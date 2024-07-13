Беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области

13 июля 2024, 05:29

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На нефтебазе в Цимлянском районе сегодня рано утром возник пожар после того, как она была атакована беспилотниками, сообщили власти.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, на нефтебазе в Цимлянском районе пожар возник в результате атаки беспилотников сегодня около 04.00 мск

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, в тушении пожара задействованы 49 человек и 14 единиц техники, написал губернатор в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, в ночь на 9 июля силы противовоздушной обороны обезвредили в Ростовской области 21 беспилотник. 5 июля военные сбили в Ростовской области 10 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки возникли пожары в областном центре и Азовском районе.

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