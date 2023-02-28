Япония ввела санкции против двоюродного брата Рамзана Кадырова

28 февраля 2023, 11:46

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Власти Японии ввели санкции в отношении 73 организаций и 48 граждан России, ограничения введены в том числе против Турпал-Али Ибрагимова, который является двоюродным братом главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 декабря 2022 года стало известно, что Евросоюз ввел санкции в отношении 49 организаций и 141 гражданина России. Под ограничения попали в том числе дочери главы Чечни Айшат и Хадижат Кадыровы, а также его двоюродный брат Турпал-Али Ибрагимов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под санкциями США с 2017 года, а под санкциями Евросоюза - с 2014 года. Ранее США ужесточили санкции против Рамзана Кадырова, распространив их на родственниц главы Чечни - супругу Медни и трех дочерей, а также Фатиму Хазуеву и Аминад Ахмадову, которых в списке назвали женами Кадырова. "Кавказский узел" подготовил справочный материал о санкциях против Рамзана Кадырова и его окружения "Кадыров: шесть лет под санкциями".

Власти Япония в рамках очередного пакета санкций против России ввели ограничения в отношении ряда ее граждан и организаций. Санкции подразумевают заморозку активов в случае их обнаружения.

Под ограничения в том числе подпал Турпал-Али Ибрагимов, названный родственником главы Чечни Рамзана Кадырова, передал сегодня ТАСС.

Кроме того в списке организаций состоит в том числе Ростовский вертолетный производственный комплекс, передал "Интерфакс".

Всего под санкции подпало 48 граждан России и 73 организации. Кроме того, против 21 организации, в том числе ЧВК "Вагнер", введены экспортные ограничения.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", сделанным в 2018 году, из 158 крупных чиновников в Чечне 30% - это родственники Кадырова, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы республики направлена на укрепление позиций и продвижение интересов клана Кадырова, следует из видео "Власть в Чечне как семейный бизнес Рамзана Кадырова", опубликованном "Кавказским узлом" в июне 2018 года.

Напомним, 27 февраля стало известно, что власти Украины ввели санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, омбудсмена республики Мансура Солтаева, первых заместителей губернатора Ростовской области Игоря Гуськова и Виктора Гончарова, а также омбудсмена Ростовской области Ирины Черкасовой и омбудсмена Дагестана Марины Ежовой.

"Кавказский узел" также писал, что 30 ноября власти Великобритании включили в связи со спецоперацией на Украине в санкционный список главу Дагестана Сергея Меликова. Политик после этого заявил, что новость о том, что против него введены ограничения, он воспринял равнодушно.

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