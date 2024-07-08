Власти Туапсинского района эвакуируют отдыхающих из-за пожара в бухте Инал

08 июля 2024, 00:45

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Из-за пожара в бухте Инал в Туапсинском районе, который распространился на площади 6 тысяч квадратных метров, проводится эвакуация людей из близлежащих баз отдыха, сообщил глава района Сергей Бойко.

Вечером 7 июля произошел пожар в бухте Инал Туапсинского района. По данным Оперативного штаба Краснодарского края, пожарные тушат горение сухой растительности, угрозы для частных домовладений нет.

Площадь пожара на горе на 1-м участке Центрального пляжа бухты Инал достигла к 00.00 мск, сегодня, 8 июля 0,6 га. Проводится эвакуация людей из близлежащих баз отдыха, сообщил в своем телеграм-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

По предварительным данным, пожар начался из-за сигнальной ракеты, которую выпустили туристы. Очевидцы видели, как отдыхающие запустили три ракеты, две упали в море, одна - в лес, пишет телеграм-канал Mash.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июня жители Новороссийска жаловались на пожар на мусорной свалке, расположенной на горе Щелба. По их словам, чиновники не реагируют на жалобы.

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