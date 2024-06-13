"Единая Осетия" потребовала пересчета голосов на парламентских выборах

13 июня 2024, 06:33

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Компартия, получившая по результатам выборов два мандата в парламенте Южной Осетии, в действительности не преодолела проходной барьер, заявила партия “Единая Осетия”. Ее представители потребовали пересчета голосов, пригрозив опубликовать все протоколы с участков.

Как информировал "Кавказский узел", на выборах в Южной Осетии зафиксированы массовые нарушения, в частности, подвоз и подкуп избирателей, но самым вопиющим случаем стала подмена чернил на участке во Владикавказе, заявила партия "Единая Осетия". Представители партии заявили, что не будут участвовать в работе парламента, пока итоги голосования в Северной Осетии не будут пересмотрены. Центризбирком республики огласил только предварительные результаты выборов, тогда как министерство внутренних дел назвало четыре партии, которые будут представлены в парламенте.

По данным Центризбиркома Южной Осетии, после обработки 100% протоколов партия "Единая Осетия" набрала 31,52% голосов избирателей, партия "Ныхас" – 30,60%, "Народная партия" – 16,03%, Коммунистическая партия – 7,01%, "Единство народа" – 4,49%, "Иры Фарн" – 4,71%, "Единство" – 1,98%. Против всех проголосовали 3,66% избирателей, сообщило в своем телеграм-канале ИА "Рес".

Заявление о неправомерном распределении мандатов появилось в официальном Telegram-канале “Единой Осетии” сегодня ночью. Представители партии заявили, что Компартия, которая, по данным ЦИК Южной Осетии, прошла в парламент с двумя мандатами, в действительности не преодолела проходной барьер в 7%.

В партии напомнили, что на всех избирательных участках имели место многочисленные нарушения, в том числе массовый завоз жителей других регионов, массовая регистрация их на территории республики по 30-50 человек в одной квартире, а также массовая прописка в сельской местности и подкуп.

“Два мандата, которые на сегодняшний момент отданы коммунистической партии являются незаконными. В соответствии с Конституционными законами Республики Южная Осетия, эти мандаты должны быть распределены между РПП «Единая Осетия» и партией “Ныхас”, однако по понятным причинам эти мандаты распределены в пользу партии «Ныхас». В итоге партия «Единая Осетия» лишена законных мандатов. Цель партии “Ныхас” - отдать наши законные мандаты другим партиям и присоединить их к себе”, - говорится в заявлении партии.

Также в заявлении утверждается, что в течение нескольких дней до выборов власти Южной Осетии выдали около трех тысяч паспортов жителям других регионов.

“Требуем подсчета голосов, методом определенным конституционным законом республики Южная Осетия (...) В противном случае оставляем за собой право на публикацию всех протоколов УИК”, - заключили в партии.

Перед выборами ЦИК отказала в регистрации республиканских списков пяти политических партий: "Ирыстоны ног фалтар", "Ирон", "Фыдыбаста", "Партия развития", "За справедливость", говорится в справке "Кавказского узла" "Кто борется за места в парламенте Южной Осетии?".

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