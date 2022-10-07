Япония распространила санкции на близких Кадырова

07 октября 2022, 10:43

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Правительство Японии, ранее решившее заморозить активы главы Чечни, распространило санкции на его супругу и трех дочерей, а также двух женщин, названных в списке женами Рамзана Кадырова. Под санкции Японии попали также руководитель чеченского управления Росгвардии и его заместитель.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта власти Японии включили Рамзана Кадырова в список российских чиновников, чьи активы в этой стране решено заморозить. Глава Чечни заверил, что активов в Японии не имеет и санкций не боится.

Минфин США внес Рамзана Кадырова в санкционный список Магнитского еще в декабре 2017 года, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. 15 сентября ведомство заявило, что в санкционный список, помимо самого Кадырова, внесены его супруга Медни и три дочери, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова, которых в списке назвали женами главы Чечни. Ведомство пояснило, что "Кадыров накопил огромное состояние благодаря своим близким отношениям с Владимиром Путиным".

Правительство Японии внесло в санкционный список 58 российских граждан и девять организаций, а также 23 чиновников из присоединенных к России территорий Донбасса и востока Украины, следует из документа, опубликованного сегодня на сайте Минфина Японии.

Под экономические ограничения попали в том числе супруга главы Чечни Медни Кадырова, его дочери Айшат, Карина (Хадижат. - Прим. "Кавказского узла) и Табарик Кадыровы, а также Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова, которые в списке названы женами Кадырова.

Кроме того, в список включены руководитель Управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов и его заместитель Алибек Делимханов.

Шарип Делимханов и Алибек Делимханов в июле были также включены в санкционный список Евросоюза, который считает, что они руководили чеченскими силовиками во время военной операции на Украине.

Под ограничения попали также родственники премьер-министра России Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу, директора Росгвардии Виктора Золотова и другие люди.

Решение правительства Японии обусловлено присоединением к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Украины, активы попавших под санкции будут заморожены, пишет сегодня "Коммерсант".

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