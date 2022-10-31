Преследование родственниками сестер из Дагестана вошло в противоречие с нормами ислама

31 октября 2022, 14:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

"Убийство чести" как наказание за отказ от брака не предусмотрено ни в исламе, ни в шариате или мусульманских обычаях, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы преследование родственниками четырех дагестанских сестер. Мужчины в Дагестане нередко апеллируют к понятию "убийства чести" по неграмотности, чтобы оправдать домашнее насилие, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября пограничники в Северной Осетии отказались пропускать в Грузию четырех девушек из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, и удерживали их на пропускном пункте до приезда родственников. Сами девушки утверждали, что дома их избивали, запрещали получать образование и пытались силой выдать замуж, в том числе за родственника. Они просили не возвращать их родным, опасаясь, что те ищут их, "чтобы убить". 30 октября девушек пропустили на территорию Грузии, там они находятся в более безопасном месте, сообщили правозащитники.

Патимат Магомедова, Хадижат и Патимат Хизриевы и Аминат Газимагомедова – родственницы (две родные сестры, двоюродная и троюродная). Сбежав из дома, они три месяца находились в кризисных квартирах, рассказала "Кавказскому узлу" журналистка и правозащитница Светлана Анохина.

Отказ выйти замуж за человека, которого навязывают родственники, не может стать основанием для "убийства чести", указал старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности, сотрудник МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Дело в том, что убийство чести – это беззаконие. Согласно шариату, вина женщины должна быть доказана. Например, если речь идет об измене, то этот факт должны подтвердить четыре свидетеля. Только в этом случае убийство женщины может стать возможным, но только по решению шариатского суда. Исполнитель убийства тоже назначается по решению шариатского суда. Это не обязательно должен быть близкий родственник. Но то, что я говорю, никаким образом не относится к истории этих девушек", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" ""Убийства чести" на Северном Кавказе".

Понятие "убийства чести" вообще неприменимо к этой ситуации, подчеркнул кавказовед. "Убивать за отказ выходить замуж невозможно ни по исламу, ни по адатам. Таких причин в исламе нет. Нет также в адатах и обычаях. Это спекуляции мужчин, которые применяют домашнее насилие, привыкли заставлять женщин делать то, что они считают правильным. И если женщина сопротивляется, он применяет насилие, угрожает, убивает и потом объясняет это убийством чести. Что в корне неправильно и незаконно", - сказал Ярлыкапов.

Во многих случаях эти люди ссылаются на шариатские понятия, но при этом сами не знают, что шариат запрещает насилие в семье, добавил эксперт. "Для того, чтобы оправдать свои действия, они придумывают и ссылаются на убийство чести. Люди пользуются консервативными настроениями в обществе, стремятся сделать так, чтобы общество их поддерживало. И вот эти настроения вкупе с неграмотностью населения, которые ссылаются на шариат, но мало что знают о нем, приводят к историям, как у этих девушек", - сказал он.

Отказ от брака не может быть поводом для "убийства чести", указал и этнолог, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов. "Выходить замуж за родственника – это нормально во многих народах. Такой обычай действительно есть. Но никогда не было законных оснований убивать за отказ от такого брака. Насильственно выдавали замуж, да, и бывало, что со временем [такой] брак становился счастливым, но это было в прошлом веке. Сейчас прокуратура, надзорные органы должны следить, чтобы насильственной выдачи замуж не было, поскольку это незаконно", - сказал Арутюнов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, убийство возможно только по решению шариатского суда, если женщина совершила измену и есть не менее четырех свидетелей. "Другие причины, как, например, отказ от брака, не могут быть основанием для убийства женщины. Это придумывается мужчинами, чтобы оправдать свои действия. Они не так трактуют обычаи и адаты, и, как итог, совершают действия, которые противоречат как исламским традициям, так и шариату. Убийство чести стало оправданием для любых ситуаций, когда мужчина считает, что задета его честь и можно прибегать к этому понятию", - отметил Артуюнов.

Даже приблизительных данных о числе убийств чести нет, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова. "Причина в том, что большинство подобных случаев «удается» скрыть. Их намного больше, чем тех, о которых мы знаем, и тех, по которым был вынесен приговор. По этому году я не проводила пока исследование и не анализировала. Точно ответить пока не могу. Но совсем недавно был случай убийства сестры и соседа в Дагестане. Он известен, так как произошел на улице. Но большинство "убийств чести" продумываются и планируются. Тогда жертва просто исчезает и никто ее не ищет", - сказала она.

По ее словам, обычно женщин и девушек убивают, объясняя эти убийства «убийством чести», за "запятнание чести семьи, позор, наговоры, противоречащее традициям поведение". "А зачастую просто за сплетни", - отметила Саиду Сиражудинова.

В Дагестане это происходит уже на системной основе в силу того, что такие факты не регистрируются, добавила она. "Учитывая высокое количество "убийств чести", поддержку практики населением, широкую распространённость, мы можем говорить о системности на настоящий момент", - подчеркнула Сиражудинова.

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