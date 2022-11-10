Алаудинов и Даудов попали под санкции Польши

10 ноября 2022, 20:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Помощник главы Чечни Апти Алаудинов и председатель парламента Чечни Магомед Даудов признаны нежелательными лицами на территории Польши. Санкции против Алаудинова и Даудова Польша обосновала их связью с теми, кто поддерживает военную операцию России на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября Рамзан Кадыров сообщил, что командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов после отставки с должности секретаря Совбеза Чечни получил воинское звание генерал-майора и занял пост замкомандующего по ведению боевых действий армейского корпуса Народной милиции ЛНР, сохранив при этом должность помощника главы Чечни. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики сочли, что назначение Алаудинова на пост в милиции ЛНР стало элементом стратегии Кадырова, который пытается с помощью верного ему человека расширить сферу своего влияния.

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов попал под национальные санкции Польши, сообщило сегодня РИА "Новости".

Введение санкций против Алаудинова Польша обосновала его "непосредственной связью" с лицами, располагающими средствами, которые используются для поддержки военной операции России на Украине. Апти Алаудинов с 2020 года находится под санкциями Великобритании, но до сих пор не фигурирует в санкционных списках Евросоюза, подчеркивается в сообщении о введении санкций против Алаудинова на сайте МВД Польши.

В сообщении МВД Польши указано также, что под польские санкции попал председатель парламента Чечни Магомед Даудов - с той же формулировкой, что и Алаудинов. Теперь Алаудинов и Даудов являются нежелательными лицами на территории Польши, а их возможные активы в этой стране подлежат заморозке, объявила польская полиция. В санкционный список, в котором среди прочих фигурируют Алаудинов и Даудов, включены 17 россиян.

Магомед Даудов - бывший чеченский боевик, получивший звание "Героя России", председатель парламента Чечни при Рамзане Кадырове, говорится в биографической справке об этом чиновнике, подготовленной "Кавказским узлом".

Апти Алаудинов в интервью телеканалу НТС после слов о том, что первым этапом победы в военной операции является "водружение флагов в Киеве", заявил, что "этого же самого заслуживает и Варшава, и весь блок НАТО", следует из видеозаписи интервью, опубликованной в Telegram-канале Алаудинова 9 ноября.

В декабре 2014 года Алаудинов и Даудов были включены Минфином США в так называемый "список Магнитского" - принятый в декабре 2012 года в США закон, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права.

Апти Алаудинов был уволен с поста замглавы МВД (начальника полиции) Чечни указом президента от 18 марта 2021 года. Это произошло на фоне резонанса от публикации "Новой газеты" с рассказом бывшего бойца полка имени Кадырова, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Алаудинов лично осуществлял преследование инакомыслящих по сфабрикованным делам и запугивал критиков властей, в связи с чем пользуется в Чечне славой жестокого человека, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Светлана Ганнушкина тогда поделилась с "Кавказским узлом" мнением, что у Алаудинова на посту замминистра внутренних дел фактически было больше власти, чем у самого главы МВД республики.

Увольнение Алаудинова с поста начальника полиции стало признаком его опалы, указали некоторые из опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков. 23 марта 2021 года стало известно, что Алаудинов назначен помощником главы Чечни.

Для Апти Алаудинова командировка на Украину стала шансом вернуть влияние в Чечне, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и кавказовед Руслан Кутаев.

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