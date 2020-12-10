Парад в Баку привлек внимание российских аналитиков

10 декабря 2020, 23:52

По вооружению, показанному на парадах, не стоит судить об истинном состоянии вооруженных сил той или иной страны, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты, комментируя посвященный завершению боев в Нагорном Карабахе военный парад в Баку. Решающую роль в исходе войны сыграли не беспилотники, а качество подготовки военных, считают они.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на площади Азадлыг (Свободы) в Баку прошел парад, посвященный завершению боев в Нагорном Карабахе. За парадом победы в Отечественной войне наблюдали Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган. В нем приняли участие и турецкие военные. Были продемонстрированы беспилотники, сыгравшие важную роль в ходе боев, и трофейная техника армий Карабаха и Армении.

10 ноября, когда вступила в силу договоренность о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, объявлено в Азербайджане Днем победы в Отечественной войне, а 27 сентября, когда началось осеннее обострение конфликта - Днем памяти погибших.

Военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин, посмотрев кадры с парада в Баку, отметил, что продемонстрированное вооружение было представлено ранее. «Оружие показали то же самое, что на последних парадах. Ничего сверхнового, чего не было в каталогах вооружения Азербайджана, не продемонстрировали. Основное оружие - российское, кроме беспилотников и некоторых артиллерийских систем», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Шурыгина, беспилотники также ранее присутствовали на парадах. «Азербайджан достаточно далеко продвинулся в производстве беспилотников, он их делает почти полтора десятка лет. Сначала модернизировали те, которые покупали - в основном, израильские, потом начали производить собственные на этой же основе, начали производить барражирующие боеприпасы... Единственное - еще были продемонстрированы турецкие беспилотники "Байрактар 2". Их покупка и наличие у Азербайджана и в прошлые годы не составляли никакой военной тайны», - отметил он.

Шурыгин уверен, что перевес в войне позволили одержать не дроны. «Это такой пиар, которые создан журналистами... Надо сравнить потери. Армения потеряла официально 2500, реальные цифры, я думаю, колеблются где-то около 5000. Азербайджан заявил о 2800 погибших. Это говорит о том, что [в войне в Нагорном Карабахе достигнуть перевеса помогли] не израильские-азербайджанские-турецкие беспилотники, а пехота, танки, артиллерия, которые несли потери от огня противника. Это были очень тяжелые бои для обеих сторон. В этом случае победили все-таки не беспилотники, и война не была дистанционная», - пояснил он.

Потери обеих сторон во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе примерно равны, суммарное число погибших примерно составит до 10,3 тысячи человек, подсчитал ранее блогер "Кавказского узла". Количество погибших с обеих сторон в карабахском конфликте примерно одинаково, согласились российские военные обозреватели.

Военный эксперт считает, что азербайджанская армия сохранила свою мощь, несмотря на войну в Карабахе, и даже укрепила её. "Более того, она приобрела определенный кураж, вкус победы, боевой дух. Это очень важно в военном деле наряду с современной техникой и вооружением", - указал Шурыгин. Он считает, что 28 лет назад именно боевой дух помог Армении. Однако когда боевым духом "начинают заменять реальное вооружение, реальную боевую подготовку... тогда и происходит такая история, которую мы видели всего лишь месяц назад», - резюмировал Шурыгин.

По технике на парадах не стоит судить об истинном состоянии вооруженных сил той или иной страны, считает политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

"Парад - это всегда политическое событие... страна специально показывает свою мощь и возможности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По словам Кошкина, к началу этой войны эксперты исходили из того, что обе армии (Азербайджана и Армении) подготовлены примерно одинаково. Но победа, судя по результатам боев и совместного соглашения Путина, Алиева и Пашиняна, оказалась за Азербайджаном. Баку празднует её парадом", - отметил он.

По условиям мирного соглашения, две трети территории, которую до 27 сентября контролировал Степанакерт, переходит под контроль Баку. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Кошкин указал, что Азербайджан довольно успешно использовал беспилотники, в том числе байрактары, но со стороны войск противовоздушной обороны Армении не было никакого "серьезного противодействия в виде радио-электронной борьбы и со стороны средств ПВО".

"Вот это, наверное, и явилось причиной успешного применения беспилотников", - сказал он.

Политолог считает, что беспилотники как таковые не решают исход сражения. "Они в определенной степени могут обеспечить успех боевых действий, и то, если их не ждут... В этом столкновении беспилотники просто не встретили никакого противодействия. Говорить, что они определили успех сражения, я думаю, будет не совсем правильно", - считает Кошкин.

По его мнению, итоги войны показывают, насколько тщательно были подготовлены сами вооруженные силы. «Сражения показали, что Азербайджан готовился все эти годы. Армения тоже готовилась, только вот степень подготовленности оказалась разная, технологии разные», - пояснил Кошкин.

Политолог Александр Перенджиев считает, что переданные Азербайджану территории указывают на его победу и свидетельствуют о потенциале его армии. «Когда начинались эти события 27 сентября, такого даже не ожидали... Это, конечно, огромнейшая территория", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Нынешняя военно-стратегическая ситуация свидетельствует о том, что если Азербайджан захочет вернуть военным путем оставшиеся территории, то он это сделает, считает политолог.

Перенджиев отметил, что в рядах армянских вооруженных сил происходили странности. "С одной стороны, была решимость азербайджанской армии вернуть эту территорию. Но что-то сдерживало саму армянскую армию от эффективного сопротивления", - сказал он. По его словам, Армения, находясь в обороне, понесла слишком большое число потерь. "Сказать что от них (беспилотников) нельзя было защититься, нельзя. Такое ощущение, что кто-то заранее вывел (из строя всю) систему ПВО армянской стороны или было просто неумение применять эту технику», - предположил политолог.

Он считает, что Алиев в этой войне показал себя как грамотный руководитель. "Армянская сторона больше потеряла бы, если бы не подписала соглашение. Алиев [же решил, что незачем] терять огромное количество военнослужащих, которые приобрели богатый боевой опыт. Их задача сейчас - передать опыт молодым, которые будут приходить", - сказал политолог. Перенджиев отметил, что армия только выиграет, если останутся военные, которые имеют боевой опыт, это поможет Азербайджану при необходимости вернуть оставшееся территории.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает, что не парады определяют мощь той или иной армии. «Только что закончившаяся война говорит сама за себя. Это гораздо важнее, чем парад», - сказал он.

Обстановка в зоне карабахского конфликта обострилась с 27 сентября, полномасштабные боевые действия длились до 9 ноября. 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".