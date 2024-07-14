Число эвакуированных из зоны лесного пожара на Кубани выросло до 500

14 июля 2024, 16:52

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Площадь лесного пожара в Новороссийске удвоилась до 20 гектаров, оттуда эвакуированы 500 отдыхающих и сотрудников баз отдыха, сообщили представители властей. В городе введен режим ЧС, к тушению пожара подключились волонтеры.

Как писал "Кавказский узел", лесной пожар начался сегодня около хутора Дюрсо, после чего огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая волна», площадь пожара составила 10 гектаров. С ближайших баз отдыха эвакуированы 220 человек, в том числе 40 детей, а к тушению пожара привлечены два вертолета, сообщило МЧС.

Эвакуированы уже около 500 человек и 30 автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко, отметив, что находится на месте возникновения пожара.

По его данным, пожар возник в 11.45 мск из-за возгорания травы и деревьев около базы отдыха "Романтик", а затем распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". "Все сотрудники и отдыхающие баз отдыха "Романтик, "Голубая волна", "Фрегат" эвакуированы, жизни и здоровью ничего не угрожает. Продолжается тушение пожара", - добавил чиновник на видео, которым проиллюстрирована публикация.

Дополнительно для тушения пожара прибыл пожарный вертолет из Геленджика и пожарные расчёты из Анапы, отметил в 15.59 мск глава города.

"На территории города-героя введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров. В настоящее время в ликвидации пожара задействованы: 46 сотрудников пожарно-спасательных частей и 12 единиц спецтехники, 45 ДПД (добровольных пожарных дружин. - Прим. "Кавказского узла") и волонтеров, 6 единиц мототехники. […] Подготовлены автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха - "Моряк", "Романтик". По предварительно данным, из баз отдыха эвакуировано 130 детей", - написал он.

Площадь пожара увеличилась до 20 гектаров, сообщило краевое управление МЧС. "Авиацией МЧС России сброшено 30 тонн воды. На месте работают порядка 160 специалистов и 40 единиц техники", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

По словам очевидцев, на берегу моря застряли туристы, приехавшие отдыхать на автомобилях, для эвакуации этих туристов отправлены береговые спасатели на лодках, пишет "Блокнот Новороссийск".

Некоторые отдыхающие не хотят эвакуироваться, и это создает сложности при тушении пожара, сообщило издание в своем телеграм-канале. "Не хотят. Помогаем выехать всем. Просим и уговариваем уехать", - приводятся в публикации слова замглавы города Александра Яменскова.

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