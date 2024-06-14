Депутаты от четырех партий получили места в парламенте Южной Осетии

14 июня 2024, 09:09

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Партии «Единая Осетия» и «Ныхас» по итогам выборов в парламент получили по шесть депутатских мандатов, три места получила Народная партия, еще два - Компартия, объявил Центризбирком Южной Осетии. Бойкот работы в парламенте, объявленный "Единой Россией", не даст заметного результата, указала политолог Анна Кокоева.

Как писал "Кавказский узел", на выборах в Южной Осетии зафиксированы массовые нарушения, в частности, подвоз и подкуп избирателей. Самым вопиющим случаем стала подмена чернил на участке во Владикавказе, заявила партия "Единая Осетия". Представители партии заявили, что не будут принимать участия в работе парламента, пока итоги голосования на участке в Северной Осетии не будут пересмотрены. 12 июня "Единая Осетия" потребовала пересчета голосов, указав, что Компартия, получившая по итогам выборов два мандата в парламенте, в действительности не преодолела проходной барьер в 7% 1 .

По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов, партия "Единая Осетия" набрала 31,52% голосов избирателей, партия "Ныхас" – 30,60%, "Народная партия" – 16,03%, Коммунистическая партия – 7,01%, "Единство народа" – 4,49%, "Иры Фарн" – 4,71%, "Единство" – 1,98%. Против всех проголосовало 3,66% избирателей. Перед выборами ЦИК отказала в регистрации республиканских списков пяти политических партий, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто борется за места в парламенте Южной Осетии?".

Центризбирком Южной Осетии опубликовал окончательные результаты выборов, согласно которым партии «Единая Осетия» и «Ныхас» получили по шесть мест в парламенте, Народная партия – три депутатских мандата, Компартия – два мандата. Таким образом, новый парламент сформирован из 17 депутатов от партийных списков и 17 одномандатников, передал корреспондент "Кавказского узла".

Согласно пояснениям ЦИК, депутатские мандаты распределены по методике, утверждённой Конституционным законом "О выборах депутатов Парламента РЮО". Аналогичная методика применялась на выборах депутатов парламента в 2009, 2014 и 2019 годах.

«Единая Осетия» указала на массовый ввоз граждан, не проживающих на территории Южной Осетии, на участки в город Квайса, и на «резиновые квартиры», где было обнаружено свыше 30 прописанных человек. По данным партии, инцидент с наплывом избирателей был на участке №7. Кандидата в депутаты от партии «Ныхас» оппозиционеры обвинили в том, что он организовал подвоз группы из примерно 50 избирателей на участок для голосования. На этом участке по итогам голосования победил одномандатный депутат от Народной партии.

В ЦИК подана жалоба от «Единой Осетии» о том, что в день голосования на избирательном участке № 63 в поселке Ленингор во время голосования в нарушение закона часть избирательных бюллетеней на обратной стороне подписывались не представителями с правом подписи, а наблюдателями от «Ныхас». Таким образом, избирательные бюллетени, подписанные неуполномоченными лицами, считаются недействительными, заявила "Единая Осетия".

Кворум для принятия решений будет и без «Единой Осетии»

«Единая Осетия» получила достаточно причин для того, чтобы сформировать свою работу в парламенте на противостоянии главному оппоненту, указала политолог Анна Кокоева. "Когда "Единая Осетия" была во власти и в большинстве, то ровно также эта партия на себе прошла все бойкоты коллег. Теперь просто участники политического процесса поменялись ролями. Другое дело - насколько успешным окажется для "Единой Осетии" бойкот. Партия «Ныхас» создала коалицию с Компартией, одномандатниками, не испортила отношения и с Народной партией, значит, кворум для принятия решений будет и без «Единой Осетии». Значит, бойкот не будет иметь нужного влияния", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению политолога, «Единая Осетия» создает "образ обиженной властью партии". "Партия «Единая Осетия» может похвастать истинно большим доверием со стороны избирателей только в 2014 году – первые два года жизни партии, которая транслировала идею объединения двух Осетий и на жарких лозунгах прошла в парламент в максимально рекордном количестве – 20 депутатов были от «Единой Осетии». В 2019 году они взяли уже 14 мандатов, и на выборах-2024 «Единая Осетия» получает шесть мест по спискам и, кажется, там один депутат от одномандатного округа – семь мест. То есть с 2014 года популярность партии не росла", - сказала Кокоева.

В ближайшие пять лет эта партия окончательно сдуется

По ее мнению, своими политическими успехами "Единая Осетия" обязана только бывшему президенту Анатолию Бибилову, который "эту партию тащил на себе". "Он отошел от прямого участия в политике, и в ближайшие пять лет эта партия окончательно сдуется, потому что сегодня внутри уже вроде и опытные люди – есть и бывшие офицеры КГБ, и бывший министр обороны, но это не те люди, кто умеет делать популярные и грамотные шаги в политике", - отметила Анна Кокоева.

Напомним, опрошенные перед выборами "Кавказским узлом" аналитики отметили, что основная борьба на выборах будет происходить между тремя партиями ("Единая Осетия", Народная партия и "Ныхас"), но конкуренция между ними основана не на различиях программ, а на личном рейтинге лидеров.

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