Политологи объяснили семейный характер санкций США против Керимова и Кадырова

17 ноября 2022, 00:29

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Распространяя санкции на родственников Сулеймана Керимова и Рамзана Кадырова, США оценивают зависимость этих политических деятелей от Кремля и их способность влиять на Путина, полагает замдиректора Института США и Канады РАН Павел Золотарев. Родственникам высокопоставленных чиновников не обязательно иметь связь с конкретными политическими или экономическими проектами, чтобы попасть под санкции США, считает профессор кафедры мировой политики НИУ ВШЭ Владимир Батюк.

Как сообщал "Кавказский узел", Минфин США ввел санкции против родственников сенатора от Дагестана и миллиардера Сулеймана Керимова, а также его партнеров. В сентябре США ужесточили санкции против Рамзана Кадырова, распространив их на родственниц главы Чечни - супругу Медни и трех дочерей, а также Фатиму Хазуеву и Аминад Ахмадову, которых в списке назвали женами Кадырова.

Сулейман Керимов с марта 2022 года включен в список российских бизнесменов, попавших под ограничительные меры Евросоюза в связи со спецоперацией на Украине. Биография Сулеймана Керимова опубликована на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии". Рамзан Кадыров находится под санкциями США с 2017 года, а под санкциями Евросоюза - с 2014 года, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Кадыров: шесть лет под санкциями".

Санкции США против родственников влиятельных российских политиков и бизнесменов, таких как Сулейман Керимов и Рамзан Кадыров, укладываются в общую повестку ужесточения санкций, считает сотрудник Фонда Карнеги Никита Петров.

Он отметил, что сами по себе персональные санкции против российских деятелей являются сравнительно новой практикой, поэтому нельзя уверенно говорить о принципах, по которым Минфин США распространяет санкции на членов семьи конкретного политика.

«Имели место санкции против родственников латиноамериканских диктаторов или их судебные преследования, связанные с финансовыми вопросами. Против руководителей СССР, как и членов их семей, в советское время индивидуальные санкции со стороны США никогда не вводились, могли иногда не выдавать визы. Но СССР был изолированной системой — свободного выезда из страны не было», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Санкции, введенные США против родственников влиятельных россиян, оспорить невозможно, однако всемирного характера они не имеют - в некоторых странах, в частности в Китае, для фигурантов американских санкционных списков нет никаких ограничений, отметил Петров. «С точки зрения международного права нарушений в введении санкций нет. Каждая страна сама решает — разрешать или запрещать въезд, разрешать или нет финансовые операции», - заключил он.

Приближенные к главе Чечни Рамзану Кадырову владеют апартаментами и виллами в Дубае стоимостью от сотен тысяч долларов до нескольких миллионов, говорится в опубликованном 3 мая расследовании "Важных историй"*. Ранее, в январе 2021 года издание также сообщило, что чеченские чиновники из числа родственников Рамзана Кадырова владеют квартирами в элитном московском жилом комплексе, но не отчитываются о них в декларациях. Какими жилыми объектами в Москве владеют Кадыров и его окружение, говорится в справке "Кавказского узла" "Без деклараций: элитное жилье близких Кадырова".

Распространение санкций на родственников высокопоставленных российских чиновников можно уже считать стандартной практикой США, особого подхода в этом процессе нет, считает профессор кафедры мировой политики НИУ ВШЭ, американист Владимир Батюк. «Такие санкции уже вводились неоднократно. Люди попадают под санкции просто потому, что они родственники лица, а не за конкретные проекты», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Замдиректора Института США и Канады РАН Павел Золотарев согласен с мнением, что включение родственников влиятельных российских деятелей в санкционные списки идет в общем русле санкционной политики. «Я не оценивал по персоналиям, какого принципа придерживаются американцы при введении санкций, но общая направленность санкций понятна. Они в основном бьют по ближайшему окружению Путина: это с одной стороны те, кто от него зависят, а с другой стороны, те, кто могут оказать влияние. Что касается членов семей, то не обязательно (с ними связаны) какие-то конкретные проекты, не устраивающие США», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

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