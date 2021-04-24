Правозащитники заявили о нежелании СК расследовать дело о пытках боксера Хамхоева

24 апреля 2021, 02:08

Дело о пытках жителя Ингушетии Альберта Хамхоева приостанавливалось 13 раз, тем временем основные доказательства по делу уже собраны, далее все зависит от инициативы следствия, заявил юрист "Комитета против пыток" Магомед Аламов. Следователи не хотят заниматься этим делом, так как если факт пыток будет доказан, придется отменить приговор боксеру по делу о хранении оружия, указал адвокат Александр Караваев.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября 2018 года суд в Назрани приговорил спортсмена Альберта Хамхоева к 1,5 года лишения свободы условно, признав его виновным в хранении оружия. Сам Хамхоев вину признать отказался и напомнил, что его пытали после задержания. Верховный суд Ингушетии зачел Хамхоеву арест в счет назначенного ему условного лишения свободы, но отказался признать его невиновным в хранении оружия. Правозащитники добиваются расследования дела о пытках Хамхоева - оно к июлю 2020 года останавливалось не менее девяти раз. Юрист "Комитета против пыток" Магомед Аламов заявил о подлоге в материалах дела.

После заявлений Хамхоева о том, что его пытали после задержания, было возбуждено уголовное дело, подозреваемым в нем проходит сотрудник Центра противодействия экстремизму республиканского МВД. В сентябре 2018 года представители "Комитета против пыток" Магомед Аламов и Альберт Кузнецов заявили, что расследование дела о пытках Хамхоева затягивается.

Прокуратура Ингушетии отменила очередное приостановление расследования уголовного дела о пытках Хамхоева, сообщил 23 апреля "Комитет против пыток". Всего за время расследования уголовное дело приостанавливалось 13 раз, последний - 11 января 2021 года. Юристы "Комитета против пыток" обжаловали очередное постановление следователя о приостановлении дела, и 8 апреля оно было отменено прокурором, говорится в пресс-релизе комитета.

В решении прокурор указал, что следователь по уголовному делу не провел множество следственных действий. "Он не допросил сотрудников УФСБ по Ингушетии, которые проводили с Альбертом Хамхоевым оперативно-розыскные мероприятия в следственном изоляторе, не изучил информацию о телефонных соединениях сотрудников центра "Э", не провел очных ставок между свидетелем и полицейскими", - сообщил комитет.

Все телефонные соединения сотрудников центра Э, кроме одного, были запрошены и получены, они есть в материалах уголовного дела о пытках, но по ним нет никаких результатов, следователь их не изучал, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель северо-кавказского отделения "Комитета против пыток" Магомед Аламов. Он считает, что телефонные соединения еще одного сотрудника можно получить.

Основные доказательства по делу уже собраны, они просто не изучаются, подчеркнул юрист. "Хамхоев опознал [сотрудник центра Э]. Более того, был проведен следственный эксперимент, в ходе которого было установлено, что Хамхоев мог видеть человека, который применял к нему насилие в здании Центра "Э", через дырочку в пакете. Он мог видеть, кто его избивал, и эти его показания не подвергаются сомнению", - сказал Аламов

Правозащитник отметил, что уголовное дело о пытках Хамхоева было объединено с другим уголовным делом, по факту применения насилия к Абдулмалику Албагачиеву. "Прокурор в свое решение об отмене постановления следователя о приостановлении расследования дела Хамхоева включил и то, что не было сделано по делу Албагачиева. Там, как указал прокурор, не были допрошены врачи, некоторые сотрудники ЦПЭ, а также не проведены очные ставки между потерпевшим Албагачиевым и сотрудниками ЦПЭ. Еще не проведены очные ставки между бывшим сотрудником ЦПЭ, который дал показания в пользу Хамхоева, и действовавшими на тот период сотрудниками, его сослуживцами", - пояснил адвокат.

В августе 2018 года суд приговорил жителя Ингушетии Абдулмалика Албагачиева к девяти годам колонии. Его признали виновным в причастности к сирийским боевикам. В суде Албагачиев неоднократно заявлял, что признательные показания были выбиты у него в результате пыток в административном здании в Назрани*. 7 мая 2018 года в отношении проводивших допрос Албагачиева сотрудников ингушского центра "Э" было заведено уголовное дело.

Следователь объединил дела потому, что по обоим делам проходят сотрудники ЦПЭ, и это было примерно в один период, с небольшой временной разницей, сказал Аламов. "То есть приостановка дела Хамхоева автоматически означает приостановку дела Албагачиева", - подчеркнул он.

