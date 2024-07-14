Власти предупредили жителей хутора Дюрсо о возможности эвакуации

14 июля 2024, 22:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Площадь лесного пожара близ Новороссийска достигла 51 гектара, огонь движется в сторону хутора Дюрсо. По улицам хутора курсируют спецмашины, призывая жителей собрать вещи для эвакуации, сообщила администрация города.

Как писал "Кавказский узел", с трех баз отдыха, оказавшихся в зоне лесного пожара, эвакуировано около 500 человек и 30 автомобилей, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко. По его словам, к тушению пожара подключились волонтеры и добровольные пожарные дружины. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. К вечеру площадь лесного пожара достигла 47 гектаров, администрация города призвала владельцев квадроциклов помочь с подвозом воды для тушения огня. Пожарные вертолеты более эффективны в борьбе с масштабными пожарами, заметили пользователи Telegram.

Лесной пожар начался около 11.45 мск около хутора Дюрсо, после чего огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", а площадь пожара достигла 10 гектаров. К тушению были привлечены два вертолета, но площадь пожара увеличилась до 20 гектаров, и для тушения пожара прибыли также пожарный вертолет из Геленджика и пожарные расчёты из Анапы.

По данным МЧС на 20.00, площадь пожара превышает 51 гектар. Локализовать огонь не удается из-за сильного ветра. К тушению привлечены специалисты МЧС, пожарные, казаки, волонтеры – всего более 250 человек. Задействовано 76 единиц техники, применяют авиацию. Вертолетами уже сброшено 75 тонн воды, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале, добавив, что в Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации.



Огонь перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат". Людей оттуда эвакуировали заблаговременно, проинформировала администрация Новороссийска.

Жителей хутора Дюрсо с помощью машин с установленными громкоговорителями предупреждают о возможной эвакуации. Машины курсируют по всем улицам населённого пункта.



"Сильный ветер осложняет ситуацию в лесном массиве под Новороссийском. Пламя движется в сторону Дюрсо. Людей просят заранее приготовить вещи на случай эвакуации", - указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Как следует из видео, приложенного к сообщению, машина с проблесковыми маячками едет по улице, "Внимание, внимание. Угроза пожара. Быть готовым к эвакуации!" - говорит мужской голос через громкоговоритель.

По данным переписи населения 2010 года, которые доступны на сайте Кубаньстата, в Дюрсо к этому времени проживали 96 человек.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.