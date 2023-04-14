Правозащитники направили в ООН доклад о нарушениях прав человека в Чечне и Дагестане

14 апреля 2023, 15:02

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Правозащитные организации направили в ООН доклад об ухудшении ситуации с правами человека на Северном Кавказе, описав случаи преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне и Дагестане. Поскольку власти России признают процедуру периодического обзора ООН, им придется отреагировать на этот отчет, указали авторы доклада.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года Комитет по правам человека ООН указал на нарушения прав человека на Северном Кавказе, выделив преследование уроженцев Чечни Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, осужденных за пособничество боевику, а также подавление протестов против мобилизации. Указанные правозащитниками проблемы с правами человека созданы "искусственно", заявил омбудсмен Чечни Мансур Солтаев, назвав доклад "трескотней в ООН".

В 2022 году втрое выросло число обращений в Кризисную группу СК SOS с жалобами на преследования в регионах Северного Кавказа, сообщила 22 февраля эта правозащитная организация. В частности, люди жаловались на притеснения из-за сексуальной или гендерной идентичности. В докладе, опубликованном правозащитной организацией, были приведены истории, в частности, жительницы Ингушетии Лейлы Гиреевой, уроженца Дагестана Магомеда Асхабова, вывезенных в Чечню и осужденных там Салеха Магамадова и Исмаила Исаева и Элины Ухмановой.

Центр защиты прав человека «Мемориал», "Российская правовая инициатива" и Кризисная группа СК SOS подали доклад в рамках процедуры универсального периодического обзора ООН. В своем отчете правозащитники описали ухудшающуюся ситуацию с правами человека на Северном Кавказе, сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS.

"После предыдущего отчета власти попытались создать видимость защиты прав человека в стране, но столкнулись с препятствием — по словам чиновников, они не смогли найти геев в Чечне", - говорится в пресс-релизе, направленном "Кавказскому узлу".

Российским властям не удалось обнаружить факты нарушения прав геев в Чечне, как и самих представителей ЛГБТ, заявил 14 мая 2018 года на заседании рабочей группы ООН по универсальному периодическому обзору в области прав человека и.о. министра юстиции России Александр Коновалов. О преследовании геев в Чечне на заседании неоднократно упоминали представители разных стран, но Коновалов в ответ подчеркнул, что проведенные проверки "не подтвердили наличие фактов нарушения этих прав", и в целом найти в регионе представителей ЛГБТ-сообщества не удалось.

Процедура при ООН по-прежнему официально признается российскими властями, отмечается в сообщении. "Другие государства-члены Совета ООН по правам человека могут предоставить России рекомендации, исходя из данных доклада. Россия должна будет отреагировать на эти рекомендации. Власти обязаны прокомментировать, какие замечания они принимают, а какие - нет", - указали правозащитники.

В докладе отмечается, что ЛГБТ-персоны на Северном Кавказе регулярно подвергаются похищениям, пыткам, "изгнанию джиннов", "убийствам чести" и другим противоправным практикам. "В том числе в отчетах упоминаются кейсы наших подзащитных: Исмаила Исаева и Салеха Магамадова, Салмана Мукаева, Магомеда Асхабова, Аминат Лорсановой и Ибрагима Селимханова", - говорится в сообщении.

Для Чечни характерны преследования по признаку сексуальной ориентации. Если гомосексуальных мужчин преследуют силовики, то судьба лесбиянок и трансгендерных женщин целиком находится в руках их родных, которые бывают не менее жестокими, говорится в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

"Конечно, только от воли российских властей зависит, какие рекомендации будут реализованы, а какие - нет. Но это один из редких механизмов диалога с российскими властями по правам человека, который пока еще остается на международном уровне", - приводятся в пресс-релизе слова сотрудницы «Мемориала» Татьяны Черниковой.

Напомним, еще в апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также о "секретной тюрьме" для геев в Аргуне. Чеченские власти назвали эти материалы провокацией, но опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни подтвердили информацию, отметив, что о физических расправах над геями было известно задолго до публикаций.

После публикаций "Новой газеты" власти Чечни заявили, что, если бы в регионе были геи, с ними расправились бы их же родственники, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет"".

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав на геев, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью ""Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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