Жителей хутора Дюрсо через громкоговорители предупреждают о возможности эвакуации. Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации Новороссийска от 14.07.24, https://t.me/nvrskadm/27153

14 июля 2024, 22:25

Власти предупредили жителей хутора Дюрсо о возможности эвакуации

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Площадь лесного пожара близ Новороссийска достигла 51 гектара, огонь движется в сторону хутора Дюрсо. По улицам хутора курсируют спецмашины, призывая жителей собрать вещи для эвакуации, сообщила администрация города. 

Как писал "Кавказский узел", с трех баз отдыха, оказавшихся в зоне лесного пожара, эвакуировано около 500 человек и 30 автомобилей, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко. По его словам, к тушению пожара подключились волонтеры и добровольные пожарные дружины. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. К вечеру площадь лесного пожара достигла 47 гектаров, администрация города призвала владельцев квадроциклов помочь с подвозом воды для тушения огня. Пожарные вертолеты более эффективны в борьбе с масштабными пожарами, заметили пользователи Telegram.

Лесной пожар начался около 11.45 мск около хутора Дюрсо, после чего огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", а площадь пожара достигла 10 гектаров. К тушению были привлечены два вертолета, но площадь пожара увеличилась до 20 гектаров, и для тушения пожара прибыли также пожарный вертолет из Геленджика и пожарные расчёты из Анапы.

По данным МЧС на 20.00, площадь пожара превышает 51 гектар. Локализовать огонь не удается из-за сильного ветра.  К тушению привлечены специалисты МЧС, пожарные, казаки, волонтеры – всего более 250 человек. Задействовано 76 единиц техники, применяют авиацию. Вертолетами уже сброшено 75 тонн воды, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале, добавив, что в Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации.
 
Огонь перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат". Людей оттуда эвакуировали заблаговременно, проинформировала администрация Новороссийска.

Жителей хутора Дюрсо с помощью машин с установленными громкоговорителями  предупреждают о возможной эвакуации.  Машины курсируют по всем улицам населённого пункта.   
 
"Сильный ветер осложняет ситуацию в лесном массиве под Новороссийском. Пламя движется в сторону Дюрсо. Людей просят заранее приготовить вещи на случай эвакуации", - указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Как следует из видео, приложенного к сообщению, машина с проблесковыми маячками едет по улице, "Внимание, внимание. Угроза пожара. Быть готовым к эвакуации!" - говорит мужской голос через громкоговоритель.

По данным переписи населения 2010 года, которые доступны на сайте Кубаньстата, в Дюрсо к этому времени проживали 96 человек.

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Автор: "Кавказский узел"

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