в моем офисе. То есть созданы меры, которые даже не являются обязательными, но лишают людей еще и возможности обеспечивать себя. Я существую за счет того, что заработаю. Но сейчас уже вторую неделю никаких заработков нет. Мне даже нечем оплатить офис. Клиенты без юридической помощи. Ко мне обратились за помощью ряд лиц, на которых полиция по протоколам о нарушении режима дела передала в суд. Но я не могу даже явиться в суд, так как по дороге в суд те же полицейские патрули схватят меня и отправят в тот же суд. И я должен буду заплатить штраф от 50 до 500 тысяч рублей. А где я их возьму?" - описал он корреспонденту "Кавказского узла" сложившееся положение.

На трудности с передвижение по краю пожаловались адвокаты Антон Богданов и Сергей Яновский. По их словам, они даже не могут посетить подзащитных в СИЗО.

"СИЗО закрыты. Я даже не могу справиться о здоровье своего подзащитного Николая Кузичкина, которому, как мне известно, до сих пор не произведено обследование в онкоцентре, и причина этому неизвестна", - сказал, в частности, Антон Богданов.

Свидетели Иеговы (396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда) из Адлера Николай Кузичкин и Вячеслав Попов арестованы 10 октября 2019 года. Со слов супруги Кузичкина, у него есть ряд серьезных заболеваний, после ее неоднократных жалоб начальник медчасти СИЗО пообещал отправить Кузичкина на обследование в онкологический диспансер в Краснодар.

Жители Сочи пожаловались на нарушения ограничений из-за коронавируса

По словам Елены Дубовицкой, проживающей на улице Известинской в Адлере, многие жители, в том числе правоохранители и чиновники, сами нарушают введенные ограничения.

"Управляющая нашим домом компания повесила на детской площадке ленты и предупреждения о том, что ее использовать нельзя. Однако родители с маленькими детьми эти ленты сорвали, детей согнали на площадку, а сами принялись жарить тут же шашлыки. На мои просьбы прекратить посыпались угрозы. Это продолжается уже неделю. Эти нерадивые родители ставят под угрозу жизнь и здоровье не только своих детей, но и жителей всего дома, так как мы не знаем, больны они или здоровы. Я лично звонила участковому, в дежурную часть, в администрацию на горячую линию, в управляющую компанию, но все бесполезно. Никто не приехал, не пришел и не пресек эти гулянки", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению сочинца Леонида Алексеева, введенные ограничительные меры соблюдаются далеко не всеми гражданами. В качестве примера он привел стихийный рынок неподалеку от пансионата "Светлана" на Курортном проспекте, где торгуют мясом, рыбой, зеленью. По его словам, он обращался по этому поводу в правоохранительные органы, но ответной реакции пока не последовало.

По мнению жительницы поселка "Мирный" Марины Ованесян, губернатор Краснодарского края поступает правильно. "Возможно, что юридически он ошибся и сделал что-то неверно. Но люди должны понимать, что все, что он делает, он делает для их блага, чтобы мы не заразились. Считаю, что люди ведут себя неосознанно. Знаю, что многие игнорируют запреты и пускают иногородних к себе домой. Из-за денег рискуют жизнью своей и чужой. Я такого не понимаю и не принимаю", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В Краснодарском крае, по данным на 12 апреля общее число зараженных коронавирусом достигло 169, трое инфицированных умерли. Информация о числе заболевших коронавирусом в регионах юга России и стран Южного Кавказа приведена на карте на главной странице "Кавказского узла". Карта обновляется не реже, чем каждые четыре часа.