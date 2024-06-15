Оппозиция поддержала вето президента Грузии на поправки в Избирательный кодекс

15 июня 2024, 09:54

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Поправки в Избирательный кодекс Грузии ущемляют оппозицию и дают возможность властям влиять на выборы. Организация выборов должна соответствовать политическому консенсусу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские оппозиционеры, комментируя наложение вето президентом на законопроект о внесении изменений в кодекс.

Как информировал "Кавказский узел", 14 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили заблокировала принятые парламентом изменения в Избирательный кодекс, которые сокращают необходимое количество голосов для принятия решений Центризбиркомом.

Изменения в Избирательный кодекс предполагают сокращение необходимого количества голосов при принятии решений Центральной избирательной комиссией (ЦИК). В частности, вместо действовавших 2/3 голосов от количества членов Центризбиркома, поправки позволяют принимать решение простым большинством голосов. При этом партиям уже не обязательно достигать консенсуса, что дает преимущество при принятии решений правящей партии "Грузинская мечта", заявила 14 июня пресс-служба президента Грузии.

Поправки в Избирательный кодекс, на которые наложила вето президент Грузия, предполагают усиление контроля правящей партии "Грузинская мечта" в Центральной избирательной комиссии и минимизируют права оппозиции, отметил депутат парламента от группы "Еврооптимисты" Роман Гоциридзе.

"Внесение этих поправок увеличит риски использования избирательной администрации в политических целях, что случалось и раньше", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Какие бы изменения ни вносились в Избирательный кодекс, все изменения – это рычаг правящей команды против оппозиции и демократических выборов в целом, заявила депутат от политической группы "Свобода "Нато Чхеидзе. "Какими бы рычагами ни обладала "Грузинская мечта", она не сможет использовать свою власть, чтобы навязать свою волю и условия большинству избирателей", – сказала депутат корреспонденту "Кавказского узла".

"Избирать председателя ЦИК при низком кворуме – это плохо. Организация выборов должна быть максимально приближена к политическому консенсусу", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер Республиканской партии Давид Бердзенишвили.

Поправки, согласно которым ЦИК будет принимать решения простым большинством голосов – неприемлемы, подчеркнул один из лидеров "Национального движения" Лаша Парулава. "Мы считаем, что решение должно было приниматься консенсусом 2/3", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Поправки в Избирательный кодекс – это очередная попытка "Грузинской мечты" подчинить избирательную администрацию политической вертикали, что, конечно же, является шагом назад с точки зрения демократического и европейского развития Грузии, считает председатель "Национального движения" Тина Бокучава.

"Поэтому со стороны президента Зурабишвили действительно оправданно и правильно наложить вето на это избирательное законодательство", – сказала 14 июня в эфире телеканала "Формула" Бокучава, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 5 апреля парламент Грузии принял поправки в Избирательный кодекс, которые предполагали отмену поддержки женщин на выборах. Документ был направлен на подпись президенту страны. Зурабишвили объяснила решение наложить вето на поправки в Избирательный кодекс тем, что законопроект противоречит евроатлантическому курсу страны. 15 мая депутаты парламента Грузии отказались утвердить замечания Зурабишвили к законопроекту об отмене гендерных квот и большинством голосов преодолели вето президента.

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