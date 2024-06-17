Кавказ за неделю: обзор главных событий с 10 по 16 июня

17 июня 2024, 08:13

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Курбан-байрам на Кавказе, парламент Южной Осетии, грузинские вето, преследование пацифистов и активистов на юге России, ростовское небо, официальные данные о погибших на Украине уроженцах юга России - об этих событиях читайте в подготовленном «Кавказским узлом« обзоре основных событий на Кавказе за неделю, с 10 по 16 июня 2024 года.

Курбан-байрам на Кавказе

Тысячи мусульман собрались 16 июня на коллективные молитвы в мечетях регионов юга России и республик Северного Кавказа по случаю Курбан-байрама, властями организованы праздничные мероприятия. Впервые за 32 года раздача мяса жертвенных животных организована властями Азербайджана в городе Шуша. В Дагестане и Чечне по случаю Курбан-байрама 17 и 18 июня объявлены выходными днями. В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии жителям предоставлен лишь один выходной, 17 июня. В Махачкале к празднику Курбан-байрам цены на баранину выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом, рассказали горожане.

Парламент Южной Осетии

На выборах в Южной Осетии зафиксированы массовые нарушения, в частности, подвоз и подкуп избирателей. Самым вопиющим случаем стала подмена чернил на участке во Владикавказе, заявила партия «Единая Осетия». Представители партии заявили, что не будут принимать участия в работе парламента, пока итоги голосования на участке в Северной Осетии не будут пересмотрены. 12 июня «Единая Осетия» потребовала пересчета голосов, указав, что Компартия, получившая по итогам выборов два мандата в парламенте, в действительности не преодолела проходной барьер в 7%.

Центризбирком Южной Осетии опубликовал окончательные результаты выборов, согласно которым партии «Единая Осетия» и «Ныхас» получили по шесть мест в парламенте, Народная партия – три депутатских мандата, Компартия – два мандата. Таким образом, новый парламент сформирован из 17 депутатов от партийных списков и 17 одномандатников. Согласно пояснениям ЦИК, депутатские мандаты распределены по методике, утверждённой Конституционным законом «О выборах депутатов парламента РЮО». Аналогичная методика применялась на выборах депутатов парламента в 2009, 2014 и 2019 годах.

Грузинские вето

14 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили заблокировала принятые парламентом изменения в Избирательный кодекс, которые сокращают необходимое количество голосов для принятия решений Центризбиркомом.

Изменения в Избирательный кодекс предполагают сокращение необходимого количества голосов при принятии решений Центральной избирательной комиссией (ЦИК). В частности, вместо действовавших 2/3 голосов от количества членов Центризбиркома, поправки позволяют принимать решение простым большинством голосов. При этом партиям уже не обязательно достигать консенсуса, что дает преимущество при принятии решений правящей партии «Грузинская мечта», заявила 14 июня пресс-служба президента Грузии.

Это третий за текущий год закон, заветированный президентом. В предыдущих случаях депутаты парламента Грузии отказывались утвердить замечания Зурабишвили большинством голосов преодолевали вето президента.

Поправки в Избирательный кодекс Грузии ущемляют оппозицию и дают возможность властям влиять на выборы. Организация выборов должна соответствовать политическому консенсусу, заявили опрошенные «Кавказским узлом» грузинские оппозиционеры, комментируя наложение вето президентом на законопроект о внесении изменений в кодекс.

Преследование пацифистов и активистов на юге России

С 4 марта 2022 года в Кодексе об административных нарушениях России появилась статья 20.3.3, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе жители регионов Юга России, которые участвуют в пацифистских акциях, выступают с критикой в адрес военных и публикуют негативные комментарии в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Так Ахтубинский райсуд оштрафовал местного жителя Юрия Новака на 10 тысяч рублей по административной статье о возбуждении ненависти (20.3.1 КоАП РФ). Дело поступило в суд в мае, но тогда суд вернул протокол в полицию, указав, что в протоколе указана статья о дискредитации армии (20.3.3 КоАП РФ)

12 июня силовики провели обыск в квартире волгоградского активиста Владимира Тельпука, объяснив это следствием по делу бывшего координатора штаба Навального Евгения Кочегина. «Его обвиняют в дискредитации армии. Ну, и сказали, что, как у свидетеля, у меня будет проведен обыск», - рассказал Тельпук.

Ростовское небо

Территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. В результате очередной атаки беспилотников в Морозовском районе нарушено энергоснабжение, сообщил 14 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев. «В зону отключения попали несколько населенных пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме», - написал он в своем телеграм-канале. Ростовская область подверглась массовой атаке беспилотников, отметил Голубев. «Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет», - говорится в публикации.

Несколько беспилотников в районе Каменска-Шахтинского было сбито и на следующий день. Обломки дронов упали на территорию промплощадки, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет, отметил Голубев в своем телеграм-канале.

Данные о погибших на Украине уроженцах юга России

Владимир Гореславцев, Виталий Савенко и Евгений Бутенко из Азова убиты на Украине. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 457 военнослужащих из Ростовской области. Всего власти и силовики на 23.00 мск 16 июня сообщили о гибели на Украине не менее 4 213 жителей юга России, в том числе 2 069 жителей СКФО и 2 144 – ЮФО.

«Кавказский узел» ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. В ряде регионов существует негласный запрет на публикацию таких данных.

В Дагестане озвучена гибель 923 человек, в Волгоградской области - 779, в Ростовской области – 457, в Краснодарском крае – 445, в Ставропольском крае – 396, в Астраханской области – 325, в Северной Осетии – 290, в Чечне - 191, в Кабардино-Балкарии – 145, в Калмыкии – 81, в Ингушетии – 63, в Карачаево-Черкесии – 61, в Адыгее – 57.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале «Кавказского узла» «Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев«, в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине. «Кавказский узел» также подвел итоги вооруженного конфликта за 2023 год «В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет«.

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