Даже спустя 3,5 года эффективно провести проверку по делу о пытках Хамхоева возможно, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник северо-кавказского отделения КПП Константин Гусев. "В расследовании пыток главное - это медицинская часть, то есть наличие телесных повреждений. Они есть, и они запротоколированы. Все остальные мероприятия зависят от энтузиазма следователя", - пояснил он.

"Я думаю, это будет достаточно долгий "пинг-понг". Но и заявитель, и мы непреклонны, будем идти до конца", - сказал Гусев.

Смена руководства республики и различных правоохранительных ведомств в Ингушетии не не отразилась на расследовании пыток Хамхоева, подчеркнул Гусев. "Все это никак не влияет на расследование дел о пытках. Пытки - зона, которой госслужащие никогда не будут касаться. И не только госслужащие. Это слишком привычное явление на Кавказе, в частности, в Ингушетии, это норма. Поэтому успех любого дела о пытках, превышении должностных полномочий зависит от энтузиазма родственников и немногочисленных правозащитников. Хамхоевы оказались сильными", - отметил он.

2 ноября 2019 года в Москве был застрелен начальник ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев. Также погиб его брат Ахмед Эльджаркиев, врач одной из московских больниц. Глава ингушского Центра "Э" Ибрагим Эльджаркиев мог влиять на следствие по делу о пытках боксера Альберта Хамхоева, но теперь есть шанс довести дело до суда, заявили в ноябре 2019 года адвокаты "Комитета против пыток".

Приговор по основному делу Хамхоева может мешать расследованию дела о пытках, заявил адвокат. "Подтверждение пыток свидетельствует о незаконности самого уголовного преследования по основному делу (о хранении оружия). Если человека незаконно задержали, избивали и пытали током, и это доказано, то нельзя говорить о законности приговора", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Александр Караваев по делу Хамхоева о хранении оружия.

Бывший сотрудник Центра "Э" давал показания в суде в рамках дела о хранении оружия Хамхоева и указал, что бывший глава ингушского ЦПЭ "давал указание оперативникам в этот день подкинуть что-нибудь, оружие либо наркотики", он косвенно подтвердил, что в тот вечер пытали кого-то из задержанных, сказал Караваев. "Там никого, кроме Хамхоева, быть не могло, и сам Хамхоев тоже говорил о том, что он был там", - отметил адвокат. "Отчасти этот пыточный кейс вышел из нашего первого, основного дела", - отметил Караваев.

Прогнозировать, будет ли расследоваться дело о пытках Хамхоева, сложно, сказал он. "Можно прогнозировать, что будет, если не будут расследовать. Будет Европейский суд по правам человека, однозначно признают нарушение прав Хамхоева, будут говорить о необходимости возбудить уголовное дело и провести адекватное расследование, взыщут деньги с Российской Федерации. Это и репутационно для нас плохо, и с точки зрения того, что правонарушители ушли от ответственности, тоже плохо", - отметил адвокат.

"Дело не только в конкретном Хамхоеве... Дело в том, что в принципе следственный комитет очень неохотно возбуждает пыточные дела. Практика, когда раз за разом отказывают в возбуждении уголовного дела, и в итоге это ничем не заканчивается, для России является нормой", - сказал Караваев.

Он считает, что если дело будет надлежащим образом расследовано, найдут и осудят виновных, то в рамках дела о пытках будут подняты, в том числе, обстоятельства задержания Хамхоева по делу о хранении оружия. "Это означает основания для пересмотра приговора. Будет доказано, что человек действительно был незаконно задержан, незаконно содержался под стражей, еще его и пытали", - заключил адвокат.

Альберту Хамхоеву удалось восстановиться после пыток, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" его мать. Она назвала несправедливым решение о приостановке расследования дела о пытках. "Они должны были давно уже решить этот вопрос и... решение вынести в пользу моего сына. Там есть и свидетельские показания, и всё для этого необходимое", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Аза Хамхоева.

По ее словам, пытки не прошли для ее сына без следа. После случившегося Альберт уехал из Ингушетии, и это, конечно, было связано с произошедшим, отметила она. "Это все и на нервах, и на психике, и на здоровье отражается... Для нас это тоже было очень тяжело. Альберту пришлось и лечиться, и обследоваться. Пришлось реабилитироваться. Но он уже восстановился, занимается спортом, участвует в соревнованиях", - сказала она.