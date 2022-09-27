Правозащитники заявили о безнаказанности силовиков на Северном Кавказе

27 сентября 2022, 00:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За 19 лет работы на Северном Кавказе юристам не удалось добиться ни одного обвинительного приговора в отношении сотрудников правоохранительных органов по делам о пытках, указано в исследовании "Команды против пыток"*.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа 2021 года в исследовании "Арифметика пыток: Краснодарский край" говорилось, что в 90% случаев по итогам проверки в Следственном комитете по жалобам на пытки следователи выносят постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом возбуждение уголовного дела "вовсе не является гарантией его эффективного расследования", подчеркнули правозащитники.

По данным северокавказского филиала "Команды против пыток"*, по итогам доследственной проверки по жалобе на пытки в 87 процентах случаях выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, говорится в исследовании "Арифметика пыток: Северо-Кавказский федеральный округ", опубликованном 26 сентября на сайте правозащитной организации.

Отмечается, что это четвертое исследование «Арифметики пыток» о практике расследования жалоб на насилие и жестокое обращение со стороны правоохранителей, в него вошли Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия.

"Самое большое количество незаконных «отказных», а именно пять постановлений, было вынесено по жалобе Михаила Владовского (Чеченская Республика)", - говорится в исследовании.

17 мая 2006 года прокуратура Чечни возбудила дело о пытках жителя региона Михаила Владовского. Сотрудники милиции подвергли его истязаниям за отказ подтвердить участие в совершении теракт.. В октябре 2020 года Европейский суд по правам человека назначил 33 800 евро компенсации Владовскому.

При этом возбуждение уголовного дела вовсе не гарантирует его эффективное расследование в дальнейшем, заявили правозащитники, приведя в качестве примера историю Альберта Хамхоева из Ингушетии. "Уголовное дело было возбуждено спустя всего лишь одно «отказное» постановление. Через полгода появился первый подозреваемый [...] Однако уголовное преследование в отношении [силовика] было прекращено «за отсутствием в его деянии состава преступления»", - говорится в исследовании.

10 сентября 2018 года суд в Назрани приговорил спортсмена Альберта Хамхоева к 1,5 года лишения свободы условно, признав его виновным в хранении оружия. Верховный суд Ингушетии зачел Хамхоеву арест в счет назначенного ему условного лишения свободы, но отказался признать его невиновным в хранении оружия. Сам Хамхоев вину признать отказался и напомнил, что его пытали после задержания. После заявлений Хамхоева о пытках было возбуждено уголовное дело, подозреваемым в нем проходит сотрудник Центра противодействия экстремизму республиканского МВД. В сентябре 2018 года правозащитники заявили, что расследование дела о пытках Хамхоева затягивается. Правозащитники добиваются расследования дела о пытках Хамхоева - оно к апрелю 2021 года останавливалось не менее 13 раз. Следователи не хотят заниматься этим делом, так как если факт пыток будет доказан, придется отменить приговор боксеру по делу о хранении оружия, указал адвокат Александр Караваев.

Правозащитники констатировали, что за 19 лет работы на Северном Кавказе юристам "Команды против пыток"* ни по одному из дел не удалось добиться осуждения сотрудников правоохранительных органов. Лишь по двум делам утверждено обвинительное заключение, они рассматриваются по существу в суде, говорится в исследовании.

"Пожалуй, самым показательным в представленной статистике является тот факт, что за многие годы работы в Чечне, а впоследствии и во всем СКФО, нам так и не удалось получить ни одного приговора в отношении должностных лиц за пытки и похищения, хотя в других регионах нашего присутствия, с момента своего основания, организация добилась привлечения за пытки к ответственности более сотни сотрудников", - указала юрист "Команды против пыток"* Екатерина Ванслова.

По ее словам, только в СКФО пытки и похищения по зафиксированным правозащитниками обращениям "оказались преступлением без наказания", при этом на основе собранных доказательств были установлены факты нарушения прав человека более чем в 40 случаях.

Правозащитники сообщили, что исследование было передано 68 адресатам, в том числе Генпрокуратуре и Следкому России, администрации президента, республиканским омбудсменам, региональным МВД, общественным советам, исполкомпу «Единой России» и главе Чечни Рамзану Кадырову.

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* "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.