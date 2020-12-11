Востоковеды поспорили о бонусах Турции от поддержки Азербайджана в Карабахе

11 декабря 2020, 05:13

Выгодные условия поставок нефти и газа являются главными экономическими бонусами для Турции за поддержку Азербайджана в карабахском конфликте, считает Владимир Сотников. Анкара вправе требовать преференций от своего соседа, полагает Борис Долгов. Политические выгоды Турции не менее весомы, чем экономические, указал Алексей Малашенко.

Как информировал "Кавказский узел", 10 ноября, когда вступила в силу договоренность о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, объявлено в Азербайджане Днем победы в Отечественной войне, а 27 сентября, когда началось осеннее обострение конфликта - Днем памяти погибших. 10 декабря на площади Азадлыг (Свободы) в Баку прошел парад, посвященный завершению боев в Нагорном Карабахе. За парадом победы в Отечественной войне наблюдали Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган. В нем приняли участие и турецкие военные. Были продемонстрированы беспилотники, сыгравшие важную роль в ходе боев, и трофейная техника армий Карабаха и Армении.

Требование Армении убрать из зоны карабахского конфликта турецких военных будет проигнорировано Анкарой ввиду слабой геополитической позиции Еревана, считает востоковед Борис Долгов. Армения намерена последовательно требовать вывода турецких военных, но турецкая дипломатия основана на военном присутствии в Азербайджане, полагает политолог Андрей Арешев.

Альянс с Баку позволит Анкаре решить проблему с поставками нефти

Нефть и газ являются главными бонусами, которые Турция получит за поддержку Азербайджана в войне, считает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

"Нефть - краеугольный камень, который питает экономику Турции, у которой проблемы с поставками черного золота из стран Ближнего Востока. Это возможность для Эрдогана получать нефть и газ Азербайджана по более выгодным условиям. Это основная экономическая выгода Турции в этой ситуации. Кроме того, Турция надеется увеличить товарооборот", - сказал Сотников корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, эти шаги вписываются в логику обновленной стратегии пантюркизма. "Стратегия пантюркизма предполагает, что этнически родственные Турции страны объединяются. А регион Кавказа территориально находится очень близко к Турции, и она рассматривает этот регион как зону своих коренных интересов. Поэтому военная, финансовая, политическая поддержка Турции Азербайджану - это часть пантюркистского плана, который продвигается Эрдоганом", - отметил он.

Теперь Алиев в большом долгу у Эрдогана, полагает Сотников. "Независимость Азербайджана пошатнулась, насколько - увидим в ближайшее время, это зависит от шагов Баку. Как бы Алиев ни хотел выглядеть независимым политиком, он очень зависим от Турции. Мне сложно сказать, чем будет платить Алиев по этим долгам, но полагаю, что это, в первую очередь, низкие цены на нефть. Наверное, еще Турция попросит расположить свои военные базы на территории Азербайджана. Не исключаю, что захочет разместить войска на территориях, отошедших Баку после войны. Азербайджан наверняка вынужден будет на это пойти", - сказал он.

11 ноября министры обороны России и Турции подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе, турецкие военные намерены проработать там не менее года. Он будет находиться на территории Азербайджана и займется сбором, обобщением и проверкой информации о соблюдении перемирия в Нагорном Карабахе. Глава МИД России Сергей Лавров при этом заверил, что наблюдатели из Турции не будут присутствовать в зоне конфликта наряду с российскими миротворцами. По условиям мирного соглашения, две трети территории, которую до 27 сентября контролировал Степанакерт, переходит под контроль Баку. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Альянс Турции и Азербайджана является угрозой для Москвы и Еревана, считает историк. "Создание военных баз Турции в Азербайджане у новых границ Армении - это угрозы для Армении и России. В Армении сейчас неспокойно, и если реваншисты решат сейчас возобновить войну, то это угроза также для России. Возобновление войны еще больше усилит военное сотрудничество между Баку и Анкарой", - отметил Сотников.

