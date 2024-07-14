Люди эвакуированы с баз отдыха в Новороссийске из-за лесного пожара

14 июля 2024, 14:57

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Лесной пожар начался около хутора Дюрсо в Новороссийске, с ближайших баз отдыха эвакуированы 220 человек. К тушению пожара привлечены два вертолета, сообщило МЧС.

Пожар произошел в лесу в районе местности Сухая щель, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко. "Из близлежащих баз отдыха люди эвакуированы в безопасное место. Убедительная просьба воздержаться от поездок в направлении Сухой щели, чтобы не затруднять движение техники, задействованной в тушении", - написал он.

Пожар начался около хутора Дюрсо, сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю. "Из-за верхового пожара произошел переход огня на территорию базы отдыха «Голубая волна», существует угроза распространения. В превентивных целях проведена эвакуация: эвакуировано 220 человек, в том числе 40 детей", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Площадь лесного пожара составила 10 гектаров, в его тушении задействованы 85 человек и 23 единицы техники. "К месту возгорания направлен вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством. […] К месту тушения пожара дополнительно направлен вертолет Ми-8 МЧС России. По уточненной информации, на территории базы отдыха огнем повреждено 6 деревянных домов и две легковушки. Огонь охватил 1500 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", - сообщило ведомство.

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