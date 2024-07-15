Кавказ за неделю: обзор главных событий с 8 по 14 июля

15 июля 2024, 08:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лесные пожары на Кубани, атаки беспилотников, преследование пацифистов и активистов на юге России, вокруг никабов, официальные данные о погибших на Украине уроженцах юга России - об этих событиях читайте в подготовленном «Кавказским узлом« обзоре основных событий на Кавказе за неделю, с 8 по 14 июля 2024 года.

Лесные пожары на Кубани

Лесной пожар начался 14 июля около 11.45 мск около хутора Дюрсо, после чего огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", а площадь пожара достигла 10 гектаров. К тушению были привлечены два вертолета, но площадь пожара увеличилась до 20 гектаров, и для тушения пожара прибыли также пожарный вертолет из Геленджика и пожарные расчёты из Анапы.

С трех баз отдыха, оказавшихся в зоне лесного пожара, эвакуировано около 500 человек и 30 автомобилей, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко. По его словам, к тушению пожара подключились волонтеры и добровольные пожарные дружины. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Площадь пожара увеличилась до 47 гектаров, сообщило в 18.56 мск в своем телеграм-канале управление МЧС по Краснодарскому краю. Вертолетами сброшено уже 75 тонн воды, отчиталось ведомство в 19.24 мск.

В тушении пожара задействованы 262 человека и 50 единиц спецтехники, также работает авиация, сообщил в 17.39 мск в своем телеграм-канале глава Новороссийска. "Огонь распространяется вверх по хребту, тушение осложняется сильными порывами ветра", - отметил чиновник.

Он призвал владельцев мототехники помочь с подвозом воды к месту тушения пожара. "Нужна помощь добровольцев! Для подвоза воды в гору необходимы квадроциклы и мотоциклы класса эндуро (пригодные для езды по бездорожью. – Прим. "Кавказского узла")", - написал Андрей Кравченко.

К вечеру 14 июля площадь лесного пожара достигла 51 гектара, огонь движется в сторону хутора Дюрсо. По улицам хутора курсируют спецмашины, призывая жителей собрать вещи для эвакуации, сообщила администрация города. Локализовать огонь не удается из-за сильного ветра.

Вечером 7 июля произошел пожар в бухте Инал Туапсинского района. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пожарные тушили горение сухой растительности, угрозы для частных домовладений нет. Площадь пожара на горе на первом участке Центрального пляжа бухты Инал достигла к 00.00 мск 8 июля 0,6 га. Проводится эвакуация людей из близлежащих баз отдыха, сообщил в своем телеграм-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко. К утру из-за сильного ветра площадь пожара в бухте Инал в Туапсинском районе возросла с 0,6 гектара до одного гектара, сообщило МЧС.

Вечером 8 июля спасатели полностью потушили пожар в бухте, площадь которого достигла 1,2 гектара. Для ликвидации возгорания была применена авиация, всего было совершено 33 сброса воды. Возможной причиной пожара в бухте Инал назван поджог. МВД по Краснодарскому краю объявило в своем телеграм-канале о розыске возможных поджигателей.

Атаки беспилотников

К 8 июля заявления на получение единовременной материальной помощи написали 198 жильцов многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске, сообщил сотрудник пресс-службы краевого министерства ГО и ЧС. По его словам, из 405 жилых помещений обследовано уже 395. В поврежденном многоквартирном доме ведутся работы по разбору завалов. Специалисты очищают территорию вокруг здания, кровлю и подъезды от строительного мусора.

5 июля в результате атаки беспилотника был поврежден трехэтажный многоквартирный дом в Приморско-Ахтарске. В пункт временного размещения отправлены 26 жильцов, остальные разместились у родственников, сообщили 6 июля власти Кубани. Получили ранения четверо взрослых и две девочки. В тот же день шестилетняя девочка скончалась в больнице от полученных ранений. Вторая девочка была после госпитализации перевезена в краевую детскую больницу, а остальные пациенты на 8 июля были выписаны из стационара.

Силы противовоздушной обороны ночью 9 июля обезвредили 21 беспилотник в Ростовской области и пять в Астраханской области, отчиталось Минобороны. В Волгоградской области в результате атаки беспилотников возникли пожары на нефтебазе в Калаче-на-Дону и на подстанции во Фролово, в Ростовской области загорелась подстанция в Родионово-Несветайском районе. Власти ранее уточнили, что атаке беспилотников подверглась северная часть Астраханской области.

На нефтебазе в Цимлянском районе 13 июля рано утром возник пожар после того, как она была атакована беспилотниками, сообщили власти. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, в тушении пожара задействованы 49 человек и 14 единиц техники, написал губернатор в своем телеграм-канале.

