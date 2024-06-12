ЦИК Южной Осетии избегает прессы на фоне скандала с выборами

12 июня 2024, 01:15

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На фоне скандала с итогами парламентских выборов в Южной Осетии Центризбирком республики не спешит оглашать их официальные итоги, а министерство внутренних дел называет четыре партии, которые будут представлены в парламенте.

Как информировал "Кавказский узел", на выборах в Южной Осетии зафиксированы массовые нарушения, в частности, подвоз и подкуп избирателей, но самым вопиющим случаем стала подмена чернил на участке во Владикавказе, заявила партия "Единая Осетия". Представители партии заявили, что не будут принимать участия в работе парламента, пока итоги голосования в Северной Осетии не будут пересмотрены.

По данным Центризбиркома Южной Осетии, после обработки 100% протоколов партия "Единая Осетия" набрала 31,52% голосов избирателей, партия "Ныхас" – 30,60%, "Народная партия" – 16,03%, Коммунистическая партия – 7,01%, "Единство народа" – 4,49%, "Иры Фарн" – 4,71%, "Единство" – 1,98%. Против всех проголосовали 3,66% избирателей, сообщило в своем телеграм-канале ИА "Рес".

Парламентские выборы в Южной Осетии завершились скандалом, связанным с итогами голосования в Северной Осетии. "Единая Осетия" потребовала отменить результаты выборов во Владикавказе, однако получила отказ. На этом фоне ЦИК республики не спешит обнародовать официальные итоги голосования, пишет 11 июня "ДжамНьюс" в материале "Исчезающие чернила и замалчиваемые результаты. Как прошли парламентские выборы в Южной Осетии".

Несмотря на заявление "Единой Осетии", ЦИК республики сообщила о прекращении работы информационного центра, освещающего ход голосования. Что касается окончательных результатов, то их пообещали представить только через неделю.

Тем временем министерство иностранных дел Южной Осетии отреагировало 11 июня на заявление некоторых стран о непризнании выборов. Ведомство отметило, что "Республика Южная Осетия - признанное членами международного сообщества, в том числе Российской Федерацией, государство, которое выстраивает свои отношения на основе равноправия и взаимоуважения, невмешательства в суверенный выбор народов и никакого отношения не имеет к соседней Грузии". Заявление опубликовано на сайте МИД Южной Осетии.

Ведомство отметило, что за ходом выборов следило около 30 международных наблюдателей из России, Белоруссии, Абхазии и Турции. При этом ведомство, не дождавшись официальных итогов от ЦИК, сообщило, какие партии будут представлены в парламенте. "По итогам обработки протоколов окружных избирательных комиссий высший представительный орган республики будет представлен политическими партиями "Единая Осетия", "Ныхас", Народная партия и Коммунистическая партия, - также говорится в заявлении.

Напомним, опрошенные перед выборами "Кавказским узлом" аналитики отметили, что основная борьба на выборах будет происходить между тремя партиями ("Единая Осетия", Народная партия и "Ныхас"), но конкуренция между ними основана не на различиях программ, а на личном рейтинге лидеров.

Перед выборами ЦИК отказала в регистрации республиканских списков пяти политических партий: "Ирыстоны ног фалтар", "Ирон", "Фыдыбаста", "Партия развития", "За справедливость", говорится в справке "Кавказского узла" "Кто борется за места в парламенте Южной Осетии?".

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