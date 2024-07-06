26 жителей Приморско-Ахтарска размещены в спорткомплексе после атаки дронов

06 июля 2024, 15:43

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В пункт временного размещения отправлены 26 жильцов дома, поврежденного при атаке беспилотников на Приморско-Ахтарск. Четверо пострадавших выписаны из больницы, а раненая девочка перевезена в краевую больницу, сообщили власти Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников и были госпитализированы. В тот же день шестилетняя девочка скончалась в больнице от полученных ранений.

В результате атаки также был поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали, для них подготовлен пункт временного размещения, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По данным Минобороны, в Краснодарском крае были уничтожены 14 беспилотников самолетного типа.

Вторую пострадавшую в Приморско-Ахтарске девочку перевели на лечение в детскую краевую больницу в Краснодаре, остальные раненые выписаны на амбулаторное лечение, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"В пункте временного размещения, который организовали на базе местного спорткомплекса, сейчас находится 26 человек. На месте дежурят врачи и психологи. Всем предоставляют воду и трехразовое горячее питание. Остальные жильцы трехэтажного многоквартирного дома, пострадавшего из-за атаки БПЛА, разместились у родственников", - говорится в публикации.

Завалы в поврежденном доме уже расчищены, эксперты продолжают подсчитывать ущерб, отмечается в сообщении.

Вчера, 5 июля, оперштаб сообщил, что семье погибшей девочки будет выплачено два миллиона рублей. "Жителям, получившим ранения средней и тяжелой степени, выплатят по 400 тысяч рублей, с ранениями легкой степени – по 200 тысяч рублей. Жители Приморско-Ахтарска, чьи домовладения пострадали от атаки БПЛА, также получат выплаты. По 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества и по 100 тыс. рублей - за полную", - говорится в публикации.

Напомним, беспилотники, запущенные со стороны Украины, регулярно атакуют Краснодарский край после начала военной операции России на Украине. Так, сегодня беспилотники атаковали гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах, сообщили власти.

21 июня при падении обломков сбитого беспилотника погиб работник котельной в Краснодаре. Днем ранее обломки дрона разрушили частный дом в Славянске-на-Кубани, погибла местная жительница.

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