Преследование пацифистов и активистов на юге России

С 4 марта 2022 года в Кодексе об административных нарушениях России появилась статья 20.3.3, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе жители регионов Юга России, которые участвуют в пацифистских акциях, выступают с критикой в адрес военных и публикуют негативные комментарии в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Так 10 июля Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал местного жителя Дмитрия Полякова на 30 тысяч рублей из-за пикета с пацифистским плакатом.

А сочинский активист Владимир Атаманчук не может добиться от следователя информации, какие именно его слова стали поводом для возбуждения уголовного дела о неуважении к суду. Отсутствие этой информации в постановлении о возбуждении дела противоречит законам, заявили юристы.

Тогда Атаманчук, по его словам, принял решение поехать в Лазаревский районный суд и там ознакомиться с делом, чтобы взять аудиопротоколы судебного заседания, но когда он приехал в суд около полудня, то в здании был пожар. "Вся крыша была охвачена огнем. Валили черные клубы дыма. Люди были эвакуированы из суда", - рассказал Владимир Атаманчук. Он спросил у одного из эвакуированных сотрудников, что с уголовными делами, на что тот ему ответил, что, по всей вероятности, уже все дела сгорели. Пожар в здании Лазаревского районного суда, по сообщению ТАСС, возник 10 июля. Он достиг 600 квадратных метров, пожарным удалось потушить огонь.

Вокруг никабов

8 июля муфтий Дагестана объявил об упразднении отдела фетв и примирения муфтията Дагестана. Свое решение муфтий обосновал тем, что отдел "не отвечает своевременно на вызовы времени".

1 июля муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдуллаев анонсировал фетву о запрете никаба. 2 июля руководитель отдела фетв муфтията Дагестана заявил, что оснований для всеобщего запрета никаба нет, но может быть введен временный запрет из соображений безопасности. 3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете никабов до нового богословского заключения. Плюрализм мнений типичен для ислама, но упразднение отдела фетв в муфтияте Дагестана стало свидетельством нетерпимости муфтия к инакомыслию и раскола по вопросу никаба, считают религиоведы и журналисты. Они предположили, что муфтият создаст орган с аналогичными функциями из лояльных муфтию сотрудников.

Главное духовное управление мусульман Северной Осетии выступило с рекомендацией отказаться от ношения никабов, сообщил заместитель муфтия республики Ибрагим Дзагуров. "В соответствии с постановлением, принятым Координационным центром мусульман Северного Кавказа по запрету ношения никаба, мы также рекомендуем придерживаться этого решения в Республике Северная Осетия", - сказал он. Заместитель муфтия отметил, что полный запрет на ношение никаба ввести невозможно согласно действующему закону о свободе совести и о религиозных объединениях, пишет сегодня агентство.

При этом позднее Дзагуров заявил, что журналистка не так его поняла. А опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры Северной Осетии считают, что связи между экстремизмом и одеждой нет, а для противодействия ему нужно развивать гражданские институты и повышать уровень жизни.

Между тем 13 июля стало известно, что Координационный центр мусульман Северного Кавказа обратился к президенту России и в Госдуму с просьбой не принимать законопроект ее вице-спикера Владислава Даванкова о запрете религиозной одежды. Муфтии Северного Кавказа заявили, что это решение нарушает права верующих. Комментаторы в соцсети поддержали их обращение, отметив, что инициатива Даванкова уже внесла раскол в общество.

Данные о погибших на Украине уроженцах юга России

Абукар Дудургов, Исмаил Даурбеков и Хасан Мурзабеков убиты в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 72 силовиков из Ингушетии. Всего власти и силовики на 23.00 мск 14 июля сообщили о гибели на Украине не менее 4 422 жителей юга России, в том числе 2 155 жителей СКФО и 2 267 – ЮФО.

«Кавказский узел» ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. В ряде регионов существует негласный запрет на публикацию таких данных.

В Дагестане озвучена гибель 943 человек, в Волгоградской области - 837, в Ростовской области – 488, в Краснодарском крае – 451, в Ставропольском крае – 440, в Астраханской области – 345, в Северной Осетии – 293, в Чечне - 191, в Кабардино-Балкарии – 151, в Калмыкии – 88, в Ингушетии – 72, в Карачаево-Черкесии – 65, в Адыгее – 58.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале «Кавказского узла» «Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев«, в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине. «Кавказский узел» также подвел итоги вооруженного конфликта за 2023 год «В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет«.

Читайте «Кавказский узел» в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к «Кавказскому узлу» будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать «Кавказский узел» на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео «Кавказского узла» на YouTube и оставаться на связи в соцсетях «ВКонтакте« и «Одноклассники«. Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России