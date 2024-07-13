Беспилотник. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=svc5R-XT6-E&t=345s

13 июля 2024, 05:29

Беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области

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На нефтебазе в Цимлянском районе сегодня рано утром возник пожар после того, как она была атакована беспилотниками, сообщили власти.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, на нефтебазе в Цимлянском районе пожар возник в результате атаки беспилотников сегодня около 04.00 мск

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, в тушении пожара задействованы 49 человек и 14 единиц техники, написал губернатор в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, в ночь на 9 июля силы противовоздушной обороны обезвредили в Ростовской области 21 беспилотник. 5 июля военные сбили в Ростовской области 10 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки возникли пожары в областном центре и Азовском районе.

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Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Жители Морозовского района остались без электричества после атаки дронов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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