Amnesty International указала ООН на нарушения прав человека в Чечне

28 апреля 2023, 09:40

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Ситуация с нарушениями прав человека в России ухудшилась, указала правозащитная организация Amnesty International в представлении Верховному комиссару ООН, выделив случаи преследования в Чечне критиков властей и правозащитников.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля Центр защиты прав человека "Мемориал", "Российская правовая инициатива" и Кризисная группа СК SOS направили в ООН доклад в рамках процедуры универсального периодического обзора ООН. Они указали на ухудшение ситуации с правами человека на Северном Кавказе, описав случаи преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне и Дагестане. Поскольку власти России признают процедуру периодического обзора ООН, им придется отреагировать на этот отчет, отметили авторы доклада.

В ноябре 2022 года Комитет по правам человека ООН указал на нарушения прав человека на Северном Кавказе, выделив преследование уроженцев Чечни Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, осужденных за пособничество боевику, а также подавление протестов против мобилизации. Указанные правозащитниками проблемы с правами человека созданы "искусственно", заявил омбудсмен Чечни Мансур Солтаев, назвав заявление "трескотней в ООН".

Amnesty International направила в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в преддверии Универсального периодического обзора ООН представление о ситуации с правами человека в России за последние пять лет, сообщила 27 апреля эта правозащитная организация. "В августе Москва должна представить международному правозащитному механизму свой национальный доклад, а в ноябре в ходе 44-й сессии Рабочей группы УПО Россия отчитается перед другими государствами о выполнении рекомендаций в сфере защиты прав человека, сформулированных в ходе предыдущего обзора в 2018 году", - поясняется в публикации на сайте международной правозащитной организации.

Amnesty International констатирует "критическое ухудшение ситуации с правами человека в России", говорится в публикации. "Подавление инакомыслия стало ещё более жёстким, власти активизировали преследование политической оппозиции, правозащитников, независимых СМИ и организаций гражданского общества. Ситуация ещё более обострилась после [начала военной операции России на Украине] в феврале 2022 года", - заявили правозащитники.

Правозащитная организация в опубликованном тексте представления выделила ситуацию с нарушениями прав человека в Чечне.

"Критиков местных властей в Чечне произвольно арестовывают и подвергают насильственным исчезновениям на фоне царящей в регионе безнаказанности. В 2020 году блогер Салман Тепсуркаев, модератор Telegram-канала, критикующего главу Чечни Рамзана Кадырова, был похищен из своего дома в Краснодарском крае, подвергнут пыткам и, по словам его коллег, убит сотрудниками правоохранительных органов Чечни", - говорится в публикации.

На "Кавказском узле" размещена справка "Пытки за ADAT*: за что унизили критика Кадырова".

Кроме того, правозащитники изложили историю Заремы Мусаевой. "В 2022 году Зарема Мусаева, мать чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева, была произвольно арестована в Нижнем Новгороде сотрудниками чеченской полиции, доставлена в Чечню и ложно обвинена в нападении на одного из сотрудников полиции, очевидно, в отместку за деятельность её сына", - говорится в представлении.

"В 2019 году Оюб Титиев, глава представительства «Мемориала»* в Чечне, был приговорён к четырём годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям, связанным с наркотиками. Между тем остаются нераскрытыми преступления против правозащитников, в том числе убийство в 2009 году предшественницы Титиева Натальи Эстемировой", - указано также в публикации.

Amnesty International призывает российские власти обеспечить "эффективное, беспристрастное и прозрачное расследование" всех случаев произвольных задержаний, пыток и других видов жестокого обращения, насильственных исчезновений и незаконных убийств в Чечне и других регионах и привлечь виновных к ответственности, говорится в представлении.

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* организация была внесена в реестр иностранных агентов, ликвидирована по решению суда. После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал" в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал".

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