Эрдоган в Азербайджане получил больше политических, чем экономических выгод

Турция поддержала Азербайджан для удовлетворения своих политических амбиций, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

"Альянс Турции с Азербайджаном, в первую очередь, связан с политическими амбициями Анкары. Вряд ли Турция получит какие-то весомые экономические бонусы от Азербайджана. Много разговоров о возможностях резкого развития экономических взаимодействий этих двух стран. Да, какое-то продвижение возможно. Но не такое, что можно исправить тяжелую экономическую ситуацию в Турции. Что касается политических выгод, да, они есть. Эрдогану было важно подтвердить свой статус старшего брата тюркских народов", - сказал Малашенко «Кавказскому узлу».

По его мнению, Турция старается продвигать идеи пантюркизма, но не все страны их поддерживают. "Все тюркские государства, в том числе Азербайджан, подчеркивают, что они национальные государства. А если ты принимаешь пантюркизм, то ты принимаешь главенство Турции. Этого они не хотят, не принимают. Сотрудничество с Турцией идет, но пантюркизм не приветствуется на государственном уровне", - отметил он.

"Ильхам Алиев – прагматик. Он прекрасно понимает, что Турция воспринимает Азербайджан как младшего брата, не равного партнера, а младшего брата... Приглашать Эрдогана на военные парад, благодарить за поддержку, выражать уважение и тому подобное он всегда будет делать. Но уступать часть независимости страны он не будет. Турецкие военные уже там, и этого на данном этапе достаточно в качестве благодарности за помощь в войне. Алиев на этом этапе не готов уступать свою независимость, тем более после успешной войны", - уверен Малашенко.

Он не видит угроз для России и Армении от азербайджано-турецкого альянса. "Россия получает возможность увеличить свое военное присутствие на Южном Кавказе, у границ Азербайджана. Да, между Арменией и Турцией есть проблемы, Ереван опасается, что Турция нападет, но поэтому и нужно увеличение российского присутствия - для защиты интересов союзника. С одной стороны, это неприятно, но с другой - прекрасный повод для того, чтобы удвоить российскую военную мощь в регионе", - сказал Малашенко.

Турция после поддержки Баку в войне вправе требовать экономических преференций

В результате войны Турция с помощью Азербайджана имеет более прочные позиции в регионе, чем это было 2 месяца назад, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, тюрколог Борис Долгов.

"Турция помогла своему союзнику выиграть войну. Она доказала свою надежность в качестве союзника, и в результате этого у Анкары теперь более прочные позиции в регионе, а также в самом Азербайджане. На территории этой страны уже есть турецкие военные. Эрдоган добился своего и взамен может потребовать по более низким ценам нефть и газ. Баку отказать уже не сможет. Турция стала сильнее, и имидж старшего брата, надежного союзника поможет дальше продвигать идеи пантюркизма", - сказал Долгов "Кавказскому узлу".

Алиев во многом обязан Турции за достижения в войне, уверен он. "Турция оказала большую помощь и поддержку Азербайджану. Сделала это также в своих интересах. Баку принял помощь, прекрасно понимая, что придется заплатить за это. Скорее всего речь идет о частичной потере суверенитета, придется учитывать мнение Эрдогана по многим вопросам, а также удовлетворять все просьбы старшего брата. Это касается экономического сотрудничества, военного взаимодействия. Турция не против разместить свои войска на территории Азербайджана, создать мощную военную базу. Это вполне возможно в ближайшее время», - отметил тюрколог.

По его мнению, турецкая военная база является главной угрозой для Армении и России.

"Такая перспектива невыгодна Еревану и Москве. Поэтому сейчас в регионе нужна стабильность, чтобы у Турции не было поводов усиливать свое военное присутствие в регионе. Сейчас уже война не в интересах сторон. Азербайджан по большому счету добился своего, Армения пока слаба, и ей нужно восстановить военную мощь - и на это уйдут года. Россия увеличит свое военное присутствие в Армении, чтобы обеспечить баланс сил в регионе и обеспечивать стабильность", - полагает Долгов.

Обстановка в зоне карабахского конфликта обострилась с 27 сентября, полномасштабные боевые действия длились до 9 ноября. 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".