Власти Новороссийска попросили жителей помочь в тушении лесного пожара

14 июля 2024, 19:49

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Площадь лесного пожара в Новороссийске выросла до 47 гектаров, администрация города призвала владельцев квадроциклов помочь с подвозом воды для тушения огня. Пожарные вертолеты более эффективны в борьбе с масштабными пожарами, заметили пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", с трех баз отдыха, оказавшихся в зоне лесного пожара, эвакуировано около 500 человек и 30 автомобилей, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко. По его словам, к тушению пожара подключились волонтеры и добровольные пожарные дружины. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Лесной пожар начался около 11.45 мск около хутора Дюрсо, после чего огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", а площадь пожара достигла 10 гектаров. К тушению были привлечены два вертолета, но площадь пожара увеличилась до 20 гектаров, и для тушения пожара прибыли также пожарный вертолет из Геленджика и пожарные расчёты из Анапы.

Площадь пожара увеличилась до 47 гектаров, сообщило в 18.56 мск в своем телеграм-канале управление МЧС по Краснодарскому краю. Вертолетами сброшено уже 75 тонн воды, отчиталось ведомство в 19.24 мск.

В тушении пожара задействованы 262 человека и 50 единиц спецтехники, также работает авиация, сообщил в 17.39 мск в своем телеграм-канале глава Новороссийска. "Огонь распространяется вверх по хребту, тушение осложняется сильными порывами ветра", - отметил чиновник.

Он призвал владельцев мототехники помочь с подвозом воды к месту тушения пожара. "Нужна помощь добровольцев! Для подвоза воды в гору необходимы квадроциклы и мотоциклы класса эндуро (пригодные для езды по бездорожью. – Прим. "Кавказского узла")", - написал Андрей Кравченко.

Призыв главы города опубликовало в своем телеграм-канале издание "Блокнот Новороссийск". В дополнение к этому объявлению издание разместило географические координаты места на территории хутора Дюрсо. "Точная геолокация для добровольцев", - поясняется в этой публикации.

По состоянию на 19.40 мск, под этими публикациями издания размещено по 22 комментария. Автор одного из них, пользователь с ником Lalaick, продемонстрировал готовность откликнуться на призыв. "Есть номер с кем связаться?" – написал он.

Пользователь с ником Янка опубликовала несколько скептических комментариев. "И сколько воды можно привезти на мотоцикле? Полторашку?" – написала Янка.

"Может, привезёте на своем кабриолете? Поможете, а не будете просто диванной критикантшей?" – ответила на это Анечка. "Там авиация нужна", - возразила Янка. "МЧС пусть занимаются. Налоги платим. А если, подвозя свою полторашку, сгорит владелец мото? Кто за это ответит?" – написала она в другом комментарии.

"Неужели нельзя больше авиации подключить?" – поинтересовалась Татьяна Корсеева. "Если бы была возможность, то, наверное, не писали бы", - предположил Игорь.

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