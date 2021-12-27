Видео сочинца Ипатова продолжило тренд жалоб на пытки кубанскими силовиками

27 декабря 2021, 10:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Предсмертное видео сочинца Евгения Ипатова обернулось проверками трех ведомств, но, по данным "Комитета против пыток", даже возбуждение дела о пытках не гарантирует эффективного расследования. Во многих случаях жертвам пыток силовиков приходится самим добиваться начала расследования, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", проверку публикации с предсмертным заявлением жителя Сочи Евгения Ипатова, в котором он пожаловался на пытки после задержания, к 26 декабря начали три ведомства: управление МВД по Кубани, райотдел Следственного комитета и прокуратура Сочи. Ранее, по словам руководителя отделения "Комитета против пыток" Сергея Романова, в местном отделе СКР на транспорте отказали в возбуждении дела о доведении Ипатова до самоубийства в связи с отсутствием события преступления.

24 декабря "Новая газета" сообщила, что Евгения Ипатова задержали силовики, а затем отпустили, но через несколько дней он был найден мертвым на железнодорожных путях в Адлере. Издание обнародовало видео, записанное Ипатовым перед смертью. На нем Ипатов утверждал, что его пытали, требуя оговорить себя и признаться в краже 60 тысяч рублей у четы пенсионеров. Родственники Ипатова не поверили в версию полиции о его суициде и обратились за юридической помощью в "Комитет против пыток".

Девять из 10 жалоб на пытки заканчиваются на Кубани отказом возбудить дело

Согласно данным краснодарского филиала "Комитета против пыток", в 90% случаев по итогам проверки в Следственном комитете по жалобам на пытки следователи выносят постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, говорится в исследовании "Арифметика пыток: Краснодарский край", опубликованном 31 августа 2021 года на сайте правозащитной организации.

"Только в двух случаях уголовное дело было возбуждено сразу: по делу Евгения Манченко, где заявитель был жестоко избит сотрудниками полиции при попытке перелезть через забор собственного дома (Евгению был причинён тяжкий вред здоровью), и по делу Ивана Гелиева, смерть которого наступила после помещения в отсек для административно задержанных в полицейском "уазике", – поясняется в исследовании.

При этом возбуждение уголовного дела "вовсе не является гарантией его эффективного расследования", подчеркнули правозащитники. "Так, по уголовному делу Гелиева следствие длится уже пять лет, и за это время оно не менее трех раз приостанавливалось в связи с "невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого", – отмечается в документе.

Согласно практике краснодарского филиала "Комитета против пыток", если уголовное дело по жалобе на пытки возбуждено, то до этого следователи в среднем семь раз отказывают в его возбуждении. "При этом во многих случаях заявителю (и его представителям) приходится самому добиваться отмены "отказного" постановления", – указал "Комитет против пыток".

В Краснодарском крае и в целом в России пытки стали "обыденным явлением" у силовиков, сообщила 26 декабря председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "У современных силовиков пытки – это не эксцесс исполнителя, а система, на которой держится следствие", – сказала она. По сравнению с другими регионами, где работает "Комитет против пыток", Краснодарский край "является одним из самых неблагополучных" в этом отношении, подтвердил глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин.

Заявления о пытках нередко озвучивают задержанные по делу о краже

"Кавказский узел" неоднократно писал о случаях, когда жалобы жителей Кубани на пытки были встречены отказами возбудить уголовные дела. Так, в декабре 2020 года житель Краснодара Евгений Ластин пожаловался правозащитникам, что его задержали и под пытками вынудили признаться в краже бритвенного набора, который он пытался продать на сайте объявлений. С декабря 2020 года по июнь 2021 года следователи семь раз отказывались возбудить уголовное дело о пытках, рассказали в "Комитете против пыток". Прокуратура сочла необоснованными эти отказы.

Житель Краснодара Арам Гамбарян с весны 2017 года требовал начать следствие по его заявлениям о похищении и пытках. 21 марта 2017 года, как сообщал Гамбарян, силовики вывезли его в лес, где избивали, угрожали убить и требовали дать показания по делу о покушении на местного предпринимателя. Лишь в апреле 2018 года юристы "Комитета против пыток" добились возбуждения уголовного дела о превышении полномочий силовиками, которые избили Арама Гамбаряна. До этого прокуратура дважды отменяла отказы следствия расследовать пытки Гамбаряна. 14 декабря стало известно, что суд в Краснодаре признал незаконным бездействие следствия.

Одним из известных случаев стало дело строителя сочинских олимпийских объектов Мардироса Демерчяна. Он был обвинен в краже кабеля и подвергся жестоким пыткам. Однако следствие отказалось возбуждать дело о пытках, более того самому Демерчяну было предъявлено обвинение в ложном доносе. Суд признал его виновным, но приговор был отменен, а дело направили на повторное рассмотрение. В мае 2018 года суд в Адлере закрыл дело Демерчяна о краже кабеля и ложном доносе на полицейских, но не реабилитировал обвиняемого.

По словам родственников Мардироса, после того как семья фактически потеряла кормильца, денег не хватает даже на еду, говорится в материале "Кавказского узла" "Жизнь после пыток. Как живет Мардирос Демерчян после издевательств правоохранителей".

* организация по решению Минюста внесена в список НКО, выполняющих функции иноагента.