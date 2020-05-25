Жители Краснодарского края попросили ослабить пропускной режим

25 мая 2020, 19:43

Власти Краснодара сообщили о сохранении муниципальных пропусков для жителей Адыгеи, которые работают в краевом центре. Пользователи Instagram попросили власти смягчить пропускной режим для тех, кому приходится ездить в Краснодар из пригородов и других районов края.

Как писал "Кавказский узел", власти Кубани продлили в крае карантин до 6 июня с рядом послаблений. В частности, в регионе отменены внутримуниципальные пропуски на передвижение, но действие межмуниципальных пропусков сохраняется.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. На 25 мая в Краснодарском крае насчитывается 3337 случаев инфицирования коронавирусом, 90 новых случаев выявлено за сутки. В Адыгее зафиксировано 696 случаев COVID-19, в том числе 25 новых. О динамике распространения вируса, в том числе в Краснодарском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти Краснодара продлили действие желтых муниципальных пропусков для жителей Адыгеи, говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара. В целом по краю действие желтых пропусков отменено после смягчения режима, но есть много медработников и других людей, "которые проживают в соседней республике, и мы выдавали предприятиям, где они работают, жёлтые пропуска", отметил на сегодняшнем заседании городского оперштаба мэр Краснодара Евгений Первышов. Он подчеркнул, что всего три КПП соединяют Краснодар и Адыгею. "До 6 июня режим действия желтых пропусков именно на границе с республикой должен сохраниться", – приводит слова Евгения Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

C 23 мая для передвижения в границах города (пешком или на автомобиле) не требуются пропуски желтого цвета. Но для поездки в другое муниципальное образование по-прежнему необходим специальный пропуск красного цвета, говорится на сайте администрации Краснодара. "Для жителей Адыгеи действует исключение – чтобы проехать в Краснодар, достаточно сохранить и иметь при себе полученный с начала введения карантина жёлтый пропуск. Если ранее у вас не было жёлтого пропуска, то для въезда в город будет необходим красный", – отмечается на сайте администрации Краснодара.

В комментариях к сообщению о продлении действия желтых пропусков для жителей Адыгеи в Instagram-аккаунте администрации Краснодара жители края возмутились продлением пропускного режима в целом и особенностями выдачи пропусков.

"Пора прекращать пропускной режим внутри края, включая Адыгею. Люди не могут поехать к своей семье без пропуска! Только по уважительным причинам (смерть, инвалидность, болезнь), и то ехать в департамент и оформлять пропуск нужно. Люди не могут поехать проверить свои дачи, недвижимость, которые за чертой города находятся. Не все же работают в организациях, кому выдали пропуск. Два месяца уже. (...) Почему так жёстко-то до сих пор?" – спрашивает nastya_v1993.

"Почему нельзя оставить жёлтые пропуски для въезда в город? Я живу в пригороде, каждое утро еду в город на работу по жёлтому пропуску. Сегодня на пропуск не смотрели, требовали прописку. Это сильно замедляет въезд и увеличивает пробку. Уже была отлажена система пропусков, для передвижений по городу смягчили условия, а пригороду усложнили. Гораздо быстрее посмотреть пропуск, чем прописку", – отмечает luferova_l.

Многие из комментаторов отмечают, что получить красный пропуск для передвижения между муниципалитетами не могут. "Месяц назад подали на красный пропуск! Ни ответа, ни привета!!! Хватит издеваться!!!" – возмущается dveri23ru.

"Я считаю, это полный беспредел с этими пропусками в Краснодарском крае!!!!! Люди не могут нормально до работы добраться, пропуски не выдают, надо в очереди стоять, чтобы их получило предприятие на своих сотрудников!!!!!! Произвол творится в регионе!!!!" – пишет yuliya_dobryanskaya_.

"А почему только Адыгея? Новотитаровская ещё ближе, а с желтым пропуском не пускают", – пишет pio5506.

На 19.40 публикация в Instagram набрала 231 отметку "нравится" и 33 комментария.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".